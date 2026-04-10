Plzeň řeší OSM marodů, kdy se vrátí? Na Slavii spíš bez Červa, Paluska a další až v létě
V posledních pěti vzájemných šlágrech křepčila Slavia, naopak Plzeň se musela před rivalem sklánět. Uspět za tři body v Edenu? Za posledních dvanáct let to Viktoria zvládla jenom dvakrát, naposledy pod Miroslavem Koubkem v listopadu 2023. Martin Hyský inkasoval od skvadry Jindřicha Trpišovského na podzim pět branek a rád by v neděli upletl revanš. Stále mu ale chybí výrazní členové kádru. Sport zjišťoval, kdo bude a naopak kdo nejspíš nebude v brzké době k dispozici.
Amar Memič se vrátil zraněný z úspěšné barážové bitvy za Bosnu proti Itálii, na sobotním zápase s Teplicemi se pohyboval pouze o berlích. Mimo hru bylo minulý víkend dalších šest lidí plzeňského kádru, což je pro tým citelný problém.
Navíc přibyl na marodku ještě aktuální kapitán Lukáš Červ, který po úderu do kolene odstoupil zkraje druhé půle. „Pracujeme na tom, aby všichni, které nemáme k dispozici, byli co nejdřív zpátky. Věřím, že většina z nich bude připravená příští týden,“ pravil Hyský po remíze 2:2 s Teplicemi. Podle posledních informací redakce to ale spíš vypadá, že Červ zápas na Slavii nestihne, k dispozici bude pravděpodobně další víkend doma proti Pardubicím.
Sport zjišťoval aktuální situaci u plzeňských zraněných hráčů. Memičův návrat v Edenu ještě nehrozí, na plac se dostane až v dalších týdnech. Matěj Valenta se na hřiště dostane snad další týden, podobně je na tom Daniel Vašulín.
O něco lépe to vypadá s Václavem Jemelkou, který odpadl na konci února v odvetě Evropské ligy proti Panathinaikosu. Problémy s kolenem jsou vyřešeny, postupně se zapojuje do tréninku. Může být jedním z hráčů, kteří se trenérovi vrátí do zápasu na Slavii. U dalších marodů ale prognózy úplně růžové nejsou.
Složitý příběh prožívá talentovaný zadák Jan Paluska – dvacetiletý obránce byl ve hře naposledy loni 9. listopadu doma proti Slavii (3:5), do té doby nastupoval pod Martinem Hyským pravidelně. Po utkání s pražským rivalem zamířil na plánovanou operaci třísel s tím, že se v plné síle vrátí na začátek zimní přípravy.
Jenže nepříjemné zranění ho stále nepustí v plném režimu na hřiště, problémy se opakují. Podle informací redakce to aktuálně vypadá, že mládežnický reprezentant už ve zbytku sezony do zápasů nepůjde, cílem bude dát se stoprocentně dohromady na přípravu pro nový ročník.
Velké trable také v útoku
Nepříjemné období má za sebou také Vašulín, kterého si Plzeň v zimě stáhla z hostování v Olomouci. Na podzim ovládl s devíti góly tabulku střelců Chance Ligy. Vysoký kanonýr se na jaře prakticky nedostal na hřiště, natož aby přidával další branky. Zasáhl pouze do čtyř zápasů, plnou minutáž měl jen na začátku února v Karviné.
„Dan Vašulín není úplně v pořádku zdravotně, to je asi nejdůležitější moment, proč je teď situace taková,“ vysvětlil Hyský po zápase s Bohemians, který exhradecký forvard proseděl mezi náhradníky.
Vašulín v úvodu jara nemohl být zapsaný na soupisku pro evropské poháry, následně bral kvůli nemoci antibiotika a postupně se vracel do potřebné kondice. Plzeň nechce specifikovat (stejně jako u jiných hráčů) přesnou povahu jeho aktuálních problémů. Nicméně v nejbližší době může naskočit zpátky, ideálně příští víkend na výroční zápas doma proti Pardubicím. Zrovna gólový útočník, typologicky zabiják do vápna, týmu v posledních týdnech citelně schází.
Mrzuté jaro prožívá Matěj Vydra (33). Plzeňský kapitán nedal penaltu proti Spartě, v jiných zápasech se viditelně trápil a limitovalo ho zranění kolene. Nakonec musel na lehčí operační zákrok, aby ho lékaři dali do kupy. Slavii určitě nestihne, směrem ke zbytku sezony existuje malá šance, ale jeho návrat spíš proběhne až v létě.
Podobně je na tom i zimní ofenzivní posila Salim Lawal, jenž kvůli problémům s kolenem odpadl po zápase v Hradci. O týden později šel od začátku v zápase doma s Bohemians, ale musel střídat už v 11. minutě. S jeho plným zapojením počítají v Plzni rovněž spíš v létě.
Zranění hráči Plzně
- Amar Memič - po baráži za Bosnu o berlích, návrat v dalších týdnech
- Salim Lawal - od zápasu v Hradci problémy s kolenem, návrat spíš v létě
- Matěj Vydra - po operaci kolene, malá šance na návrat před koncem sezony
- Václav Jemelka - postupný návrat po zranění kolene, může být připravený na Slavii
- Jan Paluska - problémy po operaci třísel, návrat spíš v létě
- Daniel Vašulín - na Slavii ještě ne, návrat možná další týden na Pardubice
- Matěj Valenta - podobně jako Vašulín, návrat snad po zápase na Slavii
- Lukáš Červ - zraněné koleno ze zápasu s Teplicemi, návrat po Slavii
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu