„Zbytečná“ skupina? O ligový klid bojuje šest týmů, místa jsou tři. Pardubice mají nevýhodu
Nepopulární, nezajímavá, zbytečná. Taková slova se často objevují ve spojení s „prostřední“ nadstavbovou skupinou Chance Ligy, tedy play off o umístění. V této fázi sezony je o ni ovšem velký zájem, protože nikdo nechce skončit v záchranářské skupině u dna. Mezi 8. a 13. místem se tři kola před koncem seřadila šestice klubů na šesti bodech, na konci základní části si vydechnou jen tři z nich. V jakém rozpoložení jsou před finišem základní části?
8. Karviná
- 33 bodů
- forma: PPPRP
- los: Liberec (d), Dukla (v), Mladá Boleslav (d)
- šance na TOP 10: 91,8 %
Do finiše si přináší drobný náskok, ale síly – zdá se – docházejí. Karviná se objevovala mezi kandidáty na Evropu a přezimovala na páté příčce. Na jaře je to ale výsledkově propadák, z osmi utkání sebral slezský celek jediný bod a musí se bát, aby nevypadl z první desítky. I přesto jsou poháry stále ve hře, stačí porazit v semifinále MOL Cupu Baník a ve finále lepšího z dvojice Jablonec–Mladá Boleslav. Kvůli korupční kauze přišli o Samuela Šiguta, případný trest pro klub v této sezoně nepadne.
Pavel Němec, asistent trenéra Karviné po prohře 0:2 se Spartou: „Naše jarní bilance je neuspokojivá. Odehráli jsme osm zápasů a máme jeden bod. Tabulku všichni sledujeme, zatím padáme níž a níž. Skupině o udržení se chceme vyhnout.“
9. Pardubice
- 32 bodů
- forma: PRVPV
- los: Olomouc (d), Plzeň (v), Zlín (d)
- šance na TOP 10: 72,2 %
Čtyřikrát po sobě se zachraňovaly v nadstavbě, případně dokonce až v baráži, nyní mají Pardubice skvěle nakročeno ke klidnějšímu závěru sezony. Po špatném startu se výrazně zvedly a od nástupu kouče Trousila patří do ligového nadprůměru. Gólově mužstvo táhne kapitán Vojtěch Patrák s deseti trefami, v brance se usadil jistý Luka Charatišvili. Oproti zbytku bojovníků o TOP 10 mají Východočeši nevýhodu těžšího losu, když příští dvě kola nastoupí proti Olomouci a Plzni.
Jan Trousil, trenér Pardubic po výhře 2:0 s Duklou: „Dali jsme si cíl, že chceme skončit do desátého místa. Máme to ve svých rukou. Udělali jsme malý krůček, ale týmy pod námi taky bodují, takže to bude až do posledního kola zajímavé.“
10. Zlín
- 31 bodů
- forma: RVPPP
- los: Bohemians (v), Teplice (d), Pardubice (v)
- šance na TOP 10: 58,7 %
Ševci dokonale využili nováčkovský lauf a po desátém kole se zubili na čtvrté příčce tabulky. Nyní se však klepou na posledním pevném schůdku. Na jaře sebrali jen pět bodů a v posledních třech kolech vždy padli s celkovým skóre 3:12 (!). Navíc pro zranění vypadl zkušený gólman Stanislav Dostál i obranné jistoty Jakub Černín, Michal Fukala, Jakub Kolář a naposledy odstoupil Jakub Jugas. Nyní se Zlín musí připravit na tři duely s přímými konkurenty Bohemians, Teplicemi a Pardubicemi.
Bronislav Červenka, trenér Zlína po prohře 0:3 s Jabloncem: „Pokud nebudeme zodpovědnější a důslednější, nemáme šanci získávat body.“
11. Mladá Boleslav
- 30 bodů
- forma: RVRVV
- los: Dukla (d), Liberec (v), Karviná (v)
- šance na TOP 10: 48 %
Do hlubokého bahna spodní skupiny šlápli ve třetím kole, chvíli se bořili hlouběji a nyní se postupně snaží vydrápat na pevnou zem. Už chybí poslední bod. Trenér Aleš Majer trpělivou prací hru vyladil a Mladá Boleslav už šest kol neprohrála, mezitím stihla ještě setnout Spartu v MOL Cupu a zůstává ve hře o trofej. Defenzivu drží vynikající Ondřej Karafiát, v útoku se rozstřílel mladík Christophe Kabongo. Klíčový krok musí tým udělat v následujícím domácím zápase proti poslední Dukle.
Roman Macek, záložník Mladé Boleslavi po výhře 4:2 v Olomouci: „Věděli jsme, že budeme potřebovat čas. Hodně nám pomohla zimní příprava, zvýšili jsme kvalitu vzadu a jsem rád, že to teď přináší ovoce.“
12. Teplice
- 29 bodů
- forma: PRRRR
- los: Sparta (d), Zlín (v), Hradec Králové (d)
- šance na TOP 10: 23,4 %
Málokdy vyloženě propadnou, ale body naskakují pomalu. Aktuálně táhnou Teplice sérii čtyř remíz po sobě. Celkově jsou králové nerozhodných výsledků tohoto ročníku Chance Ligy s jedenácti remízami. Pro posun výš je nutné ještě dva zápasy vyhrát, což určitě nebude snadné. V příštím kole Skláře čeká Sparta. Zdenko Frťala tak nyní hledí spíš dolů a počítá náskok na Slovácko, Baník a Duklu, s nimiž se pravděpodobně utká ještě jednou v nadstavbě.
Zdenko Frťala, trenér Teplic po remíze 0:0 s Duklou: „Musíme si hodně věcí prodiskutovat. Tabulka může vypadat hezky, ale herní projev je strašný, a to jde za mnou. To je realita.“
13. Bohemians
- 27 bodů
- forma: VPRPP
- los: Zlín (d), Baník (v), Sparta (d)
- šance na TOP 10: 5,8 %
Podle tabulky očekávaných bodů by Bohemians měli okupovat sedmou příčku, místo toho se už chystají na tuhé boje o život. Hlavním důvodem je pokračující ofenzivní trápení a naprosto tragická koncovka. Klokani si vytvořili šance s celkovou hodnotou 35,64 očekávaného gólu, skórovali však jen dvacetkrát. S takovým číslem nelze reálně patřit jinam než do skupiny o udržení. Na gól nyní čekají už čtyři kola, v nichž sebrali jediný bodík. Pokud mají udržet naději, musí v sobotu doma svalit Zlín.
Jaroslav Veselý, trenér Bohemians po prohře 0:2 s Hradcem Králové: „Pořád zbývají tři zápasy, ale nebudeme si nic nalhávat – asi nás čeká spodní skupina. Soupeři kolem nás bodují a my ne. Teď je to na nás, abychom si vystavěli nějaký polštář.“
Pravděpodobnost přímého sestupu
- Teplice - 0,2 %
- Bohemians - 1,4 %
- Baník - 10,6 %
- Slovácko - 11,2 %
- Dukla - 76,5 %
zdroj: Opta
Pravděpodobnost účasti v baráži
- Karviná - 0,2 %
- Pardubice - 1,6 %
- Zlín - 3,4 %
- Ml. Boleslav - 3,9 %
- Teplice - 8,5 %
- Bohemians - 29,2 %
- Baník - 66,3 %
- Slovácko - 65,6 %
- Dukla - 21,4 %
zdroj: Opta
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu