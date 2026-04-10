Pravděpodobné sestavy: Teplicím se vrací kapitán, Kadeřábek do základu? Plzeň s Tourém
Základní část fotbalové Chance Ligy míří pomalu do finále. Hlavním tahákem víkendového 29. kola bude šlágr Slavie s Plzní. Remízový král z Teplic přivítá na jistě zaplněných Stínadlech Spartu. A co ostatní kluby? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů.
- Klokani čekají na gól už čtyři ligové zápasy, což je jejich nejhorší série od února 2019, kdy se neprosadili pětkrát. V celé sezoně pak dali jen 20 branek, což je v této fázi třetí nejhorší počin klubu. Ještě o branku méně měli v ročnících 2009/10 a 2011/12.
- Ševci se trápí v obraně. Zlín inkasoval v posledních třech kolech hned 12 gólů, jednoznačně nejvíc v lize. Velký problém má především se střelami zpoza vápna, odkud dostal v celé sezoně už 12 branek, nejvíc ze všech týmů v TOP 10 evropských ligách.
- Jablonec udržel v této sezoně už 14 nul, nejvíc ze všech celků Chance Ligy. S čistým kontem tak odcházel v 52 % zápasů a patří mezi evropskou špičku. Lepší jsou v TOP 10 ligách jen Porto (64,3 %) a Göztepe (55,6 %).
- Baník v aktuálním ročníku prohrál už 15 zápasů, čtrnáctkrát vyšel gólově naprázdno a jeho rozdíl skóre činí tři kola před koncem -14, všechna čísla jsou nejhorší od sestupové sezony 2015/16.
- Votroci vyhráli poslední dva ligové zápasy s čistým kontem a proti Slovácku se jim daří. Hradec vyhrál všechny čtyři poslední vzájemné duely s celkovým skóre 13:1.
- Marek Havlík se krásnou ranou v posledním kole připomněl jako skvělý střelec ze střední vzdálenosti. Za poslední tři sezony dal zpoza vápna už 10 gólů, což je třetí nejlepší počin v TOP 10 ligách. Víc mají jen Kylian Mbappé (14) a Tjaronn Chery (12).
- Karviná stále čeká na první jarní výhru. Po zimní pauze zatím sebrala jediný bod (1 remíza, 7 porážek). V sezoně má také nejnižší počet čistých kont napříč Chance Ligou (3).
- Liberecký Raimonds Krollis si v posledním kole připsal už třetí gól hlavou v právě probíhajícím ligovém ročníku. Lepší je v tomto ohledu jen slávista Tomáš Chorý (5).
- Mladá Boleslav neprohrála ani jednou v posledních šesti kolech (3 výhry, 3 remízy). V posledních čtyřech kolech pak dala 11 gólů, což je v daném období druhé nejvyšší číslo po Spartě (13).
- Dukla skórovala jen v jednom z posledních devíti ligových zápasů a v této sezoně už vyšla naprázdno celkem patnáctkrát, což je nejhorší počin v klubové prvoligové historii.
- Vojtěch Patrák si v posledním kole připsal už 10. gól v sezoně a přepsal klubové rekordy. V jednom ligovém ročníku ještě žádný pardubický hráč tolik gólů nedal. Šestnáctou trefou v nejvyšší soutěži se stal i nejlepším prvoligovým kanonýrem Pardubic v historii.
Zimní posily Sigmy se podílely už na 12 brankách v Chance Lize (Šturm 4, Baráth 3, Sejk 2, Jásir, Krivak, Lourvnik 1). Žádný tým nemá takový bodový přínos od nově příchozích hráčů.
- Poslední čtyři ligové zápasy Teplic skončily nerozhodně a celkem už Skláři odehráli v této sezoně 11 remízových utkání, což je nejvyšší počet v Chance Lize.
- V Teplicích se potkají dvě mužstva s nejrozdílnějším přístupem ke střílení gólů. Zatímco Sparta si před gólem vymění 3,1 přihrávek (nejvíc v lize), Teplice pouze 0,9 (nejméně v lize).
- V Edenu se dá očekávat rychlý nástup do zápasu. Potkají se totiž dva celky s nejvyšším počtem branek v prvních poločasech. Viktoria dala do přestávky 24 gólů, Slavia 26.
- Celkově jsou ofenzivní čísla obou týmů vysoce nadstandardní. Za 16 zápasů od nástupu Martina Hyského na lavičku Plzně dali Západočeši hned dvanáctkrát minimálně dva góly. Stejný počet zvládla v tomto období pouze Slavia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu