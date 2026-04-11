SESTŘIHY: Jablonec přejel Baník a je třetí. Slovácko - Hradec 1:3, výhra Bohemians
Už 29. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Sobotní program otevřelo vítězství Jablonce nad Baníkem 4:1. Severočeši se v neúplné tabulce posunuli na třetí místo před Plzeň. Bohemians si poradili doma se Zlínem 2:1. Hradec Králové otočil zápas v Uherském Hradišti a Slovácko porazil 3:1. Pražská Sparta se v Teplicích představí v neděli. Víkend vyvrcholí šlágrem mezi Slavií a Plzní. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na webu iSport.
Slovácko - Hradec 1:3
Hradec Králové otočil zápas v Uherském Hradišti a Slovácko porazil 3:1. Domácí poslal do vedení po rychlém brejku Adonija Ouanda, za hosty srovnal svým prvním gólem za Východočechy Martin Suchomel. Ve druhém poločase úřadoval Ondřej Mihálik, který dvěma góly zařídil hostům vítězství. Trefil se už popáté v posledních třech utkáních. Hradec udělal důležitý krok v boji o nejlepší šestku, Slovácko je nadále na čtrnácté, barážové pozici.
Jablonec - Baník 4:1
Jablonec si poradil doma s Baníkem 4:1 a posunul se v neúplné tabulce na třetí místo před Plzeň. Skóre otevřel už v osmé minutě Dominik Hollý, na jehož branku rychle odpověděl Ondřej Kričfaluši. Domácí si vzali vedení zpět zásluhou Nelsona Okekeho a ve druhém poločase pečetil výhru Severočechů Ebrima Singhateh a Sebastián Nebyla. Ostrava zůstává s 22 body předposlední a do nadstavby půjde nejlépe z barážových příček.
Bohemians - Zlín 2:1
Bohemians porazili Zlín 2:1 a stále živí naději na umístění v prostřední skupině. V Ďolíčku otevřel skóre domácí David Lischka, na jehož branku odpověděl David Machalík. Tři body vstřelil „klokanům“ v 79. minutě Václav Drchal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu