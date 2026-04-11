ONLINE: Jablonec - Baník 1:1. Kričfaluši srovnal po rohu. Bohemians vedou nad Zlínem
Už 29. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Sobotní program od 15 hodin otevírá utkání Jablonce s Baníkem, ve stejnou dobu na trávník ve vršovickém Ďolíčku vyběhnou fotbalisté Zlína. V 18:00 se o body popere i Hradec Králové v Uherském Hradišti. Pražská Sparta se v Teplicích představí v neděli. Víkend vyvrcholí šlágrem mezi Slavií a Plzní. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu