Vecheta o špatném období i trenérech: Občas se na mě musí dupnout. Karviná? Tušil jsem, že...
V poslední den přestupového léta dorazil jako dezert k sedmichodovému menu, které pardubické vedení v Chance Lize nachystalo fanouškům. S pompou, s vizitkou třináctigólového střelce, s třicetimilionovou cenovkou. Jenže Filip Vecheta na východě strádá, průnik do základní sestavy se mu rozhodně nedaří. Jak se s tím snaží pohnout?
V sobotu na Dukle přišel do hry až v nastavení druhé půle. Fotbalisté Pardubic vedli, šlo o taktické střídání. Přesto i těch pár okamžiků demonstrovalo, v jaké je Filip Vecheta (ne)pohodě.
Nakonec neměl dohrát, podle komise rozhodčích mu sudí odpustil červenou kartu. Jasně, ukázal se na Baníku, kde se trefil dvakrát, a proti Slavii, proti níž zařídil bod, jenže… Zpropadené měsíce pro třiadvacetiletého střelce ne a ne skončit. Přitom před pár měsíci byl považován za jednoho z nejzajímavějších útočníků v lize.
V minulé sezoně jste dal za Karvinou třináct gólů, odjel na EURO jednadvacítek. Od té doby přišel sešup. V jaké jste fázi?
„Myslím si, že jsem ve fázi, kdy je potřeba makat a pracovat na sobě co nejvíc. Mám za sebou celkem povedenou sezónu a je potřeba na ni navázat, spíš ji ještě vylepšit. Momentálně se mi to ale úplně nedaří…“
Jak to nesete? Působíte jako flegmatik...
„Děkuju, ale ne úplně dobře. Myslím, že každého hráče štve, když nedostává tolik prostoru, nehraje a obecně nepodává takové výkony, jak by si představoval. Nechci lhát, je to na prd, ale to je fotbal. Někdy taková situace nastane. Snažím se na sobě pracovat a pořád v sebe věřím.“
Nosíte si zklamání domů?
„My jsme zvyklí všechno probírat s rodinou, s přítelkyní. Občas mám pocit, že už toho mám plnou hlavu, ale doma se to snažím až tak neřešit.“
Nepomohl by vám mentální kouč?
„Spolupracuju s ním od doby, co jsem v Pardubicích. Je to pro mě