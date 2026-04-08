Jednání o nové komisi rozhodčích vrcholí. Mluví se i o návratu Liby. A zůstane Kovařík?
Předsedovi komise rozhodčích Liboru Kovaříkovi a jeho lidem vyprší po sezoně smlouva. V květnu předloží předseda fotbalu David Trunda výkonnému výboru svůj návrh na její nové složení. Mluví se o návratu kontroverzního Miroslava Liby.
Boj o komisi rozhodčích, to se děje. A zdá se, že bude poměrně výživný. Co je jisté: komise nebude pokračovat ve stávajícím složení. Předseda Kovařík si do ní naposledy prosadil své lidi, jejími členy nyní jsou Antonín Kordula, Kryštof Mencl, Olga Poživilová a za ligu Jan Stejskal.
Teď by musel udělat minimálně dva ústupky. Trunda tlačí do komise Carlose Gómeze, jenž už nyní působí na asociaci jako poradce a zástupce UEFA. To by měla být jedna změna, pravděpodobně na úkor Kryštofa Mencla. Proslýchá se, že Gómez je úzce napojen na Dagmar Damkovou, členku komise rozhodčích UEFA, s níž má Kovařík historicky nedobré vztahy – byl to on, kdo jako první přišel s otevřenou kritikou Romana Berbra a následně od něj i Damkové čelil žalobě a prošel si dlouhými soudy, které ukončilo až Berbrovo zatčení.
Druhou změnou, už dohodnutou, je pozice člena za ligu. Tu nyní zastává bývalý reprezentační gólman Jan Stejskal, nově se do ní počítá s Tomášem Bártou, výkonným ředitelem LFA, který už na této židli jednou seděl. Shodl se na tom úterní ligový výbor.
Liba zpět na FAČR? Nejsem přesvědčen, že chci
A co dál? V zákulisí se objevilo jméno Miroslav Liba. To je nezpochybnitelný expert na poli rozhodcovství, ovšem také člověk s kontroverzní pověstí nejenom z dob Romana Berbra. „Nikdo se mnou o tom nemluvil. Jsou to