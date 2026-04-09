Footcast: Šlágr o titul i nervy dole. Víkendové kolo Chance Ligy nabídne klíčové zápasy
Základní část Chance Ligy jde do úplného závěru a aktuální kolo může zásadně ovlivnit boj o titul i složení skupin před nadstavbou. Největší pozornost míří do Edenu, kde se střetnou Slavia s Plzní, ale důležité zápasy se hrají i jinde – Sparta míří do Teplic, Baník do Jablonce a ve spodku tabulky půjde o každý bod. Do aktuálního dílu Footcast Preview přijali pozvání redaktoři Deníku Sport Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný.
SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň
Zůstane Slavia i nadále neporažená?
Jednoznačný šlágr kola. Slavia má titul ve svých rukou, Plzeň ale stále může zamíchat kartami. Pokud hosté chtějí zůstat ve hře o druhou příčku, musí v Edenu bodovat. Očekává se taktická bitva. Slavia bude chtít dominovat a opřít se o standardky, Plzeň může hrozit ze své kombinační hry. Potřebuje ale zlepšit defenzivu a produktivitu.
FK Teplice - AC Sparta Praha
Sparta si může upevnit druhé místo
Sparta jede do Teplic s jasným cílem – vyhrát a ideálně stáhnout náskok Slavie. Venkovní zápas ale nebude jednoduchý, Teplice doma umí kousat. Hosté budou muset být trpěliví a efektivní. Jakékoliv zaváhání může znamenat definitivní komplikaci a možná i konec v boji o titul. Teplice musí být nebezpečné a občas vylézt z obranné ulity. Sparta se naopak spoléhá na standardky, proti Karviné dala obě branky po rozích.
Hráč, na kterého se zaměřit:
Vojtěch Patrák (Pardubice)
V této sezoně už desetigólový ofenzivní hráč Pardubic bude o víkendu zlobit Sigmu. Pardubický kapitán se prosadil na Dukle výstavní brankou a má herní sebevědomí. Obrana Hanáků v minulém kole zkolabovala a pokud se na východě Čech nezlepší, Patrák může mít žně.
Dva tipy, na co si vsadit:
Mladá Boleslav - Dukla: 1 za 1,74
Boleslav zvítězila naposledy na těžké půdě v Olomouci a na jaře prohrála jen se Slavií. Dukla proti Pardubicím předvedla málo. Domácí jsou ve formě a vyhrají i bez vykartovaného Kabonga.
Bohemians - Zlín: maximálně 2 branky
Klokani v lize neskórovali dlouhých 390 minut, hostující Ševci jsou pod dekou. Nedaří se ani jednomu týmu. Čekáme opatrné utkání s menším počtem branek.
Devětadvacáté kolo je tady a napětí vrcholí. Kdo zvládne tlak před nadstavbou, kdo naopak selže v klíčový moment? Sledujte další díl Footcast Preview v premiéře na Oneplay Sport ve čtvrtek od 22.00 – víkend může hodně napovědět…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu