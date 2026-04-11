Zjevení Chaloupek: útočná i obranná dominance. V Evropě je nejlepší ve dvou metrikách
Většinu minulé sezony Chance Ligy proseděl, na lavičce začal i v úvodu té aktuální. Ale během zdravotní krize Slavie byl Štěpán Chaloupek povolán do boje a od té doby píše úžasný příběh. Na jak elitní úroveň se dostal, poukazují detailní výkonnostní data. Tím největším překvapením je střelecká potence mladého stopera – co se gólů ze hry týče, patří k vůbec nejlepším hráčům Evropy. „Patří mezi hráče, které řadím v rámci celé ligy v tom nejužším kruhu mezi nejdůležitější v týmu,“ uvědomuje si trenér Jindřich Trpišovský.
Když ve Zlíně třiadvacetiletý stoper práskl do balonu a z dálky překvapil Stanislava Dostála, kouč Slavie se samozřejmě pořádně radoval. Ale po zápase si povzdechl. „Jsem za něj rád, ale zbytečně na sebe poutá pozornost. Bude ho těžší udržet,“ usmíval se. Naposledy podobně mluvil o El Hadjim Malicku Dioufovi, když byl z levého beka minulou sezonu produktivní tak často, že začal napříč Evropou svítit v gólových žebříčcích.
Chaloupek je na tom dost podobně. Ano, je to jiný post, ale jeho schopnost zakončovat, kterou přitom za tři roky v Teplicích (tři góly) výrazně nerozbalil, je výjimečná. Slávista v sezoně vstřelil v lize už čtyři góly, jeden dal v Lize mistrů. Číslovka pět ještě sama o sobě unikátní není, spíše to, co se za ní skrývá.
Stoperské střelecké statistiky sice v Chance Lize ovládá Dávid Krčík (10), ale když odečteme penalty, je jen o gól před Chaloupkem. Zajímavé však je, že žádný z mladíkových gólů (ani ten v Lize mistrů) nepadl po rohu či přímém kopu. Žádný dokonce hlavou! Slávista dává všechny své branky z rozeběhnuté hry a přirozeného doplnění vápna. Příklad? Jak v Pafosu přeběhl celé hřiště, aby do brány dostal centr Davida Douděry.
Mezi nejlepšími i v Evropě
Právě toto číslo v Evropě svítí. Když odečteme standardky a penalty, žádný stoper v TOP 10 ligách nedal tolik gólů, co Chaloupek.. Stíhá ho jen belgický reprezentant Brandon Mechele z Brugg, Micky van de Ven z Tottenhamu a jeho spoluhráč Christian Romero (všichni se čtyřmi).
Když se vrátíme do ligového srovnání, odchovanec Teplic si ze hry tvoří i nejvyšší hodnotu xG (4,7). Na jaké statistiky by se asi dostal, kdyby proměnil třeba své tutovky proti Mladé Boleslavi či Jablonci? K tomu připočítejme počet střel, počet doteků v soupeřově vápně, očekávané asistence. Stoper má lepší čísla než mnozí ofenzivní hráči.
Síla Chaloupka ale není jen v soupeřově boxu a kolem něj. Trpišovskému s nadsázkou musí směrem k letnímu zájmu o Chaloupka dělat vrásky i jeho defenzivní statistiky. Vystižených přihrávek v lize má na zápas šest, což je sice „jen“ sedmé nejvyšší číslo, ale značně zkreslené. Slavia má totiž vysoké držení míče, tudíž má stoper méně příležitostí vystihovat pasy soupeře.
Když si ale přepočítáme tyto defenzivní akce právě k poměru držení míče, Chaloupek je rázem nejlepší v lize. A nejen v ní, ale i v Evropě. Jeho číslo 11,1 vystižených přihrávek (přepočítáno k poměru držení míče) je v TOP 20 ligách nedostižné, s 10,1 se přibližuje jen Srb Mihailo Ilič z Anderlechtu.
„Je komplexní. Silný v soubojích, umí hrát přes obě nohy, dobře se rozhoduje. Pracoval i na atletičtější postavě a je to vidět,“ vypočítával plusy během sezony Trpišovský. Nyní je z náhradníka muž, bez kterého si kouč sestavu těžko představuje. A otázka je, jak dlouho to vydrží. Chaloupek je totiž i celkem jasná volba směrem k blížícímu se mundialu, jako zjevení totiž nepůsobil jen v lize a Lize mistrů, ale i v baráži za český nároďák. A v USA už může zaujmout doslova celý svět.
V čem Štěpán Chaloupek v lize září?
Statistika
Hodnota (pořadí v lize)
Počet gólů bez penalt
4 (2. v lize)
xG (očekávané góly) bez penalt
4,7 (1.)
Střely
1,3 (2.)
xA (očekávané asistence)
0,08 (3.)
Doteky ve vápně soupeře
1,7 (3.)
Počet defenzivních soubojů
6,7 (8.)
Úspěšnost defenzivních soubojů
77 % (4.)
Úspěšnost ve vzdušných soubojích
59,8 % (14.)
Vystižené přihrávky
6 (7.)
Vystižené přihrávky vůči držení míče
11,1 (1.)
Zdroj: Wyscout
Tučně vyznačené statistiky jsou přepočítány na 90 minut.
Poznámka: ve srovnání s 66 stopery s více než 900 odehranými minutami.
