ONLINE: Slovácko - Hradec 1:0. Jablonec přejel Baník a je třetí, slaví i Bohemians

Tihomir Kostadinov brání Vladimíra DaridauZdroj: ČTK / Glück Dalibor
David Machalík srovnal proti Bohemians na 1:1
Už 29. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Sobotní program otevřelo vítězství Jablonce nad Baníkem 4:1. Severočeši se v neúplné tabulce posunuli na třetí místo před Plzeň. Bohemians si poradili doma se Zlínem 2:1. Od 18:00 se o body pere i Hradec Králové v Uherském Hradišti. Pražská Sparta se v Teplicích představí v neděli. Víkend vyvrcholí šlágrem mezi Slavií a Plzní. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na webu iSport. 

Jablonec - Baník 4:1

Jablonec si poradil doma s Baníkem 4:1 a posunul se v neúplné tabulce na třetí místo před Plzeň. Skóre otevřel už v osmé minutě Dominik Hollý, na jehož branku rychle odpověděl Ondřej Kričfaluši. Domácí si vzali vedení zpět zásluhou Nelsona Okekeho a ve druhém poločase pečetil výhru Severočechů Ebrima Singhateh a Sebastián Nebyla. Ostrava zůstává s 22 body předposlední a do nadstavby půjde nejlépe z barážových příček.

SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla

Bohemians - Zlín 2:1

Bohemians porazili Zlín 2:1 a stále živí naději na umístění v prostřední skupině. V Ďolíčku otevřel skóre domácí David Lischka, na jehož branku odpověděl David Machalík. Tři body vstřelil „klokanům“ v 79. minutě Václav Drchal.

SESTŘIH: Bohemians – Zlín 2:1. Klokani po závaru urvali výhru, rozhodl Drchal

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Liberec27119740:2642
6Hr. Králové27117937:3240
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Bohemians28861422:3530
13Teplice276111027:3329
14Slovácko27581423:3823
15Baník28571625:4222
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

