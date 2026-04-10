Fillo: Baník krvácí, je to kopie jara 2018. Kdo měl podíl na záchraně, která se slavila jako titul
Jako byste se v Ostravě vrátili o osm let zpátky. Ostudně odstartujete ročník, v zimě nakoupíte kvalitní posily, podržíte trenéra, ale ono to pořád nejde. „Jenže teď je to mnohem horší,“ upozorňuje pamětník tehdejšího záchranářského jara Martin Fillo (40) a jedna z drahých akvizic. Bývalý pravý záložník Baníku v rozhovoru pro iSport porovnává úspěšnou misi Bohumila Páníka se současnou krizí, vzpomíná na podpůrné detaily i stmelenou pivní partu divočáků.
Když sledujete současný Baník, nepřipomíná vám to ostravské jaro 2018?
„To víte, že jo. Ještě jsme si z toho v zimě s kámošema a rodinou dělali srandu, že mi zase zavolá pan Brabec. Ale měl jsem zrovna po operaci kolene, takže by to stejně nešlo... (smích) Jinak je to teď opravdu kopie sezony 2017/18.“
Tehdy i teď v zimě na tom byl Baník, co se bodů a postavení v tabulce týče, podobně špatně, ale také začal posilovat, rovněž nechal ve funkci trenéra, aby ho krátce po začátku jara odvolal...
„Když jsem sledoval jejich zimní chování na trhu, fakt mi to připomnělo dobu, kdy jsme tam přicházeli my. Jediný rozdíl je v tom, že Baník se tehdy teprve zvedal po postupu, těžká sezona se dala očekávat. Zatímco teď byl Baník na vzestup, strašně moc ho zasáhly odchody klíčových hráčů a rozpad týmu. Pro mě je to nepochopitelné. Sice jsem zaznamenal vysvětlení pana Brabce, který říkal, že klukům slíbil přestup, přesto to pořád nechápu. Ty jo, vždyť Baník byl loni v top trojce a bojoval o Evropu! Pro fanoušky to musí být velice složité, doufám, že průběh ročníku nakonec bude jako tehdy.“
Pochopitelnější by pro vás bylo, kdyby v létě odešli třeba jen dva lídři?
„Ano, protože každý tým bude trpět, když ho opustí čtyři takové opory. Byli to top tahouni. Tým je křehký organismus, jakmile ztratíte osobnosti, všechno trpí. A to můžou být ostatní kluci sebelepší. Baník teď bohužel krvácí.“
Vždy to není tak, jak si nalajnujete...
Zmínil jste zajímavou poznámku o tom, že byť si jsou obě sezony podobné, klub je v úplně jiné situaci než před těmi osmi lety. Organizace udělala obrovský posun.
„No jo, jenže o to je to teď všechno mnohem horší. Fanoušci budou klub podporovat, i kdyby byl klub ve třetí lize. Jsou to fanatici, což je super. Ale pro kluky, kteří prožili to úspěšné období, je to nyní obrovské vystřízlivění. Hráli na