Předplatné

ONLINE: Karviná - Liberec 3:1. Kačor navyšuje vedení domácích, ti hrají proti desíti

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla
Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida v utkání se Slováckem
20
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (23)

Už 29. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Nedělní program otevírá utkání Liberce v Karviné. Sparta se představí v Teplicích. V sobotu Jablonec zvítězil nad Baníkem 4:1. Severočeši se v neúplné tabulce posunuli na třetí místo před Plzeň, tu ale čeká ještě šlágr v Edenu. Bohemians si poradili doma se Zlínem 2:1. Hradec Králové otočil zápas v Uherském Hradišti a Slovácko porazil 3:1. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na webu iSport.

Základní část - 2025/2026

LIVE
13Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE 2. poločas
31Detail
LIVE
--Detail
LIVE
41Detail
LIVE
21Detail
LIVE
--Detail

Slovácko - Hradec 1:3

Hradec Králové otočil zápas v Uherském Hradišti a Slovácko porazil 3:1. Domácí poslal do vedení po rychlém brejku Adonija Ouanda, za hosty srovnal svým prvním gólem za Východočechy Martin Suchomel. Ve druhém poločase úřadoval Ondřej Mihálik, který dvěma góly zařídil hostům vítězství. Trefil se už popáté v posledních třech utkáních. Hradec udělal důležitý krok v boji o nejlepší šestku, Slovácko je nadále na čtrnácté, barážové pozici.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko – Hradec Králové 1:3. Obrat řídil dvěma góly Mihálik

Jablonec - Baník 4:1

Jablonec si poradil doma s Baníkem 4:1 a posunul se v neúplné tabulce na třetí místo před Plzeň. Skóre otevřel už v osmé minutě Dominik Hollý, na jehož branku rychle odpověděl Ondřej Kričfaluši. Domácí si vzali vedení zpět zásluhou Nelsona Okekeho a ve druhém poločase pečetil výhru Severočechů Ebrima Singhateh a Sebastián Nebyla. Ostrava zůstává s 22 body předposlední a do nadstavby půjde nejlépe z barážových příček.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla

Bohemians - Zlín 2:1

Bohemians porazili Zlín 2:1 a stále živí naději na umístění v prostřední skupině. V Ďolíčku otevřel skóre domácí David Lischka, na jehož branku odpověděl David Machalík. Tři body vstřelil „klokanům“ v 79. minutě Václav Drchal.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians – Zlín 2:1. Klokani po závaru urvali výhru, rozhodl Drchal

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec27119740:2642
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Bohemians28861422:3530
13Teplice276111027:3329
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (23)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

