Pravděpodobné sestavy: Teplicím se vrací kapitán, Kadeřábek do základu? Plzeň s Tourém

Jak vypadají pravděpodobné sestavy na další kolo?Zdroj: Koláž iSport.cz
Základní část fotbalové Chance Ligy míří pomalu do finále. Hlavním tahákem víkendového 29. kola bude šlágr Slavie s Plzní. Remízový král z Teplic přivítá na jistě zaplněných Stínadlech Spartu. A co ostatní kluby? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů.

  • Klokani čekají na gól už čtyři ligové zápasy, což je jejich nejhorší série od února 2019, kdy se neprosadili pětkrát. V celé sezoně pak dali jen 20 branek, což je v této fázi třetí nejhorší počin klubu. Ještě o branku méně měli v ročnících 2009/10 a 2011/12.
  • Ševci se trápí v obraně. Zlín inkasoval v posledních třech kolech hned 12 gólů, jednoznačně nejvíc v lize. Velký problém má především se střelami zpoza vápna, odkud dostal v celé sezoně už 12 branek, nejvíc ze všech týmů v TOP 10 evropských ligách.

  •  Jablonec udržel v této sezoně už 14 nul, nejvíc ze všech celků Chance Ligy. S čistým kontem tak odcházel v 52 % zápasů a patří mezi evropskou špičku. Lepší jsou v TOP 10 ligách jen Porto (64,3 %) a Göztepe (55,6 %).
  •  Baník v aktuálním ročníku prohrál už 15 zápasů, čtrnáctkrát vyšel gólově naprázdno a jeho rozdíl skóre činí tři kola před koncem -14, všechna čísla jsou nejhorší od sestupové sezony 2015/16.

  • Votroci vyhráli poslední dva ligové zápasy s čistým kontem a proti Slovácku se jim daří. Hradec vyhrál všechny čtyři poslední vzájemné duely s celkovým skóre 13:1.
  • Marek Havlík se krásnou ranou v posledním kole připomněl jako skvělý střelec ze střední vzdálenosti. Za poslední tři sezony dal zpoza vápna už 10 gólů, což je třetí nejlepší počin v TOP 10 ligách. Víc mají jen Kylian Mbappé (14) a Tjaronn Chery (12).

  • Karviná stále čeká na první jarní výhru. Po zimní pauze zatím sebrala jediný bod (1 remíza, 7 porážek). V sezoně má také nejnižší počet čistých kont napříč Chance Ligou (3).
  • Liberecký Raimonds Krollis si v posledním kole připsal už třetí gól hlavou v právě probíhajícím ligovém ročníku. Lepší je v tomto ohledu jen slávista Tomáš Chorý (5).

  • Mladá Boleslav neprohrála ani jednou v posledních šesti kolech (3 výhry, 3 remízy). V posledních čtyřech kolech pak dala 11 gólů, což je v daném období druhé nejvyšší číslo po Spartě (13).
  • Dukla skórovala jen v jednom z posledních devíti ligových zápasů a v této sezoně už vyšla naprázdno celkem patnáctkrát, což je nejhorší počin v klubové prvoligové historii.

  • Vojtěch Patrák si v posledním kole připsal už 10. gól v sezoně a přepsal klubové rekordy. V jednom ligovém ročníku ještě žádný pardubický hráč tolik gólů nedal. Šestnáctou trefou v nejvyšší soutěži se stal i nejlepším prvoligovým kanonýrem Pardubic v historii.

Zimní posily Sigmy se podílely už na 12 brankách v Chance Lize (Šturm 4, Baráth 3, Sejk 2, Jásir, Krivak, Lourvnik 1). Žádný tým nemá takový bodový přínos od nově příchozích hráčů.

  •  Poslední čtyři ligové zápasy Teplic skončily nerozhodně a celkem už Skláři odehráli v této sezoně 11 remízových utkání, což je nejvyšší počet v Chance Lize.
  •  V Teplicích se potkají dvě mužstva s nejrozdílnějším přístupem ke střílení gólů. Zatímco Sparta si před gólem vymění 3,1 přihrávek (nejvíc v lize), Teplice pouze 0,9 (nejméně v lize).

  • V Edenu se dá očekávat rychlý nástup do zápasu. Potkají se totiž dva celky s nejvyšším počtem branek v prvních poločasech. Viktoria dala do přestávky 24 gólů, Slavia 26.
  • Celkově jsou ofenzivní čísla obou týmů vysoce nadstandardní. Za 16 zápasů od nástupu Martina Hyského na lavičku Plzně dali Západočeši hned dvanáctkrát minimálně dva góly. Stejný počet zvládla v tomto období pouze Slavia.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
