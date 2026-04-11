Jablonec - Baník 4:1. Severočeši přeskočili Plzeň, Bohemians porazili Zlín

Nelson Okeke z Jablonce se raduje ze vstřelené branky
David Machalík srovnal proti Bohemians na 1:1
Už 29. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Sobotní program otevřelo vítězství Jablonce nad Baníkem 4:1. Severočeši se v neúplné tabulce posunuli na třetí místo před Plzeň. Bohemians si poradili doma se Zlínem 2:1. V 18:00 se o body popere i Hradec Králové v Uherském Hradišti. Pražská Sparta se v Teplicích představí v neděli. Víkend vyvrcholí šlágrem mezi Slavií a Plzní. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport. 

Jablonec - Baník 4:1

Jablonec si poradil doma s Baníkem 4:1 a posunul se v neúplné tabulce na třetí místo před Plzeň. Skóre otevřel už v osmé minutě Dominik Hollý, na jehož branku rychle odpověděl Ondřej Kričfaluši. Domácí si vzali vedení zpět zásluhou Nelsona Okekeho a ve druhém poločase pečetil výhru Severočechů Ebrima Singhateh a Sebastián Nebyla. Ostrava zůstává s 22 body předposlední a do nadstavby půjde nejlépe z barážových příček.

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
41Detail
LIVE
21Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Bohemians28861422:3530
13Teplice276111027:3329
14Slovácko27581423:3823
15Baník28571625:4222
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

