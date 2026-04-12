Emoce v Karviné: transparent pro Kaniu i Diakiteho červená. Jarolím se vyjádřil k Šigutovi
Jednačtyřicet faulů, osm žlutých karet, jedna červená a hromada emocí. V zápase Karviné s Libercem to od začátku jiskřilo. MFK zapsal první jarní ligovou výhru, severočeský tým bojující o elitní šestku srazil výsledkem 3:1. Rozhodující moment? Vyloučení Toumaniho Diakiteho, jenž šel ven po druhé žluté kartě. „Nejsem tady od toho, abych hodnotil své spoluhráče, on sám to ví nejlépe,“ zachoval dekorum liberecký Petr Hodouš po porážce 1:3.
Na první jarní vítězství se pořádně načekali, naposledy si v Chance Lize zazpívali vítězné chorály 14. prosince na hřišti Bohemians. Od té doby ale karvinští fotbalisté seskupili sedm porážek a jednu remízu. K tomu navíc vyplula na povrch aféra kolem primátora Jana Wolfa a záložníka Samuela Šiguta. Nálada ve Slezsku najednou byla pod bodem mrazu, ostatně i z toho důvodu dorazilo na zápas s Libercem jen 1 742 diváků.
Pár minut před úvodním hvizdem si domácí kotel rýpnul do majitele Slovanu Ondřeje Kanii, který se nedávno prostřednictvím klubových stránek vyjádřil k situaci Karviné. „Majitel klubu je město. Primátor města je předseda představenstva a klub řídí. Uplácel hráče (kterým tím ukončil kariéru) a rozhodčí. Bohužel, byť je mi Karviná extrémně sympatická, pokud má být liga důvěryhodná, musí dojít k exemplárnímu potrestání,“ měl jasno liberecký šéf. „A z**di jako Wolf mají sedět ve vězení.“
Jaká byla reakce fanoušků? „V kauze nic jasného stále zatím není, Kania má už na IG prohlášení,“ stálo v nápise za bránou. Sám liberecký majitel zápas sledoval pár míst pod novinářskou tribunou.
Nakonec musel kousat čtvrtou jarní porážku. Slovanu se vytyčený cíl v podobě postupu do elitní šestky komplikuje, v závěrečných kolech s Mladou Boleslaví a Jabloncem musí bezpodmínečně zabrat. „Před námi jsou dva zápasy, které potřebujeme zvládnout,“ hlásil odhodlaně Petr Hodouš.
Přitom po přestávce se Liberec za vítězstvím tlačil. Patnáct minut byl aktivnější, jenže veškerou jeho snahu zhatilo vyloučení Toumaniho Diakiteho. Domácí v přesilovce přebrali otěže a trefami Aboubacara Traoreho a Pavla Kačora nervák zlomili. „Dostali jsme dva góly, kterým vůbec nerozumím. Čekal jsem, že to buď chytneme, nebo vykopneme a pak jsme ještě dostali z brejku. Velké zklamání,“ kroutil hlavou Radoslav Kováč.
Jarolím o Šigutovi: Ctím presumpci neviny. Uvidíme...
„Někdy tým přesilovka může svázat, najednou hrajete do plné obrany a jsou tam trošku jiné prostory. Bylo vidět, jak funguje psychika. Třetí gól rozhodl, takže pak už to byl po delší době v klidu dohrávaný zápas,“ liboval si karvinský trenér Marek Jarolím.
Po nepříjemných událostech z posledních týdnů musel na svůj tým působit jinak než obvykle. Nejistotu okolo MFK vnímá. „Dostává nás z toho fotbal, takže řešíme jen to. Je to takový záchytný bod. Máme o co hrát, takže se snažíme myslet na tohle, i když doba je nejistá. Fotbal a hřiště je to jediné, co můžeme ovlivnit,“ komentoval jednačtyřicetiletý kouč.
Okamžitě po propuknutí aféry mluvil i se Šigutem, jenž teď trénuje individuálně. „Podporu jsem mu dal hned, jak se to stalo. Vždycky na to budou odsuzující názory, ale člověk to bral tak, že ke klukům má vztah a zná ho z kabiny. Ctím presumpci neviny. Uvidíme, jak to dopadne, ale obvinění tam jsou,“ uvedl.
„Uvidí se, co se stane. Když se to potvrdí, ukazuje to na citlivost kluků v daný moment. Nechci ale tady nějak moralizovat, spíš se k tomu vyjádřím, až bude po kauze a až se ukáže, co se doopravdy stalo,“ dodal Jarolím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu