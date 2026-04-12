SESTŘIH: Teplice - Sparta 0:1. Nejtěsnější výhra hostů, hezkou akcí rozhodl Haraslín
Znovu přišla chvíle, kdy Spartě bylo ouvej a vysvobodil ji kapitán. Lukáš Haraslín se trefil v nedělním utkání 29. kola Chance Ligy proti Teplicím a zařídil velmi těsnou výhru. O výsledku 1:0 rozhodl vydařenou akcí, do které ho poslal teprve sedmnáctiletý Hugo Sochůrek. „V takovém zápase je první branka vždycky důležitá,“ ulevil si trenér Brian Priske.
Odcházel ze hřiště jako úplně poslední. Brian Priske dlouho poskakoval pod kotlem fanoušků Sparty. Byl emotivní, sevřel pěsti a pumpoval jimi do slušně zaplněných tribun. „Je to pro nás určitě dobrá neděle,“ culil se dánský kouč na tiskové konferenci. Mimochodem, pochlubil se tím, že v Teplicích vyhrál vůbec poprvé od doby, co trénuje letenský klub.
Ano, mohl si oddechnout, že Pražané získali další tři body, které jim zajistily nadějný náskok na druhém místě. Přesto i Priskeho pohltila v nastaveném čase nervozita. Severočeši se dostali k rohovému kopu, při kterém se vysunul do pokutového území také brankář Matouš Trmal.
Možná se leckomu vybavil moment z minulého týdne, kdy Tepličtí srovnali v závěru zápasu proti Plzni (2:2). Tentokrát to nevyšlo, centr od Matěje Náprstka prosvištěl do autu.
„Když bráníte těsný výsledek, určitě je to nepříjemné. Ale potřebujete silnou mentalitu, kterou kluci dneska ukázali. Bojovali, nevypustili žádný souboj,“ líčil Priske. Přesto doplnil: „Zápas jsme měli zabít mnohem dřív.“
Až na poslední minuty totiž bylo opravdu málo pasáží, kdy si Sparta nepřehazovala balon z nohy na nohu. V první půli se vyšplhala ve statistice držení míče na 79 procent. Teplice se postavily do hlubokého bloku, do něhož vyskládaly nejméně sedm těl na hranu velkého vápna. O jejich aktivitě vypovídá hodnota očekávaných gólů, která se nepřehoupla do přestávky přes nulu.
„Náš fotbal dneska soupeře nebolel. Dali jsme mu hodně prostoru a musím říct, že poločasový výsledek byl pro nás ještě milosrdný,“ poznamenal Zdenko Frťala, trenér domácích. „Báli jsme se, a to bylo rozhodující,“ přihodil obránce Denis Halinský.
Pražané se přesto soužili, nevěděli si rady, jak se protlačit k Trmalovi. Kaana Kairinena, jindy stěžejního záložníka ve výstavbě hry, dostal na povel Tomáš Zlatohlávek. I když hrál na ofenzivní pozici číslo deset, pohyboval se s finským elegánem po celé šířce. Důsledná obrana byl základ.
Rozhodně nejde o situaci, ve které se Sparta objevila poprvé. V minulosti jí z trápení vysvobodily dvě jistoty – standardní situace a kapitán Lukáš Haraslín. Protože se na Stínadlech dostala pouze ke třem rohovým kopům (před týdnem proti Karviné jich měla 14 a dala jediné dva góly), dlouho vyhlížela vzepětí kapitána slovenského reprezentanta.
V posledních týdnech se zařadil mezi sparťany, kterým lehce spadl řetěz. I proti Teplicím zapsal dvě nepřesnosti, které u něj jen tak nevidíte. Zvlášť zarazil moment, při němž mu odskočil přesný nákop od stopera Asgera Sörensena do autu. Jindy narážel na důraz pravého obránce Josefa Švandy.
Až ve 40. minutě převzal Haraslín kolmou přihrávku od teprve 17letého Huga Sochůrka (má druhou asistenci po sobě), potáhl si balon podél velkého vápna a až na čtvrté naznačení vystřelil do protipohybu Tramala. „Ukázal genialitu, ale byl to hodně laciný gól,“ litoval Frťala.
Ofenzivní lídr letenského týmu si pořádně zakřičel do nejbližší kamery. Není se čemu divit, šlo o první trefu v klubu od 28. února proti Baníku (5:2), tedy po odmlce čítající šest soutěžních zápasů.
Sparta vedle něj naznačila další zbraň, kterou může využít proti zavřené obraně. Joao Grimaldo, peruánský křídelník, podal nadprůměrný výkon. Možná nejlepší od zimního příchodu do Sparty. Zejména v první půli byl na pravém křídle aktivní a zaznamenal odvážné pokusy jeden na jednoho.
„Víme, jakou má kvalitu. A určitě se zlepšuje,“ souhlasil Priske. „Poslední měsíce se adaptoval na českou ligu, ještě mu trochu chybí k ideálu, ale udělal krok správným směrem. Jsem přesvědčený, že jeho vliv poroste,“ podotkl.
Právě z Grimaldovy spolupráce na pravé straně s Oliverem Sonnem se dostal do šance útočník Matyáš Vojta, který přestřelil branku z malého vápna. Stále tak platí, že čeká na ligovou trefu po příchodu do Sparty. V dobré situaci neuspěl ani střídající střední obránce Adam Ševínský.
I proto se Letenští strachovali o výsledek až do posledních minut.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu