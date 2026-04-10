Štěpáne, trpělivost! Agenti Chaloupka o pokoře, AS Řím, domluvě s Tvrdíkem i cenovce
V minulé sezoně si minutáž ve Slavii skoro rovnoměrně rozdělil mezi áčko a druholigové béčko, absence herní praxe se pak odrazila i na výkonech Štěpána Chaloupka na slovenském EURO U21. Po necelém roce je třiadvacetiletý stoper nepostradatelným mužem trenéra Jindřicha Trpišovského a nově i členem užšího kádru reprezentace, která se představí na mistrovství světa v Americe.
Chaloupek obstál v Lize mistrů i baráži, stal se druhým nejhodnotnějším hráčem Chance Ligy a terčem zahraničních velkoklubů. „Mohla by mu vyhovovat Itálie,“ shodují se obráncův agent Martin Hrdlička a skaut Michal Doležal, jenž českou kometu objevil, když mu bylo třináct.
Vzpomenete si na moment, kdy jste Štěpána Chaloupka viděli poprvé?
Doležal: „Před deseti lety, když Chalymu bylo třináct, mě poprosil Štěpán Vachoušek, jestli bych jim v Teplicích nepomáhal trénovat žáky. Měl tam svého syna Táďu, který byl v tu dobu samozřejmě talentovanější než Chaly. Asi tři čtvrtě roku jsem jim pomáhal s trénováním, poté jsem odešel do agentury k Martinovi a doporučil mu ho k okamžitému podepsání.“
Takže vy jste to v něm viděl hned, nicméně reprezentace ho až do jednadvacítky míjeli.
Doležal: „Asi to bylo tím, že