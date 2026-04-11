V Baníku jde do tuhého: Smetana musí trefit pravou stranu a vyřešit Boulu s útočníky
Už fakt není čas. Do konce základní části zbývají závěrečná tři kola a Baník se stále topí na předposlední příčce tabulky, což by znamenalo, že v pětizápasové nadstavbě bude hrát jen dvakrát doma. Aby Ostrava kritickou situaci zachránila, musí trenér Ondřej Smetana promptně vyřešit tři bolavé záležitosti.
Trefit pravou stranu
Ať už tam bude Michal Frydrych, či Matěj Chaluš a před nimi Abdullahi Bewene, nebo Matúš Rusnák, je extrémně důležité najít konečně fungující variantu pravé strany defenzivy. Ondřej Smetana sice doplácí na žalostné chování sportovního úseku, který není schopný za rok a půl přivést kvalitní náhradu za Emmanuela Uchennu, nicméně řešení je nyní na kouči. Je třeba vsadit na spolehlivé muže, kteří se vyvarují hrubek jako při druhém gólu Slavie, a bude mezi nimi součinnost.
Restartovat Boulu
Tak moc chce, až je to kontraproduktivní. Jiřímu Boulovi, lídrovi minulé sezony a zástupci kapitána, to nelepí. Snaha se důraznému středopolaři upřít nedá, nicméně vytratila se fotbalovost, jakákoli nadstavba a také správná míra rizika. Zatímco s parťákem Tomášem Rigem fungoval záložník, jenž pod Ivanem Haškem nakoukl do reprezentace, precizně a kompaktně, v tomto ročníku to není ten „pravý“ Boula. Z přemíry snahy dělá chyby, třeba by mu pomohla role žolíka.
Dopřát komfort střelcům
Začátek jara jako z partesu – herně i střelecky. Zimní posily Václav Jurečka s Abdallahem Gningem vletěli do ostravského angažmá fantasticky, jejich vzájemná chemie se velmi rychle rodila už během lednového soustředění v Turecku. Dávali góly, přihrávali si na ně, tým stál vyloženě na nich. V poslední době však objektivně přišel útlum obou útočníků. Jako by plavali v rozestavení 3-4-3, ve kterém jeden z nich logicky není na špici, kde je jejich největší síla. Možná vsadit jen na jednoho?
Jak vypadá los „namočených“ týmů?
29. kolo
- Jablonec-Baník
- Bohemians-Zlín
- Slovácko-Hradec Králové
- Teplice-Sparta
- Mladá Boleslav-Dukla
30. kolo
- Baník-Bohemians
- Zlín-Teplice
- Dukla-Karviná
- Liberec-Mladá Boleslav
- Olomouc-Slovácko
27. kolo
- Slovácko-Dukla
- Bohemians-Sparta
- Baník-Plzeň
- Teplice-Hradec Králové
- Karviná-Mladá Boleslav
(tučně jsou vyznačeny přímé záchranářské souboje dle aktuální tabulky)
Jak by nyní vypadala nadstavba?
1. kolo
- Dukla-Mladá Boleslav
- Teplice-Slovácko
- Bohemians-Baník
2. kolo
- Mladá Boleslav-Teplice
- Bohemians-Dukla
- Slovácko-Baník
3. kolo
- Mladá Boleslav-Slovácko
- Teplice-Bohemians
- Baník-Dukla
4. kolo
- Baník-Mladá Boleslav
- Dukla-Teplice
- Bohemians-Slovácko
5. kolo
- Mladá Boleslav-Bohemians
- Teplice-Baník
- Slovácko-Dukla
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu