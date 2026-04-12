Sochůrek je objev sezony, říká expert. Pomohly dvě věci, hodnota narostla o miliony
Bojí se, že se probudí a všechno kolem něj zmizí. Hugo Sochůrek, teprve sedmnáctiletý záložník, se v posledních týdnech zabydlel v áčku Sparty v Chance Lize. Ze začátku vykal starším spoluhráčům i klubovým zaměstnancům. V kabině působí možná nesměle, zakřiknutě, ale na hřišti se ukázal v jiném světle. „Za mě je to víceméně hotový hráč. Teď záleží jen na tom, aby to ustál v hlavě," uvedl bývalý ligový fotbalista Jan Jeřábek. Čím Sochůrek zatím zaujal?
Upíchnout se uprostřed sparťanské zálohy nebyla v minulosti snadná záležitost. Postupně propadl Markus Solbakken, Santiagu Enememu trvalo asi čtyři měsíce, než si vydobyl důvěru trenéra Briana Priskeho. Podobně na tom byli Magnus Kofod Andersen nebo Qazim Laci.
A pak je tady Hugo Sochůrek. Ještě pár týdnů zpátky neznámé jméno, které se v nejvyšší české soutěži objevilo poprvé, když mu bylo přesně 17 let a 246 dnů. V aktuálním ligovém ročníku nenajdete mladšího hráče.
Odchovanec Táborska naskočil už do pěti soutěžních zápasů za áčko. První štěk absolvoval proti Zlínu (3:0), půlhodinu zapsal v domácím poháru proti Mladé Boleslavi (0:1). V utkáních proti Slovácku (5:2), Alkmaaru (0:4) a Karviné obstál ve významnější roli. Hrál od začátku a nestřídal.
„Sochůrek je za mě největší objev této sezony, zapadnul do toho skvěle,“ líčil Jan Jeřábek, bývalý středopolař Pardubic, který zapsal šedesát ligových startů. „Jsem rád, že