Liga očima fanoušků: V Plzni jezdíme z fotbalu nas*raní! Baník? Takhle se o záchranu nehraje
Už pouhá tři kola zbývají do konce základní části fotbalové Chance Ligy. Slavia se veze na vlně, titul má na dosah ruky a i fanoušci už řeší, co přinese letní příprava. Důvody k radosti naopak postrádá Sparta, která může opět přemýšlet, co udělat s koučem Brianem Priskem. Co hrozivé závěry utkání Plzně a boj o záchranu v podání Baníku? A proč Bohemians předvádí stále stejně mdlé výkony? Přečtěte si v tradiční rubrice Liga očima fanoušků, co na dění v minulém týdnu říkají příznivci vybraných klubů.
Slavia Praha
Rival je bez naděje. Jsem zvědavý na mladé hráče
Slavia vyslala na český reprezentační sraz sedm hráčů. Všichni si zahráli, oslavili postup na MS a do klubu se vrátili ve skvělé náladě, což se ukázalo i v neděli v Ostravě. Výhra byla naprosto zasloužená a snížila potřebný počet bodů, které matematicky zajistí titul, na čtrnáct z posledních osmi zápasů. Z nich navíc bude pět doma. Je důležité, že největší rival nedostává ani špetku naděje a rozdíl mezi prvním a druhým místem se udržuje na čísle, které nelze stáhnout ani během tří ligových kol. Zatím se rýsuje, že by se mohlo slavit po derby v nadstavbě druhý květnový víkend.
Slavia vyhrála v lize sedmkrát v řadě, na jaře ztratila jen dva body hned v prvním kole v Pardubicích. I když se na její fotbal často nekoukalo příliš hezky, výsledky hovoří samy za sebe. Jindřich Trpišovský na tiskovce po zápase už naznačil, jak bude vypadat letní příprava, kde bude mnoho hráčů chybět. Moc se těším, až dostanou možnost zaujmout další mladí hráči, a jsem zvědavý, koho konkrétně si trenéři do přípravy stáhnou.
Ondřej Kreml, 43 let, vědecký pracovník
Sparta Praha
Nenechme se opít rohlíkem, Priske musí skončit
V prvním poločase s Karvinou jsme navázali na ostudný výkon v poháru. Soupeř, propadající se do spodní části tabulky, zmítaný vnitřními problémy, byl lepší. A to ve všech ukazatelích, kromě rohů. Do očí bijící byl rozdíl v rychlosti zakládání útoků, pravda, bez zakončení. Jen závistivě jsem hleděl na to, jak stopeři soupeře, jmenovitě Camara, vyvážejí míč až ke středové čáře a nacházejí sprintující spoluhráče. Těšínská jablíčka, že jim v druhé půli dojdou síly, neberu.
Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil, a to stačilo na hubené vítězství. Důvody k jásotu jsem po takovém výkonu nenašel. Ještě, že nám pomáhá v útlumu hrající Plzeň! K případu Vojta: ten hoch nemá při našem stylu pomalé hry šanci se gólově prosadit. Trenér není schopen najít mu vhodné místo, aby uplatnil své nesporné schopnosti, resp. najít hráče, kteří mu poskytnou potřebný servis. Zatím se jen trápí. Priske nemá týmu již nic více dát, musí skončit! S ním bývalý výborný fotbalista Tomáš Rosický. Nenechme se opít rohlíkem, že druhé místo nám zajistí minimálně účast v Evropské lize!!
Miloš Kolář, 75 let, fotbalový důchodce
Viktoria Plzeň
Síla není taková. V téhle sezoně je hotovo
Cože??? Vezmu to od toho tragického konce. Docela sedělo jedno naše choreo: Oops, I did it again. (A jéje, udělal/a jsem to znovu). Když už si všichni mysleli, že je konec, bohužel i naši hráči, Teplice na tři doteky proměnily nákop po obdržené brance v krásný gól. Zase, tvl! Už asi popáté inkasujeme z poslední akce v nastavení dalšího nastavení. V sobotu dokonce proti deseti!
Na tomhle je vidět síla týmu. Očividně není taková, jak na oko a na papíře působí, statistiky mluví jasně. V téhle sezoně už je nejspíš hotovo. Druhé místo by nám Letenští museli takovým přístupem nejspíš darovat dobrovolně sami, snad udržíme aspoň třetí flek. Ale příští sezonu podobné věci musí zmizet. Trenérem to nebude, dělo se to i pod panem Koubkem. Hráče máme v týmu namixované: hodně mladé, ale i ty zkušené. V podstatě nedokážu pořádně najít příčinu, proč se nám tohle děje. Ale náhoda to taky není. Snad to realizák řeší a hlavně to co nejdřív vyřeší. Protože jezdit z fotbalu takhle nas*anej nikdo určitě nechce!
Jiří Zuda, 41 let, podnikatel v realitách
Baník Ostrava
Takto se o záchranu nehraje!
Možná i délka repre pauzy a také atraktivní soupeř přispěly k tomu, že zápas proti Slavii byl prakticky vyprodán už týden předem. Baník do utkání nevstoupil špatně, sice se dostával pod menší tlak, ale ten přinášel jen rohy, do šancí se hosté nedostávali. Naopak to byli domácí, kteří zahrozili a po hlavičce Gninga mohli jít do vedení. Gól ale padl zanedlouho na druhé straně z penalty. Od té doby Slavia hru kontrolovala, přidala druhý gól a do přestávky jsme vlastně byli rádi, že to je jen 0:2.
Druhá část prvního poločasu Baníku hrubě nevyšla, a tak jsem čekal, jak trenér a hráči zareagují. A vlastně tady (nejen) pro mě přišlo největší zklamání. Reakce žádná, naopak přístup a nasazení odpovídaly tomu, že jsme zápas chtěli jen tak dohrát. Vrcholem zmaru pak bylo zahození darované penalty a odmítnutí (snad) dramatické koncovky. Pokud celý klub až po hráče (hlavně) nepochopí, v jaké jsme situaci a že takto se o záchranu opravdu hrát nedá, tak se (bohužel) mohou dít věci. Baráž je téměř jistá a je potřeba se dívat také pod sebe…
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Bohemians Praha 1905
Je to stále dokola! Děsím se toho, co přijde…
Můžeš odehrát zápas blbec, kdy to zkrátka nelepí. Stane se, že zahodíš i tu nejjasnější šanci, která člověka může napadnout. Nikdy, fakt nikdy ale nemůžeš na hřišti vypadat tak, že je ti úplně jedno, jak zápas skončí. A přesně tento dojem si odnáším já po souboji v Hradci. Nemá cenu tady lamentovat nad fakty, že Vašek Drchal už nejspíš nedá ligovej gól a Honza Kovařík už by si neměl připsat žádnej další ligovej start, protože je to zkrátka pryč. Můžeme spekulovat, proč je Jarda Veselý zařadil do základní sestavy, a kdo chce, smysl si najde.
Problém je, že si ten smysl právě domyslí i dalších patnáct ligových trenérů a tisíce diváků u televizí. Už jsem jako kolovrátek a opakuji se stále dokola – Bohemka zkrátka nemá co nabídnout. Je přečtená, nemá kvalitu na to, aby si pomohla střídáním a vlastně už ani nejeví zájem o nějakou změnu. Spoleháš se na to, že frajer, kterej hraje 25 kol tužku, najednou dostane formu a snad… ne, tohle mě nebaví, a když získáš dojem, že se na to půlka mužstva vybodla, tak se děsím, co přijde dál. Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu