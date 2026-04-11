Bez srdce i rychlosti. Fans grilovali Baníkovce právem. Smetana netajil: Jsem nasr…
Propadák výsledkový i herní. Baník dál úpí, už je jisté, že po základní části ligy skončí na barážové pozici. Tedy v průseru, jak řekl univerzál Ondřej Kričfaluši. Fans Baníku, kterých do Jablonce docestovalo na tři stovky a sledovali tryznu v podobě domácí výhry 4:1, také hráče po utkání velmi tvrdě kritizovali. Nebylo divu…
Majitel Václav Brabec seděl v první řadě VIP sektoru, tvář měl zachmuřenou. Aby ne. Baník propadl, a to nejen ve skóre, které nakonec v nastavení upravil domácí ďáblík Sebastian Nebyla na jednoznačných 4:1.
„Přijeli jsme s plánem vyhrát za každou cenu, ale celé se nám to rozpadlo naším přístupem, ztrátou organizace a kompaktnosti,“ vykládal trenér Ondřej Smetana. „Jsem naštvaný, teda spíš nasraný. Jak bych měl vypadat?“
Láteřil naprosto pochopitelně, vypadal totálně zničeně.
Ostrava je v koncích, dvě kola před koncem ztrácí na nebarážovou pozici třináctých Teplic (v neděli ještě hrají doma se Spartou) ostudných sedm bodů.
Příznivci, kteří modrobílé neopouštějí, to mančaftu také dali najevo. Hráči se jali po posledním hvizdu sudího Jana Beneše bleskově zmizet do kabiny, ale kotel si je přivolal zpět. Rázně. Pak partu skleslých borců v černých dresech griloval dobrých pět minut. Rozhodně nic příjemného!
„Myslím, že jejich hodnocení nemohlo být trefnější. Každé slovo od nich byla pravda,“ poznamenal trenér Smetana.
Přidal se také důležitý plejer Ondřej Kričfaluši: „Fackuje nás to ze všech stran. Oni sem jedou celý den a pak vidí, co předvedeme na hřišti. Bylo asi potřeba říct, abychom se probrali. Takhle jako Baník nemůžeme vystupovat.“
Baníku chybělo mentální i herní srdce
Podobná slova se opakují. A nic.
„Příště už musíme vyhrát, jinak se řítíme do průseru,“ přihodil Kričfaluši.
Jenže jak na to? Také ve hře hosté ztráceli - a to především ve dvou směrech. Jablonec o nich moc dobře věděl. Zásadní rozdíl byl v rychlosti, především v defenzivě mají Ostravané velké problémy. Trojice stoperů Matěj Chaluš, Michal Frydrych, Karel Pojezný není zrovna sprintersky vybavena, což měl Jablonec logicky přečtené.
Taktiku určil trenér Luboš Kozel, který pak usedl kvůli trestu na tribunu. Zápas vedl asistent Josef Petřík (hodně hlasitý), syn bývalého kouče Liberce. Severočeši se pod jeho příkazy ihned valili vpřed, soupeři dělali problém rychlí Lamim Jawo, Ebrima Singateh, do zranění i Dominik Hollý. Zjednodušeně řečeno, Baník nestíhal.
„První gól byl rychlostně alarmující. Pak jsme propadali v detailech,“ líčil Smetana. Při brance Singhateh nechal za sebou Chaluše, dorážející Hollý pak Pojezného i Frydrycha. „Věděli jsme o tom, že Baník má v defenzivě rychlostní problémy. Měli jsme plán dostávat se za obranu,“ přiznal Petřík.
Problematický však byl ze strany hostů také přístup ke hře. Tohle bylo mužstvo, které se rve o život? Podobně jako proti Slavii si modrobílí spíše přišli zahrát. Nesbírali druhé míče, v tom je jasně předčil střed pole domácích.
„Na tréninku do toho dáváme sto procent, pak jdeme na hřiště a vypadá to, že si jdeme zahrát. Přístup se musí změnit. Je to o tom, jak chodíme do soubojů, Jablonec chtěl vítězství víc, vypadalo to tak,“ připustil Kričfaluši. „Ale kdybychom věděli, čím to je, tak bychom nebyli tam, kde jsme,“ doplnil.
Zkrátka jeho týmu chybělo mentální i herní srdce, to bylo jasně znát. Skvělý byl Nebyla, Nelson Okeke chvílemi kraloval, Filipu Zorvanovi prospělo posunutí výš. Zato Michal Kohút i Ondřej Kričfaluši hráli pomalu, alibisticky, až bázlivě.
Nevyšlo mu prakticky nic (možná jen střídání Marka Havrana a Artúra Musáka). Ve druhé půli vůbec nechytal zelenobílé brejky, mohl inkasovat i další branky. Zkrátka tápe, je v bahně.
„Zažili jsme to i v Jablonci. Není to jednoduché. V minulé sezoně byli třetí, hráli evropské poháry. Člověk vnímá tlak okolí, ale musíte se od něj oprostit,“ popsal domácí brankář Jan Hanuš.
V Ostravě se pres ještě násobí. To si buďte jisti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu