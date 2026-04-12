„Sparťan“ Hollý je zpět doma: zase válčí a dává góly. V létě by se měl vrátit na Letnou
Dal gól, do situace se dostal důrazem i otravností. Pak svedl souboj, z kterého mohl uhnout, jenže to by se nejmenoval Dominik Hollý. Nakonec do místa, které ho bolelo, schytal ještě jednou a musel střídat. Jablonecký útočník měl přesto, že strávil na place necelý poločas, viditelný vliv na výhru svého týmu v 29. kole Chance Ligy nad zpomaleným Baníkem 4:1.
Míč mu utekl na dlouhou nohu, proti němu vyrazil Matěj Chaluš, chasník s téměř 190 centimetry a devadesáti kily. Pánové šli takzvaně „přes balon“, Dominik Hollý fakt dostal naloženo. Nechal se ošetřit, pokračoval, za chvíli jej však trefil další habán Ondřej Kričfaluši. Dál už to nešlo.
Při střetu opět potvrdil pověst fotbalového kaskadéra, pro niž ho minulé léto koupila Sparta, kde se na podzim neprosadil, a tak se vrátil na hostování do Jablonce. „On ví, jaké má přednosti, že je to bojovný hráč, nebezpečný. I proti Baníku to potvrdil. Do toho souboje se rozhodl jít, možná toho teď lituje, ale my ho těžko budeme měnit,“ vykládal po vítězství Josef Petřík, trenér zaskakující za distancovaného Luboše Kozla. „Dominik zápas zvládnul,“ doplnil pro jistotu.
Je to tak, dvaadvacetiletý univerzál (může naskočit na hrotu, desítce i ve středu zálohy) znovu poutá pozornost. Na Letné se mihl jen v jednom ligovém utkání za první část sezony, v Jablonci je po jejím zlomu na devíti a třech brankách. Postupně se znovu zařazuje mezi důležité persony, dobře zapadl vedle útočných es Ebrimy Singhateha a Lamina Jawa.
„Ve Spartě měl hlavně zdravotní problémy, to byla jedna příčina. Druhá je ta, že je tam samozřejmě trošku jiná konkurence na jeho postech,“ upozornil Petřík. „K nám přišel s elánem, v přípravě dával góly, byl aktivní. Je vlastně v domácím prostředí, takže to byl od něj i od nás dobrý krok.“
Uvidí se, jaká bude Slovákova budoucnost. V létě by se měl vrátit na Letnou.
Dominik Hollý v sezoně:
Sparta:
- Zápasy: 1
- Minuty: 6
- Góly: 0
Jablonec:
- Zápasy: 9
- Minuty: 472
- Góly: 3
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu