Lischka jako Lafata. Veselý řešil, jestli dát stopera na hrot. Rozhodl palič z útoku
Trvalo to dlouho, stálo to hodně úsilí a nervů, ale Bohemians se po sérii čtyř utkání bez vstřeleného gólu konečně prosadili a ve 28. kole Chance Ligy proti Zlínu bodovali naplno po výhře 2:1. Vítězný gól v závěru přitom zapsal hráč, který se střelecky dlouho trápil. Největší ligový palič za poslední dvě sezony Václav Drchal se objevil ve správný čas na správném místě a utnul střelecká muka. „Snažil jsem se na to nemyslet a jsem moc rád, že mi to tam spadlo,“ radoval se.
Na ligový gól čekali „klokani“ 409 minut. Pokud bychom hledali poslední branku útočníka, napočítali bychom dokonce 620 minut. I proto už před naprosto klíčovým utkáním proti Zlínu trenérovi Jaroslavu Veselému docházela trpělivost. „Celý týden jsem silně uvažoval o tom, že postavím na hrot útoku Davida Lischku,“ prozradil kouč.
Nakonec dal ještě jednu šanci klasickým ofenzivním hráčům. Vepředu nastoupili Matoušek, Drchal a Ristovski. Obránce Lischka stál jako obvykle na pozici levého stopera.
Přesto to byl právě zkušený obránce, kdo protrhl dlouhou šňůru bez vstřelené branky. Ve 20. minutě tečoval rohový kop na bližší tyči Lukáš Hůlka a uprostřed malého vápna vyplaval osamocený Lischka, který balon usměrnil do sítě. „Příkladné chování v boxu. Musíte předvídat, kam se to odrazí,“ chválil střelce Veselý.
Od lednového příchodu už v zelenobílém dresu zapsal Lischka třetí gól, čímž vyrovnal nejlepšího klubového střelce v této sezoně Aleše Čermáka. Pokud připočteme ještě jeho jedinou branku z podzimu v dresu Baníku, je mezi „klokany“ na čele střelecké tabulky osamocený. „Čekal jsem to od něj. Znám ho dlouho a kvůli tomu jsem o něj celou dobu tak stál a jsem moc rád, že ho tu máme. Tahle posila se nám opravdu vydařila,“ pokračoval kouč v pozitivním duchu.
Drchal prolomil smůlu
O vedení ještě do poločasu domácí přišli, když David Machalík přesnou ranou na zadní tyč vyrovnal. Za vítězstvím se hnali především „klokani“ a klíčovou roli u rozhodující branky sehrál znovu David Lischka. Po standardní situaci zůstal stoper viset vepředu kolem vápna soupeře, kde se mu přímo do kroku příhodně odrazila sražená střela Dominika Pleštila. Tentokrát obránce zaváhal a jeho obstřel gólman Milan Knobloch vytáhl, jenže míč přistál na noze Václava Drchala, který pohotově napálil balon do prázdné branky.
„I u malých her na tréninku patří k těm, co dávají nejvíc gólů. Ve vápně se chová příkladně na obou stranách, něco jako měl David Lafata,“ našel trenér Veselý nečekanou podobnost stopera Lischky a nejlepšího střelce v historii Chance ligy.
Pak se zastavil také u šťastného střelce druhého gólu, který na ligový úspěch čekal víc než sedm měsíců. „Každý zápas věřím, že dá gól a před zápasem jsem mu to říkal,“ líčil Veselý důvěru v Drchala, který byl před tímto utkáním za poslední dvě sezony statisticky největším paličem Chance ligy a třetím nejhorším zakončovatelem v top 10 evropských ligách. Podle statistik Opty měl v tomto čase vstřelit hned o 8,1 gólu víc.
Přesto ho trenér podržel na hřišti až do konce a stáhnul ostatní útočníky. Drchal se pak v závěru přesunul i na hrot útoku. „Držel jsem ho tam hlavně proto, že si z našich útočných hráčů vytváří nejvíc šancí. Júsuf nebo Ristovski šance nemají, a tak je menší předpoklad, že dají gól. Vašek dře, maká a ty šance má. Věřím, že ho to odšpuntuje a góly mu tam začnou padat,“ dodal Veselý.
Bývalý útočník Sparty tak „klokanům“ vystřelil naprosto klíčové tři body. V posledních dvou kolech budou moct ještě zabojovat o desáté místo a vyhnout se tak záchranářským bojům v nadstavbě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu