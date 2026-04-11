Předplatné

Slavia vs. Plzeň v TV: kde sledovat šlágr Chance Ligy živě?

Zápas Plzně se Slavií nabídl spoustu vyhrocených momentů
Zápas Plzně se Slavií nabídl spoustu vyhrocených momentů
Štěpán Chaloupek v dresu Slavie
Štěpán Chaloupek v dresu Slavie
Tomáš Chorý a Jindřich Trpišovský
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dává instrukce svým svěřencům v zápase s Baníkem
Hráči Plzně se radují z gólu Adama Kadlece
Zklamaní hráči Plzně po ztrátě s Teplicemi
Tomáš Ladra s Martinem Hyským
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Předposlední kolo základní části Chance Ligy nabídne šlágr mezi vedoucí Slavií a třetí Plzní. Předchozí duel ve Štruncových sadech skončil divokou přestřelkou a vítězstvím sešívaných 5:3. Utkání začíná v Edenu 12. dubna v 18:30. Kde sledovat Slavia vs. Plzeň živě?

Vše o utkání Slavia vs. Plzeň

Datum: neděle 12. dubna 2026, 18:30

Dějiště: Fortuna Aréna, Praha

Rozhodčí: Marek Radina

TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat derby Slavia – Plzeň v TV?

Přímý přenos střetnutí mezi Slavií a Plzní odvysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 pořídit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Plzeň začíná v neděli 12. dubna v 18:30.

Kde sledovat livestream šlágru Slavia – Plzeň?

Stream bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání všech zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.

Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec27119740:2642
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Bohemians28861422:3530
13Teplice276111027:3329
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Plzně

DatumUtkání
09. 11. 2025Plzeň - Slavia 3:5
03. 05. 2025Slavia - Plzeň 4:3
23. 02. 2025Plzeň - Slavia 1:3
21. 09. 2024Slavia - Plzeň 3:0
15. 05. 2024Slavia - Plzeň 3:0
14. 04. 2024Plzeň - Slavia 1:0
05. 11. 2023Slavia - Plzeň 1:2
20. 05. 2023Slavia - Plzeň 2:1
11. 03. 2023Slavia - Plzeň 2:1
18. 09. 2022Plzeň - Slavia 3:0

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

