Zničený Smetana po debaklu: Propadáme v základních věcech. Vadil mu přístup

SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla
SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla
Trenér Baníku Ondřej Smetana
Radost hráčů Jablonce po výhře nad Baníkem
Fotbalisté Baníku slaví gól před svými fanoušky
Nelson Okeke z Jablonce se raduje ze vstřelené branky
Nelson Okeke slaví gól do sítě Baníku
Ondřej Kričfaluši srovnal po rohovém kopu
Jiří Fejgl
Chance Liga
Fén od fanoušků, čtyři inkasované branky, zlý výkon, jednoznačně propadák. Baník v Jablonci padl 1:4 a názorně předvedl, proč je předposlední a po základní části už jistojistě bude sedět v Chance Lize nejlépe na barážové pozici. Připomeňme, že v minulé sezoně skončil třetí… „Jsem naštvanej, spíš nasranej,“ hlásil viditelně znavený kouč Ondřej Smetana.

Trenére, vypadáte zničeně. Je to tak?
„A jak jinak bych měl vypadat? Myslím si, že tohle jsou zápasy, které se dají zvládnout. Propadáme v základních věcech a opakuje se to. Je to frustrující pro všechny, i pro hráče, kteří tvrdě trénují. Ale musíme zvednout hlavu, nikdo jiný to za nás neudělá.“

K výsledku jste si ještě museli „užít“ grilovačku od vašich fanoušků. Je složité je poslouchat?
„Myslím, že to od nich nemohlo být víc trefné a věcné. Každé slovo byla absolutní pravda a myslím, že i ti hráči si to uvědomují.“

Jablonec hrál bez váhání nahoru. Nešlo jejich výpady zvládat lépe?
„Myslím, že jsme na to byli připraveni, byli jsme kompaktní, v prvním poločase se dostali dvakrát třikrát do vápna, drželi jsme je. Ale dali z toho dva góly. Hlavně ten první byl alarmující.“

U něj rozhodla rychlost, že?
„Byly tam nějaké nahozené míče… Měli jsme prostě být kompaktnější. Poslední zápas se Slavií jsme se drželi, tady byly pasáže, kdy jsme to nedělali, jak jsme měli. Vytvářel se meziprostor i hloubka za námi.“

Čím to?
„Nebyli jsme maximálně koncentrovaní, důslední, abychom zvládli ligový zápas. Když chcete uspět v Jablonci, nezbývá vám nic jiného než vyhrávat skoro každý osobní souboj, nepropadat v něm, nepouštět soupeře lacino. To je jediná cesta, ale my jsme ji nezvládali. Přijeli jsme sem s úplně jiným plánem.“

Jakým?
„Vycházet z kompaktního defenzivního bloku, nevytvářet hloubky, meziprostory. Myslím, že to v první pasáži fungovalo, ale pak se to - bohužel - celé rozpadlo naším přístupem a ztrátou organizace. Dopadlo to honbou za výsledkem, dohnáním skóre, ale nakonec to skončilo takovým rozdílem.“

Ve druhém poločase jste navíc měli jen jednu střelu na bránu, od stopera z nějakých třiceti metrů. Není to málo?
„To je přesně, co jsme nechtěli. Věděli jsme, že když se Jablonec doma dostane do vedení, bude hrát pragmaticky. Spadnou do bloku a nedají nám prostor. Ten vývoj jsme si měli ustrážit, protože otáčet to v Jablonci nebo je otvírat je velmi těžké. Oni umí zavřít ty prostory. To byl recept, který nám ale nevyšel hned v úvodu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec27119740:2642
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Bohemians28861422:3530
13Teplice276111027:3329
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

