Footcast: Šlágr o titul i nervy dole. Víkendové kolo Chance Ligy nabídne klíčové zápasy

Základní část Chance Ligy jde do úplného závěru a aktuální kolo může zásadně ovlivnit boj o titul i složení skupin před nadstavbou. Největší pozornost míří do Edenu, kde se střetnou Slavia s Plzní, ale důležité zápasy se hrají i jinde – Sparta míří do Teplic, Baník do Jablonce a ve spodku tabulky půjde o každý bod. Do aktuálního dílu Footcast Preview přijali pozvání redaktoři Deníku Sport Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný.

SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň

Zůstane Slavia i nadále neporažená?
Jednoznačný šlágr kola. Slavia má titul ve svých rukou, Plzeň ale stále může zamíchat kartami. Pokud hosté chtějí zůstat ve hře o druhou příčku, musí v Edenu bodovat. Očekává se taktická bitva. Slavia bude chtít dominovat a opřít se o standardky, Plzeň může hrozit ze své kombinační hry. Potřebuje ale zlepšit defenzivu a produktivitu.

FK Teplice - AC Sparta Praha

Sparta si může upevnit druhé místo
Sparta jede do Teplic s jasným cílem – vyhrát a ideálně stáhnout náskok Slavie. Venkovní zápas ale nebude jednoduchý, Teplice doma umí kousat. Hosté budou muset být trpěliví a efektivní. Jakékoliv zaváhání může znamenat definitivní komplikaci a možná i konec v boji o titul. Teplice musí být nebezpečné a občas vylézt z obranné ulity. Sparta se naopak spoléhá na standardky, proti Karviné dala obě branky po rozích.

Hráč, na kterého se zaměřit:

Vojtěch Patrák (Pardubice)

V této sezoně už desetigólový ofenzivní hráč Pardubic bude o víkendu zlobit Sigmu. Pardubický kapitán se prosadil na Dukle výstavní brankou a má herní sebevědomí. Obrana Hanáků v minulém kole zkolabovala a pokud se na východě Čech nezlepší, Patrák může mít žně. 

Dva tipy, na co si vsadit:

Mladá Boleslav - Dukla: 1 za 1,74

  • Boleslav zvítězila naposledy na těžké půdě v Olomouci a na jaře prohrála jen se Slavií. Dukla proti Pardubicím předvedla málo. Domácí jsou ve formě a vyhrají i bez vykartovaného Kabonga.

Bohemians - Zlín: maximálně 2 branky

  • Klokani v lize neskórovali dlouhých 390 minut, hostující Ševci jsou pod dekou. Nedaří se ani jednomu týmu. Čekáme opatrné utkání s menším počtem branek.

Devětadvacáté kolo je tady a napětí vrcholí. Kdo zvládne tlak před nadstavbou, kdo naopak selže v klíčový moment? Sledujte další díl Footcast Preview v premiéře na Oneplay Sport ve čtvrtek od 22.00 – víkend může hodně napovědět…

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

