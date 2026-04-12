SESTŘIHY: První jarní výhra Karviné, Baník zůstává u dna. Sigma padla v Pardubicích

SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z branky proti Dukle
Trenér Olomouce Tomáš Janotka v utkání proti Pardubicím
Tomáš Jelínek z Pardubic slaví gól proti Olomouci
Trenér Pardubic Jan Trousil během utkání proti Olomouci
Už 29. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. První výhru v jarní části slaví Karviná, která porazila Liberec 3:1. Cenné tři body berou Pardubice, které doma zdolaly Olomouc 2:1. Mladá Boleslav hrála s Duklou nerozhodně 1:1, Sparta jedinou brankou Haraslína porazila Teplice. Už v sobotu Jablonec zvítězil nad Baníkem 4:1. Severočeši se v neúplné tabulce posunuli na třetí místo před Plzeň, tu ale čeká ještě šlágr v Edenu. Bohemians si poradili doma se Zlínem 2:1. Hradec Králové otočil zápas v Uherském Hradišti a Slovácko porazil 3:1. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na webu iSport.

Karviná - Liberec 3:1

Karviná otočila zápas s Libercem a v přesilovce zvítězila 3:1. Hosty poslal ve čtvrté minutě do vedení Raimonds Krollis, ale vzápětí srovnal Kahuan Vinícius. V 61. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Toumani Diakité a početní převahu zužitkovali střídající Aboubacar Traoré a Pavel Kačor.

Slovácko - Hradec 1:3

Hradec Králové otočil zápas v Uherském Hradišti a Slovácko porazil 3:1. Domácí poslal do vedení po rychlém brejku Adonija Ouanda, za hosty srovnal svým prvním gólem za Východočechy Martin Suchomel. Ve druhém poločase úřadoval Ondřej Mihálik, který dvěma góly zařídil hostům vítězství. Trefil se už popáté v posledních třech utkáních. Hradec udělal důležitý krok v boji o nejlepší šestku, Slovácko je nadále na čtrnácté, barážové pozici.

Jablonec - Baník 4:1

Jablonec si poradil doma s Baníkem 4:1 a posunul se v neúplné tabulce na třetí místo před Plzeň. Skóre otevřel už v osmé minutě Dominik Hollý, na jehož branku rychle odpověděl Ondřej Kričfaluši. Domácí si vzali vedení zpět zásluhou Nelsona Okekeho a ve druhém poločase pečetil výhru Severočechů Ebrima Singhateh a Sebastián Nebyla. Ostrava zůstává s 22 body předposlední a do nadstavby půjde nejlépe z barážových příček.

Bohemians - Zlín 2:1

Bohemians porazili Zlín 2:1 a stále živí naději na umístění v prostřední skupině. V Ďolíčku otevřel skóre domácí David Lischka, na jehož branku odpověděl David Machalík. Tři body vstřelil „klokanům“ v 79. minutě Václav Drchal.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

