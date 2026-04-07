Na marodce Zlína je i největší hvězda. Dostála trápí pata, první šance pro dvojku

Zlínský brankář Stanislav Dostál
Milan Knobloch chytal první ligu po více než roce
Tak tohle ještě Zlínu během rozkolísaného jara chybělo…Na marodku se k několika spoluhráčům připojil brankář Stanislav Dostál (34), stálice číslo jedna. Do víkendu odchytal v sezoně všechny zápasy, jenže proti Jablonci (0:3) už v brance chyběl. Podle informací iSportu má poraněnou patu, doba léčení je nejistá. „Tento týden jde na kontrolní sono, pak budeme vědět víc,“ uvedl sportovní manažer klubu Pavel Hoftych. 

Problém s patou se objevil po přípravném duelu s Jihlavou během reprezentační přestávky. Stanislav Dostál dle dohody nastoupil na první poločas, který absolvoval celý. Nicméně poté musel vysadit a následný ligový duel s Jabloncem sledoval jako divák z hlavní tribuny. Do akce musel náhradník Milan Knobloch (33), který se v nejvyšší soutěži představil naposledy 11. srpna 2024. Tehdy dostal v dresu Karviné pět gólů v Plzni (0:5) a od té doby mezi elitou šanci neobdržel.

Až teď při zranění jedničky nováčka Chance ligy. „Chodil jsem i za béčko, také na soustředění v Turecku jsme měli kvalitní soupeře. Extra nervozita u mě nebyla,“ líčil Knobloch, jenž do Zlína dorazil jako volný hráč loni v srpnu. Postupně si vybojoval post dvojky. V sobotu inkasoval třikrát, třetí zásah Nemanji Tekijaškiho jde za ním. Proti centru ze standardky zleva vyběhl z brány, ale balon zasáhl dříve jablonecký stoper a poslal ho do sítě. „Neměl jsem tam chodit. Spíš jsem měl počkat na tu hlavičku na lajně,“ věděl hned po bitvě.  

Ve druhé půli vytáhl dva solidní zákroky, ovšem kruté porážce nezabránil. „Zachytal jsem si dost, ale tři góly jsou taky hodně,“ shrnul Knobloch, jenž nejspíš naskočí i další víkend na hřišti Bohemians. „Kluci Milanovi nepomohli. Naše obrana v současné době není jistá,“ vystihl trenér Bronislav Červenka. „Pochytal dobré věci,“ zmínil manažer Hoftych. Dostálova absence by každopádně neměla být dlouhodobější. Tým ho potřebuje, s ním v zádech se cítí jistější. 

Zlín bude ve Vršovicích bránit postavení ve střední skupině. Vzhledem k rozsáhlé marodce mu ale akutně hrozí, že se propadne níž. „Nakupilo se to, v sestavě se musí dělat kompromisy,“ povzdechl si kouč. S Jabloncem nemohl využít Dostála, Fukalu, Černína, Bartošáka, Koláře, Ulbricha, k tomu se už během první půle zranil kapitán Jugas. „Ale musíme se s tím vyrovnat,“ nestěžoval si Červenka.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
