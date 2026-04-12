SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Viktoria z Edenu veze cennou remízu, Chorý byl vyloučen
Fotbalisté Slavie ve šlágru 29. kola první ligy jen remizovali s Plzní bez branek. Obhájce titulu sice zůstal jediným neporaženým celkem soutěže, jeho náskok v čele tabulky před pražským rivalem Spartou se nicméně snížil na osm bodů. Vyrovnaný zápas v Edenu nenabídl příliš velkých šancí, v 89. minutě dostal červenou kartu domácí Tomáš Chorý za plivnutí na ležícího protihráče.
Plzeň dokázala v lize Slavii obrat o body poprvé po sérii pěti porážek. Západočeši si připsali v nejvyšší soutěži druhý nerozhodný výsledek po sobě a ze čtvrtého místa tabulky ztrácejí bod na třetí Jablonec. Tým z Edenu protáhl šňůru ligové neporazitelnosti na 29 duelů, po sedmi kolech ale nezvítězil.
Plzeňský trenér Martin Hyský, který v minulosti působil ve Slavii, vzhledem k marodce pozměnil rozestavení a vyrukoval s třemi stopery. Místo zraněného reprezentanta Červa hrál ve středu pole Sojka, po delší době dostali šanci v základní sestavě Adu se Spáčilem. Domácím ze zdravotních důvodů vypadli Chytil s Chaloupkem a v zahajovací jedenáctce naskočili Sanyang s Bořilem.
Pražané z úvodní převahy vytěžili jen několik zákroků a první velké šance měli hosté. Ve 28. minutě se po kombinační akci dostal ze strany k Markovičovi Višinský, slávistického gólmana ale nepřekonal. Za chvíli si Viktoria vytvořila ještě větší možnost, Adu se protáhl po levé straně a domácí brankář ještě střelu na zadní tyč vynikajícím zákrokem vykopl na roh.
Červenobílí výrazněji zahrozili až v závěru první půle. Ve 38. minutě v dobré pozici vypálil přízemní střelou těsně vedle, poté utekl po levé straně Provod, přihrál před odkrytou branku Sanyangovi, jenže ten netrefil balon.
Po hodině hry vypadla Souarého střela nejistému Markovičovi z náručí a dorážející Sojka zblízka minul, stál však stejně v těsném ofsajdu. Poté Souaré přízemním pokusem těsně minul. Slávisté se nemohli dostat do tempa a Edenem chvílemi velmi nezvykle zněl pískot nespokojených fanoušků.
Trápící se Pražany mohl v 68. minutě spasit Jurásek, po rychlé akci a přihrávce od Chorého ale vybíhajícího gólmana Wiegeleho zblízka nepřekonal. Domácí pak přece jen přidali a v době, kdy rozhodčí ještě nepustili hostujícího Spáčila po ošetřování zpět na trávník, měl další možnost Jurásek. Gólmana však ze strany nepřekonal.
V 88. minutě Chorý ostře fauloval Dweha a dostal žlutou kartu. Videorozhodčí ale odhalil, že poté na ležícího protihráče tmavé pleti nejspíš plivl a sudí Radina ho po přezkoumání situace u monitoru vyloučil. Český reprezentant předvedl již druhý zkrat v sezoně, v srpnu na stadionu Slovácka udeřil soupeřova gólmana pěstí do rozkroku, za což dostal šestizápasový trest.
Západočeši z krátké přesilovky už vítězný gól nevytěžili a nedokázali soupeři oplatit podzimní prohru 3:5 ze Štruncových sadů. Slavia, která má s 60 brankami nejlepší ofenzivu v sezoně, neskórovala v nejvyšší soutěži poprvé od konce října a remízy rovněž 0:0 v Olomouci. Doma v lize nicméně od porážky s Viktorií v listopadu 2023 protáhla neporazitelnost už na 43 zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu