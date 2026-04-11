Zničený Smetana po debaklu: Propadáme v základních věcech. Vadil mu přístup
Fén od fanoušků, čtyři inkasované branky, zlý výkon, jednoznačně propadák. Baník v Jablonci padl 1:4 a názorně předvedl, proč je předposlední a po základní části už jistojistě bude sedět v Chance Lize nejlépe na barážové pozici. Připomeňme, že v minulé sezoně skončil třetí… „Jsem naštvanej, spíš nasranej,“ hlásil viditelně znavený kouč Ondřej Smetana.
Trenére, vypadáte zničeně. Je to tak?
„A jak jinak bych měl vypadat? Myslím si, že tohle jsou zápasy, které se dají zvládnout. Propadáme v základních věcech a opakuje se to. Je to frustrující pro všechny, i pro hráče, kteří tvrdě trénují. Ale musíme zvednout hlavu, nikdo jiný to za nás neudělá.“
K výsledku jste si ještě museli „užít“ grilovačku od vašich fanoušků. Je složité je poslouchat?
„Myslím, že to od nich nemohlo být víc trefné a věcné. Každé slovo byla absolutní pravda a myslím, že i ti hráči si to uvědomují.“
Jablonec hrál bez váhání nahoru. Nešlo jejich výpady zvládat lépe?
„Myslím, že jsme na to byli připraveni, byli jsme kompaktní, v prvním poločase se dostali dvakrát třikrát do vápna, drželi jsme je. Ale dali z toho dva góly. Hlavně ten první byl alarmující.“
U něj rozhodla rychlost, že?
„Byly tam nějaké nahozené míče… Měli jsme prostě být kompaktnější. Poslední zápas se Slavií jsme se drželi, tady byly pasáže, kdy jsme to nedělali, jak jsme měli. Vytvářel se meziprostor i hloubka za námi.“
Čím to?
„Nebyli jsme maximálně koncentrovaní, důslední, abychom zvládli ligový zápas. Když chcete uspět v Jablonci, nezbývá vám nic jiného než vyhrávat skoro každý osobní souboj, nepropadat v něm, nepouštět soupeře lacino. To je jediná cesta, ale my jsme ji nezvládali. Přijeli jsme sem s úplně jiným plánem.“
Jakým?
„Vycházet z kompaktního defenzivního bloku, nevytvářet hloubky, meziprostory. Myslím, že to v první pasáži fungovalo, ale pak se to - bohužel - celé rozpadlo naším přístupem a ztrátou organizace. Dopadlo to honbou za výsledkem, dohnáním skóre, ale nakonec to skončilo takovým rozdílem.“
Ve druhém poločase jste navíc měli jen jednu střelu na bránu, od stopera z nějakých třiceti metrů. Není to málo?
„To je přesně, co jsme nechtěli. Věděli jsme, že když se Jablonec doma dostane do vedení, bude hrát pragmaticky. Spadnou do bloku a nedají nám prostor. Ten vývoj jsme si měli ustrážit, protože otáčet to v Jablonci nebo je otvírat je velmi těžké. Oni umí zavřít ty prostory. To byl recept, který nám ale nevyšel hned v úvodu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu