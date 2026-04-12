ONLINE: Teplice - Sparta. Pražané hrají o upevnění druhého místa, překvapí je domácí?
Fotbalisté Sparty ve 29. kole Chance Ligy hrají na půdě Teplic. Pražanům v tabulce patří druhé místo, na rivala ze Slavie ztrácí deset bodů. Z posledních sedmi vzájemných ligových zápasů Sparta s Teplicemi třikrát vyhrála a čtyřikrát se soupeři rozešli smírně, na podzim skončil duel na Letné 2:2. Utkání, které startuje v 15.30, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu