Skuhravý uznal: Mihálikovi to teď lepí. Chválil Horáka, se Suchanem měl vážnou debatu

Hradečí fotbalisté slaví gól do sítě Slovácka
Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida v utkání se Slováckem
Hráči Slovácka slaví gól Adoniji Ouandy
Tihomir Kostadinov brání Vladimíra Daridau
Michal Koštuřík
Chance Liga
Počáteční euforie po nástupu Romana Skuhravého na lavičku Slovácka pomalu, ale jistě opadá. Tým z Uherského Hradiště pořád trčí u dna tabulky, po porážce v Liberci a na Spartě padl i v 29. kole Chance Ligy doma s Hradcem Králové (1:3). Po výkonu plném chyb v defenzivě. Baráži už se těžko vyhne. „Smutný zápas,“ posteskl si trenér. „Objevují se výkyvy v zodpovědnosti.“

Proč jste nezvládli důležitý domácí duel?
„Čtyřicet minut naše hra na Hradec fungovala. Ale je to tak zkušené mužstvo, že po vyrovnání na 1:1 ve druhém poločase vyčkávalo za námi. Ofenzivu a zbytkovou obranu jsme řešili jinak, než jsme chtěli. Proto jsme dostali takhle laciné góly. Ale nic, na naší situaci se nic nemění. Musíme si to vyhodnotit a připravit se na další zápas. Musíme být konečně pevnější v defenzivě. To je v této chvíli náš velký problém. V závěru rozhodne, kdo to bude víc chtít.“

Dvakrát vás vytrestal útočník Ondřej Mihálik, bývalý hráč Slovácka. Nešlo ho lépe bránit?
„Mihálikovi jsme nechali prostor. Teď mu to lepí a dokázal zachovat klid. Znám ho odmalička. Chtěli jsme na něj hrát na obranné linii jeden na jednoho. To se úplně nepovedlo. Když je remíza, anebo prohráváme, mění se u našeho týmu principy, které trénujeme. Najednou se tam objevují hloupé věci. Ty góly padly z nedorazů, z našich chyb. Dalo se to jednoduše vyřešit.“

Inkasujete lacino, že?
„Inkasované góly se podobají jako vejce vejci. Mužstvo najednou cukne z aktivní hry. V tom zatím nejsme dobří. Pracuju s tím, co je. Jsem rád, že mohl konečně nastoupit Tomáš Huk, i když není stoprocentní a příště v Olomouci nemůže hrát. Čekáme, že se vrátí Stojčevski. Trávník s námi trénuje po zranění tři dny, nebyla příležitost ho tam dát. Ale v Olomouci už určitě příležitost dostane.“

Máte nějaké dobré zprávy?
„Mám radost, jak Roman Horák zvládl dvě netradiční pozice. Chci být i trošku pozitivní. Výkon v prvním poločase byl proti tak kvalitnímu soupeři velice dobrý. Jsem přesvědčený, že jsme měli dvě tisíciprocentní příležitosti. Milan Petržela to měl jednoznačně vyřešit přihrávkou na Baráta do prázdné brány. Čekal bych víc klidu, ale rozumím, že v této situace to není jednoduché. Kluci strašně chtějí.“

Proč nebyl v základu Jan Suchan?
„Po fantastickém začátku teď na něj trošičku padlo, že předtím neměl herní vytížení. Nebylo to dobrý. Chtěl jsem ho využít v závěru. Měl jsem s ním vážnou debatu, hráč o tom věděl. Máme dobrý vztah. Myslím, že tohle mu pomůže.“

1Slavia27207060:2067
2Sparta27176456:3057
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc27117930:2940
8Karviná281131441:4736
9Pardubice27881133:4432
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav27791140:5130
12Bohemians28861422:3530
13Teplice276111027:3329
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla273101416:3819
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

