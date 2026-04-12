„Sparťan“ Hollý je zpět doma: zase válčí a dává góly. V létě by se měl vrátit na Letnou

SESTŘIH: Jablonec – Ostrava 4:1. Domácí si šli za výhrou od začátku, v závěru ji pojistili Singhateh a Nebyla
Dominik Hollý sice duel proti Baníku nedohrál, i tak se velkou měrou zapříčinil o výhru Jablonce
Radost hráčů Jablonce po výhře nad Baníkem
Nelson Okeke z Jablonce se raduje ze vstřelené branky
Ondřej Kričfaluši srovnal po rohovém kopu
Vachtang Čanturišvili stíhaný Michale Kohútem
Nelson Okeke slaví gól do sítě Baníku
Jiří Fejgl
Chance Liga
Dal gól, do situace se dostal důrazem i otravností. Pak svedl souboj, z kterého mohl uhnout, jenže to by se nejmenoval Dominik Hollý. Nakonec do místa, které ho bolelo, schytal ještě jednou a musel střídat. Jablonecký útočník měl přesto, že strávil na place necelý poločas, viditelný vliv na výhru svého týmu v 29. kole Chance Ligy nad zpomaleným Baníkem 4:1.

Míč mu utekl na dlouhou nohu, proti němu vyrazil Matěj Chaluš, chasník s téměř 190 centimetry a devadesáti kily. Pánové šli takzvaně „přes balon“, Dominik Hollý fakt dostal naloženo. Nechal se ošetřit, pokračoval, za chvíli jej však trefil další habán Ondřej Kričfaluši. Dál už to nešlo.

Při střetu opět potvrdil pověst fotbalového kaskadéra, pro niž ho minulé léto koupila Sparta, kde se na podzim neprosadil, a tak se vrátil na hostování do Jablonce. „On ví, jaké má přednosti, že je to bojovný hráč, nebezpečný. I proti Baníku to potvrdil. Do toho souboje se rozhodl jít, možná toho teď lituje, ale my ho těžko budeme měnit,“ vykládal po vítězství Josef Petřík, trenér zaskakující za distancovaného Luboše Kozla. „Dominik zápas zvládnul,“ doplnil pro jistotu.

Je to tak, dvaadvacetiletý univerzál (může naskočit na hrotu, desítce i ve středu zálohy) znovu poutá pozornost. Na Letné se mihl jen v jednom ligovém utkání za první část sezony, v Jablonci je po jejím zlomu na devíti a třech brankách. Postupně se znovu zařazuje mezi důležité persony, dobře zapadl vedle útočných es Ebrimy Singhateha a Lamina Jawa.

„Ve Spartě měl hlavně zdravotní problémy, to byla jedna příčina. Druhá je ta, že je tam samozřejmě trošku jiná konkurence na jeho postech,“ upozornil Petřík. „K nám přišel s elánem, v přípravě dával góly, byl aktivní. Je vlastně v domácím prostředí, takže to byl od něj i od nás dobrý krok.“

Uvidí se, jaká bude Slovákova budoucnost. V létě by se měl vrátit na Letnou.

Dominik Hollý v sezoně:

Sparta:

  • Zápasy: 1
  • Minuty: 6
  • Góly: 0

Jablonec:

  • Zápasy: 9
  • Minuty: 472
  • Góly: 3

41

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec27119740:2642
7Olomouc27117930:2940
8Karviná271031438:4633
9Pardubice27881133:4432
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Bohemians28861422:3530
13Teplice276111027:3329
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů