Slavia v elitní společnosti neporažených. A Trpišovský útočí na unikátní rekord
V TOP 5 evropských ligách v tomto tisíciletí prošly ligovou sezonu bez prohry jen tři týmy, v Česku zatím dva. Do jaké společnosti se může přidat Slavia, pokud udrží dlouhou sérii až do konce ročníku? Překvapení Leverkusen i slavný Arsenal. Jindřich Trpišovský pak míří za titulem „Nepřemožitelného“ už podruhé, což je mezi trenéry naprosto ojedinělé.
Arsenal
- Anglie
- 2003/04
Když se řekne Invincibles, většině fotbalových fanoušků se vybaví Thierry Henry a parta Arsenalu ze sezony 2003/04. Celá Anglie si myslela, že tento počin je v „nejtěžší soutěži na světě“ prostě nemožný. Od Prestonu v historicky první sezoně anglické kopané (1888/89) nikdo neuspěl, až se objevil profesor Arsène Wenger a položil všechny soupeře na zem. V severním Londýně se tak mohou chlubit zlatým pohárem pro vítěze Premier League, který nemá nikdo jiný.
Juventus
- Itálie
- 2011/12
Bílo-černí nastartovali éru neslýchané dominance. Titul slavili devětkrát v řadě a hned první triumf byl nejpřesvědčivější. V létě 2011 se funkce trenéra chopil bývalý kapitán Juventusu Antonio Conte a v prvním zápase sezony turínský celek poprvé nastoupil na nově otevřeném stadionu. Vše vyšlo dokonale a v květnu zde mohl kapitán Alessandro Del Piero při svém posledním utkání v Serii A převzít trofej pro neporaženého mistra.
Leverkusen
- Německo
- 2023/24
Vůbec nejpřekvapivější triumf na seznamu. Dominantní Bayern Mnichov vyhrál všech předchozích jedenáct bundesligových ročníků a byl jednoznačným favoritem na další obhajobu. Oproti tomu Leverkusen ještě nikdy nezískal ligový titul a trenér Xabi Alonso se na nejvyšší úrovni objevil poprvé teprve v minulém ročníku. Outsider s Matějem Kovářem, Adamem Hložkem a Patrikem Schickem v sestavě však předvedl šokující jízdu. Nenašel přemožitele v lize ani v poháru a slavil double.
Sparta
- Česko
- 2009/10
V počátcích českého fotbalu prošla celý ročník bez porážky dvakrát Sparta a jednou Slavia, od konce druhé světové války však český fotbal další „Nepřemožitelné“ nespatřil. Až přišla Sparta Jozefa Chovance. Ač bez porážky, tento titul nebyl nikterak přesvědčivý. Letenští začali sezonu třemi remízami a na první příčku se poprvé vyhoupli až po 20. kole. Ze třiceti ligových zápasů nakonec plichtili hned čtrnáctkrát a před Jabloncem uhájili náskok jen o jediný bod.
Slavia
- Česko
- 2020/21
Tři tituly v řadě slavili červeno-bílí naposledy ještě v roce 1943, další hattrick završil tým Jindřicha Trpišovského v covidové sezoně 2020/21. V rozšířené soutěži pro 18 celků tehdy „sešívaní“ pouze osmkrát remizovali a oslavovat mohli už pět kol před koncem ligy. K titulu a neporazitelnosti Slavia přihodila ještě triumf v MOL Cupu po finálové výhře 1:0 nad Plzní a prožila tak jednu z nejlepších sezon v historii českého fotbalu.
Slavia
- Česko
- 2025/26
Ještě není hotovo, ale 27 kol už je silný „start“. Současnému týmu Slavie stačí dotáhnout ještě osm utkání a znovu si budou moct říkat „Nepřemožitelní“. Zopakovat titul bez jediné prohry v takhle krátkém čase je přitom prakticky nemožné. Z relevantních evropských soutěží to během pěti let v 21. století zvládly jen tři celky: Partizan Bělehrad (2004/05 a 2009/10), Crvena Zvezda Bělehrad (2020/21 a 2022/23) a Porto (2010/11 a 2012/13). Všechny kluby přitom mezi oběma tituly vyměnily trenéra, Jindřich Trpišovský tak má na dosah absolutně unikátní počin.
Neporažené kluby v historii české a československé ligy
|Klub
|Sezona
|Zápasy
|Výhry
|Remízy
|Prohry
|Skóre
|Sparta
|1927
|7
|6
|1
|0
|33:6
|Slavia
|1929/30
|14
|14
|0
|0
|36:13
|Sparta
|1943/44
|26
|22
|4
|0
|112:27
|Sparta
|2009/10
|30
|16
|14
|0
|42:14
|Slavia
|2020/21
|34
|26
|8
|0
|85:20
|Slavia
|2025/26
|27
|20
|7
|0
|60:20