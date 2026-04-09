Předplatné

Systémy v lize: Kdo hraje jaké rozestavení? Unikátní „S“ i formace, co vnesl do ligy Vrba

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dává instrukce svým svěřencům v zápase s BaníkemZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Jindřich Trpišovský dostal cenu pro nejlepšího trenéra roku
24
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Občas je to bráno jako mantra, zásadní věc. Jasně, fotbalový tým z něj musí vycházet, systém je klíčový. Jenže nutná je rovněž flexibilita. „Záleží, zda jste na míči nebo jdete proti němu. Rozestavení je důležité, ale rámcové. Trenér by měl reagovat i během utkání,“ říká expert deníku Sport Petr Ruman. Pojďme však po základech: v jakých formacích nastupují týmy v české lize? Tady je kompletní přehled...

4 - 2 - 3 - 1

  • Olomouc, Karviná, Zlín, Liberec, Plzeň, Mladá Boleslav, Dukla

Toto rozestavení vnesl do ligy Pavel Vrba v plzeňských časech. „A pro mě je také nejoblíbenější,“ netají Ruman. Viktorka ho praktikuje i nyní, ale jen v defenzivě, při výstavbě a útoku vzadu přechází na trojku, Amar Memič se posouvá až do pozice křídla. Jde o klasiku, její výhodou je, že tým nepotřebuje vzácné wingbeky.

3 - 4 - 3

  • Slovácko

Mohli bychom jej lehce nazvat systémem Briana Priskeho. Kouč Sparty na něj přešel na podzim 2022 v nesnázích a nakonec s ním bral dva tituly plus pohárový triumf. Držel se ho zuby nehty ještě nedávno. Kouč Slovácka Roman se s ním také cítí dobře. Občas ho využívá i Jindřich Trpišovský se Slavií, někdy i Hradec a Karviná (pomálu).

3 - 4 - 1 - 2

  • Slavia

Není divu, že Trpišovský sahá k tomuto schématu. Může pak na plac poslat Tomáše Chorého i Mojmíra Chytila, dvě zbraně hromadného ničení. Pod nimi operuje Lukáš Provod, budoucímu mistrovi to sedí. „Je potřeba koukat na typologii hráčů. Když mám dva takhle kvalitní útočníky, tak jim systém napasuju,“ souhlasí Ruman.

3 - 4 - 2 - 1

  • Baník, Hradec, Pardubice, Jablonec, Bohemians

Další hit poslední doby. Potřebujete k němu dvě křídla (nebo desítky) plus útočníka, který se na hrotu cítí dobře osamělý - viz například jablonecký Lamin Jawo. „Samotná devítka musí mít kvalitu plus potřebujete dvě rychlá křídla, která jsou schopná jít do soubojů jeden na jednoho,“ popisuje Ruman.

4 - 1 - 2 - 3

  • Sparta

Kouč Priske přišel se změnou v důsledku personálního nedostatku, ale také pod tlakem Alkmaaru v Konferenční lize. Nizozemský sok přehrával Spartu ve středu pole, bylo třeba nabobtnat z dvojice na trojici. Od té chvíle se Letenští tohoto nastavení drží. Dalo by se však popsat i jinak číselně: 4 - 3 - 3.

3 - 5 - 2

  • Teplice

Trenér Zdenko Frťala je i v tomto směru svůj, často mění formaci, reaguje na soupeře. „Opakuju, je to důležité, ale hlavní jsou principy hry. V jakých prostorech a jakým stylem se mužstvo prezentuje,“ přikývne souhlasně Ruman. Teplice také často seskakují do pětky vzadu, tím zesílí defenzivní část. Stejnou záležitost využívají i mužstva hrající 3 - 4 - 3.

Vstoupit do diskuze (1)

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů