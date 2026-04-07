Mezi největšími paliči šancí v Evropě. Drchal stíhá Krejčího parťáka, měl mít o 8 gólů víc
Jde o nelichotivé prvenství, ale zároveň docela suverénní. Václav Drchal, útočník Bohemians, je od začátku sezony 2024/25 největším ligovým paličem. V Evropě mu prozatím patří třetí příčka, přičemž dotírá na parťáka Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu. Šestadvacetiletý hráč zahodil další obří šanci v neděli proti Hradci Králové (0:2). Trenér Jaroslav Veselý se pustil po utkání do velmi zvláštní obhajoby, ale nejspíš už byla potřeba.
Možná se na sebe zlobil. Nebo se styděl. Václav Drchal rozhodil na hřišti Hradce Králové rukama, následně se bouchnul dlaní přes obličej. Ve vápně soupeře zůstal stát jako opařený. V 57. minutě totiž odmítl vyrovnat stav utkání na 1:1.
Bývalý sparťan postupoval sám na brankáře Adama Zadražila. Šanci, které datová společnost Wyscout dala hodnotu očekávaného gólu 0,31, si vytvořil bez cizí pomoci. Na půlící čáře zatlačil na obránce Františka Čecha a obral ho o balon. Byl v dobré rychlosti, měl velmi solidní náskok. Udělal si dva doteky, ovšem dobíhající stoper Filip Čihák ho dostihl a skluzem viditelně rozhodil.
Drchal při těžko kontrolovaném pohybu štrejchnul míč tak slabě, že Zadražil vyřešil situaci absolutně bez větších problémů. „Nejvíc mu budu vyčítat, že akci ani nezakončil,“ začal vyprávět kouč Jaroslav Veselý, který při dotazu na tiskové konferenci lehce zakroutil hlavou. „Myslím, že se mu střetly myšlenky. Viděl jsem dva momenty, kdy jsem čekal, že vystřelí. Byla tam odkrytá část branky, mohl zakončit jakkoliv,“ pokračoval s tím, že měl na celou situaci velmi dobrý výhled.
Jasně, stane se, že útočník špatně naloží s nadějnou příležitostí. I David Moses, záložník Slavie, netrefil v nedělním zápase proti Baníku (2:0) prázdnou branku Martina Jedličky. Jenže u Drchala se selhání v pokutovém území opakují. „Bohužel to není poprvé. Nemyslím si, že to dělá schválně. To by byl blázen. Samozřejmě chce dát gól, ale nedal,“ líčil Veselý.
Jen pro připomenutí: nejintenzivněji se řešila situace z druhého kola proti Slavii (0:2). Drchal při samostatném úniku obešel Jindřicha Staňka, zamířil do prázdné branky a pálil do tyče.
Bohemians zkrátka potřebují od 26letého útočníka daleko víc. „Drchal má přitom spoustu předností,“ podotkl Jakub Kadrnožka, analytik datové společnosti Opta. „Je pohybově velmi dobře vybavený hráč, rychlý a silný. Vyniká především v běhu s míčem i bez něj, má aktivní zisky míče v ofenzivní třetině hřiště a patří mezi nejlepší útočníky v lize v presinku ve vysoké intenzitě. Bohužel jeho extrémní slabina je zakončení, a to až do takové míry, že znehodnocuje všechny výše zmíněné plusy,“ pokračoval.
Vždyť Drchal stále zůstává na jediné ligové brance v této sezoně (v MOL Cupu se prosadil proti třetiligovým Domažlicím), naposledy se trefil na hřišti Karviné (2:1) v polovině loňského srpna. Přitom kdyby naplnil ze sta procent statistiku očekávaných gólů, už se dostal na metu pěti zásahů. Stal by se tak nejlepším střelcem Klokanů a v ligové tabulce by se protlačil do top třicítky vedle sparťana Johna Mercada nebo slávisty Vasila Kušeje.
Mezi největšími paliči v Evropě
Místo toho vyčnívá v kategorii největších paličů. S negativním rozdílem 3,99 se řadí mezi ligovými hráči na stříbrnou pozici za Ebrima Singhateha (-4,47), který zamířil v zimním přestupovém období z Karviné do Jablonce.
Přesto u Drchala jde o trabl už druhým rokem. Od startu sezony 2024/25 měl podle datové společnosti Opta zaznamenat dohromady o 8,1 gólu víc. Ve stejném období napříč top 10 evropskými ligami zapsali vyšší minusovou hodnotu pouze dva hráči, a to útočník Thom van Bergen z nizozemského Groningenu (-10,5) a Tolu Arokodare (-8,5). Ten loni v září přestoupil v přepočtu za víc než 600 milionů korun do Wolverhamptonu, kde se potkal s českým obráncem Ladislavem Krejčím.
Bohemians se tak zejména kvůli slabé produktivitě hráčů pomalu smiřují s účastí ve skupině o záchranu, aktuálně se nacházejí na třináctém místě. Proti Hradci Králové absolvovali už čtvrté utkání v řadě bez vstřeleného gólu, což se stalo poprvé od pětizápasové série mezi prosincem 2018 a únorem 2019. Dohromady jich dali dvacet, hůř je na tom pouze Dukla (16).
„Náš dlouhodobý problém je na vrchu hřiště,“ přiznal trenér Veselý. „Máme šance, ukazujeme si je na videu, ale nejsou počítané ani do střeleckých pokusů, protože se nám to zamotá ve vápně, nahráváme si do lepších pozic a necháme soupeře se vrátit,“ dodal.
Bilance v aktuální ligové sezoně
|góly
|očekávané góly
|rozdíl
|1. Thom van Bergen (Groningen)
|8
|15,2
|-7,2
|2. Moise Kean (Fiorentina)
|8
|15,07
|-7,07
|3. Ali Sowe (Rizespor)
|4
|10,42
|-6,42
|4. Andrej Ilič (Union Berlín)
|2
|8,31
|-6,31
|5. Issa Soumaré (Le Havre)
|6
|11,58
|-5,58
|6. Arijon Ibrahimovič (Heidenheim)
|1
|5,71
|-4,71
|7. Álvaro Morata (Como)
|0
|4,48
|-4,48
|8. Ebrima Singhateh (Jablonec)
|2
|6,47
|-4,47
|9. Mathieu Maertens (Leuven)
|1
|5,37
|-4,37
|10. Romano Schmid (Brémy)
|2
|6,2
|-4,2
|11. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
|8
|12,08
|-4,08
|12. Konstantinos Karetsas (Genk)
|0
|4,03
|-4,03
|13. Václav Drchal (Bohemians)
|1
|4,99
|-3,99
Zdroj dat: Opta
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu