SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Viktoria z Edenu veze cennou remízu, Chorý byl vyloučen

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Remízu přehlušil Chorého plivanec. Inkriminovaný záběr za červenou • Zdroj: iSport.tv
Situace, za kterou Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl vyloučen za plivnutí na soupeře
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Fotbalisté Slavie ve šlágru 29. kola první ligy jen remizovali s Plzní bez branek. Obhájce titulu sice zůstal jediným neporaženým celkem soutěže, jeho náskok v čele tabulky před pražským rivalem Spartou se nicméně snížil na osm bodů. Vyrovnaný zápas v Edenu nenabídl příliš velkých šancí, v 89. minutě dostal červenou kartu domácí Tomáš Chorý za plivnutí na ležícího protihráče.

Plzeň dokázala v lize Slavii obrat o body poprvé po sérii pěti porážek. Západočeši si připsali v nejvyšší soutěži druhý nerozhodný výsledek po sobě a ze čtvrtého místa tabulky ztrácejí bod na třetí Jablonec. Tým z Edenu protáhl šňůru ligové neporazitelnosti na 29 duelů, po sedmi kolech ale nezvítězil.

Plzeňský trenér Martin Hyský, který v minulosti působil ve Slavii, vzhledem k marodce pozměnil rozestavení a vyrukoval s třemi stopery. Místo zraněného reprezentanta Červa hrál ve středu pole Sojka, po delší době dostali šanci v základní sestavě Adu se Spáčilem. Domácím ze zdravotních důvodů vypadli Chytil s Chaloupkem a v zahajovací jedenáctce naskočili Sanyang s Bořilem.

Pražané z úvodní převahy vytěžili jen několik zákroků a první velké šance měli hosté. Ve 28. minutě se po kombinační akci dostal ze strany k Markovičovi Višinský, slávistického gólmana ale nepřekonal. Za chvíli si Viktoria vytvořila ještě větší možnost, Adu se protáhl po levé straně a domácí brankář ještě střelu na zadní tyč vynikajícím zákrokem vykopl na roh.

Červenobílí výrazněji zahrozili až v závěru první půle. Ve 38. minutě v dobré pozici vypálil přízemní střelou těsně vedle, poté utekl po levé straně Provod, přihrál před odkrytou branku Sanyangovi, jenže ten netrefil balon.

Po hodině hry vypadla Souarého střela nejistému Markovičovi z náručí a dorážející Sojka zblízka minul, stál však stejně v těsném ofsajdu. Poté Souaré přízemním pokusem těsně minul. Slávisté se nemohli dostat do tempa a Edenem chvílemi velmi nezvykle zněl pískot nespokojených fanoušků.

Trápící se Pražany mohl v 68. minutě spasit Jurásek, po rychlé akci a přihrávce od Chorého ale vybíhajícího gólmana Wiegeleho zblízka nepřekonal. Domácí pak přece jen přidali a v době, kdy rozhodčí ještě nepustili hostujícího Spáčila po ošetřování zpět na trávník, měl další možnost Jurásek. Gólmana však ze strany nepřekonal.

V 88. minutě Chorý ostře fauloval Dweha a dostal žlutou kartu. Videorozhodčí ale odhalil, že poté na ležícího protihráče tmavé pleti nejspíš plivl a sudí Radina ho po přezkoumání situace u monitoru vyloučil. Český reprezentant předvedl již druhý zkrat v sezoně, v srpnu na stadionu Slovácka udeřil soupeřova gólmana pěstí do rozkroku, za což dostal šestizápasový trest.

Západočeši z krátké přesilovky už vítězný gól nevytěžili a nedokázali soupeři oplatit podzimní prohru 3:5 ze Štruncových sadů. Slavia, která má s 60 brankami nejlepší ofenzivu v sezoně, neskórovala v nejvyšší soutěži poprvé od konce října a remízy rovněž 0:0 v Olomouci. Doma v lize nicméně od porážky s Viktorií v listopadu 2023 protáhla neporazitelnost už na 43 zápasů.

1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (188)

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

