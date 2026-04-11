V Baníku jde do tuhého: Smetana musí trefit pravou stranu a vyřešit Boulu s útočníky

TOP 100: ceněný Červ, propad Sparty, jak hlasovali Trpišovský a Hyský? A vítězem se stává…
Už fakt není čas. Do konce základní části zbývají závěrečná tři kola a Baník se stále topí na předposlední příčce tabulky, což by znamenalo, že v pětizápasové nadstavbě bude hrát jen dvakrát doma. Aby Ostrava kritickou situaci zachránila, musí trenér Ondřej Smetana promptně vyřešit tři bolavé záležitosti.

Trefit pravou stranu

Ať už tam bude Michal Frydrych, či Matěj Chaluš a před nimi Abdullahi Bewene, nebo Matúš Rusnák, je extrémně důležité najít konečně fungující variantu pravé strany defenzivy. Ondřej Smetana sice doplácí na žalostné chování sportovního úseku, který není schopný za rok a půl přivést kvalitní náhradu za Emmanuela Uchennu, nicméně řešení je nyní na kouči. Je třeba vsadit na spolehlivé muže, kteří se vyvarují hrubek jako při druhém gólu Slavie, a bude mezi nimi součinnost.

Restartovat Boulu

Tak moc chce, až je to kontraproduktivní. Jiřímu Boulovi, lídrovi minulé sezony a zástupci kapitána, to nelepí. Snaha se důraznému středopolaři upřít nedá, nicméně vytratila se fotbalovost, jakákoli nadstavba a také správná míra rizika. Zatímco s parťákem Tomášem Rigem fungoval záložník, jenž pod Ivanem Haškem nakoukl do reprezentace, precizně a kompaktně, v tomto ročníku to není ten „pravý“ Boula. Z přemíry snahy dělá chyby, třeba by mu pomohla role žolíka.

Dopřát komfort střelcům

Začátek jara jako z partesu – herně i střelecky. Zimní posily Václav Jurečka s Abdallahem Gningem vletěli do ostravského angažmá fantasticky, jejich vzájemná chemie se velmi rychle rodila už během lednového soustředění v Turecku. Dávali góly, přihrávali si na ně, tým stál vyloženě na nich. V poslední době však objektivně přišel útlum obou útočníků. Jako by plavali v rozestavení 3-4-3, ve kterém jeden z nich logicky není na špici, kde je jejich největší síla. Možná vsadit jen na jednoho?

Jak vypadá los „namočených“ týmů?

29. kolo

  • Jablonec-Baník
  • Bohemians-Zlín
  • Slovácko-Hradec Králové
  • Teplice-Sparta
  • Mladá Boleslav-Dukla

30. kolo

  • Baník-Bohemians
  • Zlín-Teplice
  • Dukla-Karviná
  • Liberec-Mladá Boleslav
  • Olomouc-Slovácko

27. kolo

  • Slovácko-Dukla
  • Bohemians-Sparta
  • Baník-Plzeň
  • Teplice-Hradec Králové
  • Karviná-Mladá Boleslav

(tučně jsou vyznačeny přímé záchranářské souboje dle aktuální tabulky)

Jak by nyní vypadala nadstavba?

1. kolo

  • Dukla-Mladá Boleslav
  • Teplice-Slovácko
  • Bohemians-Baník

2. kolo

  • Mladá Boleslav-Teplice
  • Bohemians-Dukla
  • Slovácko-Baník

3. kolo

  • Mladá Boleslav-Slovácko
  • Teplice-Bohemians
  • Baník-Dukla

4. kolo

  • Baník-Mladá Boleslav
  • Dukla-Teplice
  • Bohemians-Slovácko

5. kolo

  • Mladá Boleslav-Bohemians
  • Teplice-Baník
  • Slovácko-Dukla

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Plzeň27147649:3349
4Jablonec27146735:2748
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín27871232:4131
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Teplice276111027:3329
13Bohemians27761420:3427
14Slovácko27581423:3823
15Baník27571524:3822
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Doporučujeme

Články z jiných titulů