Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 28. kolem: Provod, Šturm či Zadražil
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly devíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na osmadvacáté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout.
Christophe Kabongo (Ú, Mladá Boleslav)
V posledních dvou kolech si řekl o větší důvěru u Trenérů. Proti Pardubicím vstřelil jeden gól, v posledním duelu proti Sigmě rovnou dva a poprvé se probojoval i do ideální sestavy kola. Kabonga momentálně vlastní 2,3 % Trenérů.
John Mercado (Z, Sparta Praha)
Hráč pražské Sparty v posledních dvou zápasech nasbíral výborných 15 bodů a řekl si o třetí navýšení ceny v aktuálním ročníku. S 89 body je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu. Mercada vlastní 7,3 % Trenérů.
Ondřej Mihálik (Ú, Hradec Králové)
Devětadvacetiletý útočník se stal klíčovou postavou Hradce v posledních dvou zápasech. Vstřelil všechny tři branky svého týmu, čímž výrazně přispěl k zisku šesti bodů. Mihálika vlastní 0,4 % Trenérů.
Vojtěch Patrák (Z, Pardubice)
Přestože kvůli zranění vynechal několik utkání, je Vojtěch Patrák s přehledem nejproduktivnějším fotbalistou Pardubic v aktuálním ročníku. O víkendu zapsal dalších 9 bodů. Patrák se těší 6,6% popularitě.
Matěj Chaluš (O, Baník Ostrava)
Postavil se k pokutovému kopu proti Slavii, ale neproměnil. Obránce Baníku o víkendu zapsal dva mínusové body, celkem jich zatím nasbíral 38. Není překvapením, že jeho cena klesla. Chaluše vlastní 4,1 % Trenérů.
Lamin Jawo (Ú, Jablonec)
Po sedmi kolech udělal svým manažerům radost. Útočník Jablonce o víkendu vstřelil dva góly Zlínu a na další asistoval. Se 12 body se pochopitelně dostal do nejlepší jedenáctky kola. Jawa vlastní 16 % Trenérů.
Adam Zadražil (B, Hradec Králové)
Konzistence. V posledních sedmi kolech hned pětkrát nasbíral po sedmi bodech. Brankář Hradce Králové v produktivitě přeskočil i Matouše Trmala a celkově je na třetím místě za Provodem a Chorým. Zadražila vlastní 18 % Trenérů.
Danijel Šturm (Z, Sigma Olomouc)
Zimní posila Olomouce pokračuje ve výborných výkonech. Podruhé v řadě skóroval a opět svým manažerům přinesl výborných 8 bodů. 37 bodů po 7 odehraných zápasech. Šturma vlastní 8,3 % Trenérů.
Lukáš Provod (Z, Slavia Praha)
Zkušený středopolař v posledních dvou zápasech potvrdil, proč je nejlepším a nejproduktivnějším hráčem ligy. O víkendu zapsal 8 bodů a dohromady jich nasbíral už 127. Provoda vlastní 36 % Trenérů.