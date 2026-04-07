Trousilův efekt: Ze dna do desítky. Dali jsme si to jako cíl, máme to ve svých rukou

SESTŘIH: Dukla – Pardubice 0:2. Patrák rozhodl, závěr pečetil vlastní gól, Dukla zůstává poslední • Zdroj: isport.tv
SESTŘIH: Dukla – Pardubice 0:2. Patrák rozhodl, závěr pečetil vlastní gól, Dukla zůstává poslední
Vojtěch Patrák poslal Pardubice do vedení proti Dukle
Vojtěch Patrák poslal Pardubice do vedení proti Dukle
Vojtěch Patrák poslal Pardubice do vedení proti Dukle
Samuel Šimek v souboji o míč
Christophe Kabongo v duelu s Pardubicemi
Chance Liga
Před sezonou a na podzim jeden z největších adeptů na sestup či baráž. Není se co divit, v posledních čtyřech sezonách skončily Pardubice po základní části třikrát patnácté a jednou třinácté. V nadstavbě tak pokaždé bojovaly o život a dvakrát se zachránily až v baráži. Teď ale mají šanci historii přepsat, po výhře 2:0 nad Duklou ve 28. kole Chance Ligy drží deváté místo a skvělou pozici pro udržení skupiny o umístění. „Dali jsme si cíl, že chceme skončit do desátého místa. Máme to ve svých rukou,“ burcoval trenér Jan Trousil.

Od postupu do nejvyšší soutěže v roce 2020 si ještě nevyzkoušely jinou nadstavbovou skupinu než tu nejhorší – o udržení. Dvakrát se přitom musely nervovat ještě v baráži. V klidném středu skončily Pardubice jen hned v první sezoně mezi elitou v ročníku 2020/21, kdy se nadstavba kvůli rozšíření soutěže vinou pandemie koronaviru nehrála.

Teď mají Východočeši podobné postavení jako právě před pěti lety. V tabulce vyskákali výhrou proti Dukle na devátou příčku a tři kola před koncem základní části jsou ve výhodné pozici. „Udělali jsme malý krůček, ale týmy pod námi taky bodují, takže to bude až do 30. kola zajímavé. Uděláme všechno pro to, abychom v desítce byli my,“ neskrýval ambice kouč Jan Trousil.

Právě jeho příchod je přitom klíčovým zlomem v sezoně „perníkářů“. Po jedenácti kolech se krčili se sedmi body na posledním místě tabulky, pak si na lavičku sedl 49letý kouč bez předchozí zkušenosti s pozicí hlavního trenéra v první lize a výsledky se zvedly. Od 12. kola patří dokonce Pardubice do elitní šestky.

„Dostali jsme se nahoru poctivostí a budeme chtít udržet dál stejnou koncentraci a zápal pro hru. Věřím, že se nám povede udělat dost bodů, aby to vyšlo do prostřední skupiny,“ pokračoval.

Patrák: Chceme se udržet v prostřední skupině

Pokud někdo v Česku patří mezi „specialisty“ na skupinu o záchranu, je to současný kapitán týmu Vojtěch Patrák. Sám si vyzkoušel jinou nadstavbovou skupinu pouze jednou, když ve dvaceti letech naskočil v dresu Sparty ke svému debutu v první lize. Od té doby si čtyřikrát po sobě zahrál jen nepopulární část nadstavby – třikrát za Pardubice a jednou za Jablonec.

Dohromady už v této skupině odkopal 17 zápasů a 891 minut. „Jeli jsme pro tři body a chceme se držet v prostřední skupině, aby to byla klidnější sezona,“ doufá v pohodovější závěr sezony Patrák.

Sám kapitán týmu rozhodl poslední utkání s Dukou vítězným gólem v 61. minutě, kdy z pravé strany zamířil přesně do horního rohu. Zaokrouhlil tak počet branek v této sezoně na deset a dotáhl se na druhé místo mezi nejlepšími ligovými kanonýry. „Po očku se na to kouknu, ale úplně na tom nevisím,“ odpověděl na dotaz k tabulce střelců.

Dohnat prvního Tomáše Chorého se sedmnácti trefami už se zdá nemožné. Patrák bude bojovat jen o druhé místo, o které se aktuálně dělí s Lukášem Haraslínem, Mojmírem Chytilem a Dávidem Krčíkem. „Doufám, že góly budou přibývat. Baví mě brát situace na sebe a pomáhat týmu góly. Doufám, že do konce sezony ještě něco stihnu dát,“ doplnil s úsměvem.

Bude jeho příspěvek stačit Pardubicím na konečné umístění v elitní desítce?

Umístění Pardubic v Chance Lize od sezony 2020/21:

SezonaZákladní částNadstavba
2020/21*7.
2021/2215.11.
2022/2315.14.
2023/2413.12.
2024/2515.15.
2025/26**9.?

* nadstavba se nehrála pro rozšíření soutěže kvůli pandemii covidu-19

** po sedmadvaceti odehraných zápasech

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

