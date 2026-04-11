ONLINE: Slovácko - Hradec 1:0. Jablonec přejel Baník a je třetí, slaví i Bohemians
Už 29. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Sobotní program otevřelo vítězství Jablonce nad Baníkem 4:1. Severočeši se v neúplné tabulce posunuli na třetí místo před Plzeň. Bohemians si poradili doma se Zlínem 2:1. Od 18:00 se o body pere i Hradec Králové v Uherském Hradišti. Pražská Sparta se v Teplicích představí v neděli. Víkend vyvrcholí šlágrem mezi Slavií a Plzní. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na webu iSport.
Jablonec - Baník 4:1
Jablonec si poradil doma s Baníkem 4:1 a posunul se v neúplné tabulce na třetí místo před Plzeň. Skóre otevřel už v osmé minutě Dominik Hollý, na jehož branku rychle odpověděl Ondřej Kričfaluši. Domácí si vzali vedení zpět zásluhou Nelsona Okekeho a ve druhém poločase pečetil výhru Severočechů Ebrima Singhateh a Sebastián Nebyla. Ostrava zůstává s 22 body předposlední a do nadstavby půjde nejlépe z barážových příček.
Bohemians - Zlín 2:1
Bohemians porazili Zlín 2:1 a stále živí naději na umístění v prostřední skupině. V Ďolíčku otevřel skóre domácí David Lischka, na jehož branku odpověděl David Machalík. Tři body vstřelil „klokanům“ v 79. minutě Václav Drchal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu