Dukla zpět v druholigovém módu, Kabongo se zvedá a Zlín tápe. Kde bude lovit Jablonec?

Dukla zpět v druholigovém módu, Šustr kritizuje. Kabongo se zvedá a Zlín tápe. Kde bude lovit Jablonec?
Trenér Dukly Pavel Šustr
Trenér Dukly Pavel Šustr během utkání proti Jablonci
Trenér Dukly Pavel Šustr během utkání proti Jablonci
Trenér Dukly Pavel Šustr během utkání proti Jablonci
Trenér Dukly Pavel Šustr během utkání proti Jablonci
Trenér Dukly Pavel Šustr během utkání proti Jablonci
Vojtěch Patrák poslal Pardubice do vedení proti Dukle
Tenhle efekt reprezentační přestávky si na Julisce určitě nepředstavovali. Po výhře nad Jabloncem doma Dukla prohrála s Pardubicemi a kouč Pavel Šustr si znovu rýpl do některých hráčů. „Říká, co cítí, takový byl už v Prostějově,“ popisuje redaktor Michal Kvasnica v novém díle pořadu Liga naruby Zoom, který se věnuje i „nechutným“ Pardubicím, trápícímu se Zlínu či pokračující jízdě Jablonce. „Musí však pro evropské boje rozšířit kádr,“ upozorňuje kolega Bartoloměj Černík.

Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory iSportu Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Spartě ani Plzni. Mnohem více se řeší boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí.

  • Jsou projevy trenéra Šustra vůči vlastním hráčům za hranou?

  • Koupí majitel Dukly klub v zahraničí?

  • Co by reálně znamenal sestup?

  • Proč Pardubice prodloužily smlouvy s oporami?

  • Kam až může sahat krize Zlína?

  • Kdo zatím neplní roli velké posily?

  • Jaké měsíce čekají Jablonec?

  • A o koho by Severočeši mohli mít zájem?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na liganaruby.cz a v Premium sekci na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

