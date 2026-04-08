Vyladěná Slavia opět nejlepší v základní části. Proč tolik dominuje? Zastupitelnost i věk
Jen tak mimochodem, bez žádného většího problému. Slávisté došli k příčce, na kterou vytouženě čekali. Nedostižný desetibodový náskok a stvrzení prvního místa v základní ligové části Chance Ligy znamená hodně – brzkou jistotu výhody v nadstavbě a s tím i pozlacený klíč k titulu (jen jednou vítěz základní části trofej nezískal). Slavia pro tuto jistotu dokráčela o kolo později než v minulém rekordním ročníku, přesto stále myslí na unikát sezonní neporazitelnosti. Co všechno zatím za dominantním pochodem za trofejí stojí a v čem se dál liší od předešlého úspěchu?
Skvěle pracující stoperská trojice reprezentantů, nejlepší individuální sezona Tomáše Chorého, výjimečný Lukáš Provod, standardky… To jsou očividné důvody, proč Slavia v této sezoně byla, je a do nadstavby půjde první. Pod těmito vrstvami, které dohromady skládají obrázek další velké ligové dominance, se ale skrývají větší a důležitější důvody domácí nadvlády.
Obří zastupitelnost
Zranění otřesou s každým týmem, zvlášť u klíčových hráčů. A věřte, Jindřich Trpišovský si bude případného titulu ohromně cenit z mnoha důvodů, ale nejvíce vyzdvihne právě způsob, jakým se tým pral se zdravotními kalamitami. Sám nedávno prohlásil, že něco podobného ve Slavii nezažil. „Na podzim to pro nás bylo složité, v jednu chvíli to s námi nevypadalo dobře, a přesto tu teď sedíme bez prohry,“ řekl po Baníku.
Zlomeniny, svalové problémy, výpadky na poslední chvíli, covid, který na podzim postupně zavalil celou kabinu, zánět mozkových blan… Slavii se nevyhnulo prakticky nic. Proto kouč až nebývale často použil tuto sezonu slovo zastupitelnost. „To je naše síla,“ měl jasno. Když někdo vypadl, zaplul do sestavy náhradník a odvedl výkon na totožné úrovni. Ne-li vyšší.
Nemáte na klíčové zápasy Jindřicha Staňka? Jakub Markovič zvládne obě derby i Ligu mistrů. Velkou část podzimu chybí Tomáš Holeš? Nevadí, Štěpán Chaloupek vlétne do reprezentační formy. Vypadne David Douděra? Zalepí to Samuel Isife. Dostane Tomáš Chorý disciplinární distanc? Mojmír Chytil góly dá. A výklad by mohl pokračovat, v kádru nejlepšího týmu ligy totiž možná není hráč, který pár týdnů nechyběl se zraněním.
Jak moc musela Slavia „zastupovat“, poznáme při pohledu na šestici nevytěžovanějších hráčů týmu v minulé sezoně. Jediný, kdo má v lize minutáž vyšší, je Lukáš Provod, jiným naopak spadla z důvodu nevynucených absencí až dramaticky (viz Oscar, Douděra, Holeš, Ogbu). Složitá situace, ale šíře kádru Trpišovskému pomohla.
|24/25
|25/26
|Oscar
|85 % minut
|44 %
|David Douděra
|83 %
|49 %
|Tomáš Holeš
|80 %
|68 %
|Tomáš Chorý
|74 %
|65 %
|Lukáš Provod
|70 %
|81 %
|Igoh Ogbu
|69 %
|18 %
|Poznámka: Pouze Chance Liga, k 27. kolu obou sezon
Jádro v nejlepším věku
V minulých sezonách mnohdy žehral Trpišovský na nezkušenost. Ano, často šlo z tohoto pohledu o evropské poháry, ale narážel i na ligovou realitu. Je za tím jednoduchá logika. Jakmile se hráči dostávají do nejlepšího výkonnostního věku, často českou ligu opouští. A pokud ji neopouští, zřejmě nemají takovou kvalitu. Mohou samozřejmě přijít kvalitní posily, ale pak začíná dlouhý proces zvykání si. Současný slávistický kádr však tato tvrzení vyvrací.