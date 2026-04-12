Klasika v Edenu: rivalita trenérů, namlsaný Chorý i drtička. Ukočíruje Radina emoce?
V neděli v 18.30 nastane v Edenu pořádný rámus. Česká ligová klasika mezi Slavií a Plzní napíše další příběh. Karty jsou rozdané jasně. V případě triumfu se rozjetá sešívaná parta o další krok přiblíží titulovému cíli, naopak Viktoria by se potila strachem z uhájení třetího místa. Deník Sport a web iSport rozebírají pět zásadních bodů, které úzce souvisí s hitem devětadvacátého kola Chance Ligy.
Trpišovský vs. Hyský: nevraživost se stupňuje
Býval sešívaným princem, dokonce měl na to glejt. Měl být náhradou za Jindřicha Trpišovského, kdyby se něco pokazilo. Během pár dní však Martin Hyský spálil ujednání se Slavií a stal se koučem fotbalistů Plzně, velkého rivala ze západu. Trenérský přestup sezony jen zvýšil napětí mezi uznávanými kapacitami v oboru. Po podzimní partii se nevraživost ještě vystupňovala. A to poté, co Hyský po domácí porážce 3:5 prohodil: „Slavia přijela hrát jednoduchý fotbal a válčit.“ V Edenu tato věta silně rezonovala. V klubu to brali jako vyjádření bez pokory. Na plzeňského trenéra budou mít zase žízeň. Trpišovský to na Hyského umí. Na ligové scéně se potkali čtyřikrát s bilancí čtyř výher pro Slavii při brutálním skóre 17:5! Bude sešívaná tyranie pokračovat i v neděli?
Zastavit Chorého – téměř nemožné?
V lize nejvíce gólů celkem (17), hlavou (5), vítězných (6), nejlepší střelecká jarní forma. Tomáš Chorý ze sebe dokáže v zápasech udělat ústřední postavu a to platí i pohledem do minulosti na dosavadní střetnutí se svým bývalým chlebodárcem. Vysoký útočník totiž těmito zápasy žije – zavře se do sebe, absorbuje nadávky fanoušků a na hřišti to otočí do výkonu. Jeho dosavadní slávistická bilance s Viktorií? Tři zápasy v základní sestavě přetavil v pět branek. Na Plzeň platí. „Když se uhrál první souboj, vznikalo rychlé přečíslení,“ poukazoval po posledním šlágru se skóre 5:3 pro Slavii kouč Jindřich Trpišovský. Jde tedy Chorý zastavit? Viktoria se nemá příliš čeho chytit, na podzim na něj hrál dosti neúspěšně Sampson Dweh. V zimě posílila o Dávida Krčíka i Adama Kadlece, oba přidali do obrany centimetry a dobrou úspěšnost ve vzduchu. Při pohledu na poslední inkasované góly Plzně (Teplice, Zlín), kdy se ve svém vápně nechali hráči jednoduše přetlačit, může jít však pro slávistického útočníka o ideálního soupeře. Rozhodně je namlsaný.
Fauly, karty, válka. Co Radina?
Byť naposledy padlo osm branek, řešily se i fauly a slovo válka. „Lepší by bylo méně karet a faulů, ale neumím říct, kdy to bude,“ řekl Trpišovský o lítém boji, který zplodil 38 faulů a 12 žlutých trestů. Bude to podobně vyhrocené? Historie naznačuje, že spíše ne, v Edenu se tato klasika obvykle hraje plynule. V posledních třech střetnutí v Praze padly mezi Slavií a Viktorií v průměru 3 karetní tresty a 24 faulů na utkání. Třeba poslední „bundesligový “ (jak ho označil Trpišovský) šlágr 4:3 byl vyloženě reklamou na ligu. Sudí Marek Radina v lize dává v průměru velmi malý počet karet na zápas (3,5) a jednu zkušenost se šlágrem Plzně v Praze už tuto sezonu má. Zápas Sparta-Viktoria (2:1) zvládl na podzim výtečně. Naděje pro zábavný fotbalový večer?
Nejhorší zápas Spáčila. Kdo vedle Hrošovského?
V podzimní divoké přestřelce Martin Hyský zapíchl do středu pole Karla Spáčila. Nebyla to dobrá volba. Zásadními partiemi sezony neostřílený blonďák dvakrát ztratil míč v nebezpečném prostoru na vlastní polovině a Slavia vykombinovala dva góly. Šlo o nejhorší zápas talentovaného univerzála v Plzni. Co teď? V zimě přišel Patrik Hrošovský, jistě bude na bojišti. Za běžných okolností by volba druhé šestky stoprocentně padla na Lukáše Červa, zarputilého pomocníka v nedávném barážovém dramatu o postup na mistrovství světa. Jenže o jeho startu se rozhodne až o víkendu. Signály ze západu Čech však naznačují, že fit nebude. Kdyby se nedal do kupy, na Spáčila se po negativní zkušenosti nejspíš nedostane. Největší šanci má další exhradečák Alexander Sojka.
Drtička jménem Eden
Zdravotní stav, fotbalová forma, psychika... Zdá se, že všechny faktory hrají pro Slavii. Je tu ale ještě jeden důležitý – domácí prostředí. Jak upozornila datová společnost Opta, Eden je od příchodu Jindřicha Trpišovského doslova drtičkou soupeřů. Právě od začátku roku 2018 v něm Slavia vyhrála už 125 zápasů (tedy 86,2 % z nich), což ji v top 10 evropských ligách dostává na tu úplně nejvyšší příčku. Za „sešívanými“? Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Atlético... Ale pozor! Kdo byl posledním, kdo v Praze v rámci ligového souboje povalil červenobílé na záda? Ano, právě Viktoria Plzeň. Koubkovi muži před více než dva a půl lety nesmírně běhavým výkonem zvítězili 2:1. Západočeši jsou tak úzkém okruhu týmů, které v Edenu na Trpišovského vyzrály – se Spartou, Karvinou, Jabloncem a Zlínem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu