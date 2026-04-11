Slavia vs. Plzeň v TV: kde sledovat šlágr Chance Ligy živě?
Předposlední kolo základní části Chance Ligy nabídne šlágr mezi vedoucí Slavií a třetí Plzní. Předchozí duel ve Štruncových sadech skončil divokou přestřelkou a vítězstvím sešívaných 5:3. Utkání začíná v Edenu 12. dubna v 18:30. Kde sledovat Slavia vs. Plzeň živě?
Vše o utkání Slavia vs. Plzeň
Datum: neděle 12. dubna 2026, 18:30
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
Rozhodčí: Marek Radina
TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat derby Slavia – Plzeň v TV?
Přímý přenos střetnutí mezi Slavií a Plzní odvysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 pořídit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Plzeň začíná v neděli 12. dubna v 18:30.
Kde sledovat livestream šlágru Slavia – Plzeň?
Stream bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání všech zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.
Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Plzně
|Datum
|Utkání
|09. 11. 2025
|Plzeň - Slavia 3:5
|03. 05. 2025
|Slavia - Plzeň 4:3
|23. 02. 2025
|Plzeň - Slavia 1:3
|21. 09. 2024
|Slavia - Plzeň 3:0
|15. 05. 2024
|Slavia - Plzeň 3:0
|14. 04. 2024
|Plzeň - Slavia 1:0
|05. 11. 2023
|Slavia - Plzeň 1:2
|20. 05. 2023
|Slavia - Plzeň 2:1
|11. 03. 2023
|Slavia - Plzeň 2:1
|18. 09. 2022
|Plzeň - Slavia 3:0