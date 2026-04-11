Předplatné

Zjevení Chaloupek: útočná i obranná dominance. V Evropě je nejlepší ve dvou metrikách

Štěpán Chaloupek v dresu Slavie
Štěpán Chaloupek v dresu SlavieZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Většinu minulé sezony Chance Ligy proseděl, na lavičce začal i v úvodu té aktuální. Ale během zdravotní krize Slavie byl Štěpán Chaloupek povolán do boje a od té doby píše úžasný příběh. Na jak elitní úroveň se dostal, poukazují detailní výkonnostní data. Tím největším překvapením je střelecká potence mladého stopera – co se gólů ze hry týče, patří k vůbec nejlepším hráčům Evropy. „Patří mezi hráče, které řadím v rámci celé ligy v tom nejužším kruhu mezi nejdůležitější v týmu,“ uvědomuje si trenér Jindřich Trpišovský.

Když ve Zlíně třiadvacetiletý stoper práskl do balonu a z dálky překvapil Stanislava Dostála, kouč Slavie se samozřejmě pořádně radoval. Ale po zápase si povzdechl. „Jsem za něj rád, ale zbytečně na sebe poutá pozornost. Bude ho těžší udržet,“ usmíval se. Naposledy podobně mluvil o El Hadjim Malicku Dioufovi, když byl z levého beka minulou sezonu produktivní tak často, že začal napříč Evropou svítit v gólových žebříčcích.

Chaloupek je na tom dost podobně. Ano, je to jiný post, ale jeho schopnost zakončovat, kterou přitom za tři roky v Teplicích (tři góly) výrazně nerozbalil, je výjimečná. Slávista v sezoně vstřelil v lize už čtyři góly, jeden dal v Lize mistrů. Číslovka pět ještě sama o sobě unikátní není, spíše to, co se za ní skrývá.

Stoperské střelecké statistiky sice v Chance Lize ovládá Dávid Krčík (10), ale když odečteme penalty, je jen o gól před Chaloupkem. Zajímavé však je, že žádný z mladíkových gólů (ani ten v Lize mistrů) nepadl po rohu či přímém kopu. Žádný dokonce hlavou! Slávista dává všechny své branky z rozeběhnuté hry a přirozeného doplnění vápna. Příklad? Jak v Pafosu přeběhl celé hřiště, aby do brány dostal centr Davida Douděry.

Mezi nejlepšími i v Evropě

Právě toto číslo v Evropě svítí. Když odečteme standardky a penalty, žádný stoper v TOP 10 ligách nedal tolik gólů, co Chaloupek.. Stíhá ho jen belgický reprezentant Brandon Mechele z Brugg, Micky van de Ven z Tottenhamu a jeho spoluhráč Christian Romero (všichni se čtyřmi).

Když se vrátíme do ligového srovnání, odchovanec Teplic si ze hry tvoří i nejvyšší hodnotu xG (4,7). Na jaké statistiky by se asi dostal, kdyby proměnil třeba své tutovky proti Mladé Boleslavi či Jablonci? K tomu připočítejme počet střel, počet doteků v soupeřově vápně, očekávané asistence. Stoper má lepší čísla než mnozí ofenzivní hráči.

Síla Chaloupka ale není jen v soupeřově boxu a kolem něj. Trpišovskému s nadsázkou musí směrem k letnímu zájmu o Chaloupka dělat vrásky i jeho defenzivní statistiky. Vystižených přihrávek v lize má na zápas šest, což je sice „jen“ sedmé nejvyšší číslo, ale značně zkreslené. Slavia má totiž vysoké držení míče, tudíž má stoper méně příležitostí vystihovat pasy soupeře.

Když si ale přepočítáme tyto defenzivní akce právě k poměru držení míče, Chaloupek je rázem nejlepší v lize. A nejen v ní, ale i v Evropě. Jeho číslo 11,1 vystižených přihrávek (přepočítáno k poměru držení míče) je v TOP 20 ligách nedostižné, s 10,1 se přibližuje jen Srb Mihailo Ilič z Anderlechtu.

„Je komplexní. Silný v soubojích, umí hrát přes obě nohy, dobře se rozhoduje. Pracoval i na atletičtější postavě a je to vidět,“ vypočítával plusy během sezony Trpišovský. Nyní je z náhradníka muž, bez kterého si kouč sestavu těžko představuje. A otázka je, jak dlouho to vydrží. Chaloupek je totiž i celkem jasná volba směrem k blížícímu se mundialu, jako zjevení totiž nepůsobil jen v lize a Lize mistrů, ale i v baráži za český nároďák. A v USA už může zaujmout doslova celý svět.

V čem Štěpán Chaloupek v lize září?

Statistika

Hodnota (pořadí v lize)

Počet gólů bez penalt

4 (2. v lize)

xG (očekávané góly) bez penalt

4,7 (1.)

Střely

1,3 (2.)

xA (očekávané asistence)

0,08 (3.)

Doteky ve vápně soupeře

1,7 (3.)

Počet defenzivních soubojů

6,7 (8.)

Úspěšnost defenzivních soubojů

77 % (4.)

Úspěšnost ve vzdušných soubojích

59,8 % (14.)

Vystižené přihrávky

6 (7.)

Vystižené přihrávky vůči držení míče

11,1 (1.)

Zdroj: Wyscout

Tučně vyznačené statistiky jsou přepočítány na 90 minut.

Poznámka: ve srovnání s 66 stopery s více než 900 odehranými minutami.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů