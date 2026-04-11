Kritická situace, hrozba sestupu. Experti upřímně hodnotí záchranářskou misi Baníku
I přes mohutné posilování v zimní přestávce a změnu na lavičce hned z kraje jarní části se Baník Ostrava dál trápí. Slezanům reálně hrozí pád do baráže, v krajním případě mohou sestoupit i přímo do druhé ligy. Aktuálně se tým kouče Ondřeje Smetany krčí až na patnácté příčce ligové tabulky s náskokem jediného bodu na poslední Duklu. Jak vidí šance ostravského klubu na uhájení prvoligové příslušnosti experti v anketě iSportu?
David Kobylík, trenér Hlubiny a expert Sportu
Záchranu zvládne
„Hrozba tam samozřejmě je, pohled na tabulku, bodový zisk, poslední výsledky i herní projev tomu napovídá. Ale já si stejně pořád myslím, že to zvládnou. I z toho důvodu, že tím, jak nyní vypadá Bohemka, existuje teoretická šance, že by se z toho Baník mohl dostat právě na její úkor ještě před baráží. Musí ale okamžitě zlepšit výsledky, to neustále opakujeme. Do Dukly sice trenér Šustr přinesl čerstvý vzduch a trošku to tam dal do latě, ale Baník má vyšší kvalitu. Poslední neskončí, Ostrava závěr soutěže zvládne. A pokud by opravdu nakonec šla do baráže, uspěje tam.“
Stanislav Levý, trenér a expert Sportu
Přímý sestup? To ne...
„Nedovedu si představit, že by Baník sestoupil přímo. To asi ne, navíc neočekávám vzepětí od Dukly. Ale může se stát, že se nevyhne baráži, i když jsem si to před začátkem jara vůbec nemyslel. Ale neudělali žádnou bodovou sérii, aby se odpoutali odspodu. Ale aby se vyhnul baráži, nebude to mít Baník i vzhledem k losu do konce základní části vůbec jednoduché. Velké změny trenérů v krátké době způsobily v týmu spíš neklid. Naposledy u nich byla Slavia dominantní, i proti ní jsem od Baníku čekal mnohem víc.“
Jakub Podaný, expert Oneplay
Nemají se čeho chytit
„Samozřejmě že může, nicméně to vypadá na baráž. Pokud by Baník dokázal získat sebevědomí a udělat sérii vítězství, může se z problémů ještě vyhrabat. Jenže současný Baník není sebevědomým mužstvem. Trojí výměna hlavního trenéra během jedné sezony nemůže znamenat, že tým má herní tvář. V kritických chvílích se nemá čeho chytit. Na druhou stranu, napříč ročníkem se ukazují atributy, kdy má Baník určitě navíc. Třeba v ziscích míčů na polovině soupeře, intenzitě a četnosti střelby. To ukazuje, že kvalitu mají, jen se potřebují nastartovat. Jeden dílčí úspěch to může otočit.“
Jakub Rada, Internacionál, expert Sportu
Sestoupit určitě může
„V hlavě mám situaci před pár lety, kdy se o Baníku a Sigmě říkalo, že přece nemohou spadnout. A stalo se, Olomouci dokonce dvakrát. Baník je teď v podobné situaci, navíc má jednu velkou nevýhodu: ze všech klubů hrajících o záchranu je pod největším tlakem kvůli jménu a také zimnímu přestupnímu termínu, po němž se čekalo, že se zvednou a projedou to lehce k záchraně. Přitom realita je úplně jiná. I vzhledem k losu čekám, že budou mít ještě velké starosti. Sestoupit určitě může.“
Petr Ruman, trenér a expert Sportu
Kvalita jako nebezpečí
„Ano. Vidím to tak 50 na 50. Pro Baník hraje fakt, že by ho nejprve musela předehnat Dukla, nebo případně porazit druholigista v baráži, kde by měl být vidět výkonnostní rozdíl. Hodně nebezpečný pro něj ale může být pocit, že má kvalitní kádr s potenciálem. To ale nestačí. Nejprve musíš zápasy odmakat, pak až můžeš hrát hezký a kvalitní fotbal. Spoléhat v boji o záchranu jen na hráčskou kvalitu je hodně ošemetné. Když hraješ o život, tak potřebuješ mít hráče, co do toho půjdou i s rizikem zranění. Takových je v Baníku málo a teď musí změnit priority.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu