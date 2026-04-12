Kováč: Gólům nerozumím, velké zklamání. Červená? Apelovali jsme, ať si hráči dávají pozor
Nečekal, že z Karviné odjedou bez bodu, obzvlášť když už ve 4. minutě vedli zásluhou Raimondse Krollise. Jenže liberečtí fotbalisté nechali soupeře v zápase 29. kola Chance Ligy rychle srovnat a v druhém poločase inkasovali dvakrát. Duel na stranu MFK naklonila Diakiteho druhá žlutá karta. „Zbytečné, jednoznačně zbytečné. Je to mladý kluk, šel tam, i když vůbec nemusel. Asi si to neuvědomil. Ještě jsme apelovali na to, ať si hráči se žlutou kartou dávají pozor,“ štvalo Radoslava Kováče po porážce 1:3.
Je tato prohra velkou komplikací v boji o elitní šestku?
„Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme prohráli zápas, který jsme prohrát neměli. První poločas byl vyrovnaný, dali jsme hezký gól po standardce, ale za tři minuty jsme si bohužel nechali vyrovnat kvůli ztrátě koncentrace. Chtěli jsme faul na půlce, souboj jsme měli dohrát daleko lépe. Samozřejmě to bylo zbytečné, ale do přestávky se mi zdálo, že zápas byl vyrovnaný. Myslím si, že prvních dvacet minut ve druhém poločase od nás bylo velmi dobrých, byli jsme lepším týmem, a jak se říká, utahovali jsme šrouby. Měli jsme tam dobrý přechod, ale Ermin (Mahmič) to zpomalil, nastřelil před sebou hráče a najednou z toho pramenila červená.“
A po ní jste další dva góly dostali...
„Vůbec jim nerozumím. Nevím, co se tam stalo, protože si myslím, že jsme byli v přečíslení. Jestli to šlo Koubisovi (Tomáši Koubkovi) pod rukama? Ale byl tam Kayo (Aziz Kayondo), takže jsem čekal, že to buď chytneme, nebo vykopneme. Po gólu na 2:1 jsme další dostali z brejku. Velké zklamání, ale máme dva zápasy na to, abychom se zmobilizovali a káru dostali tam, kam potřebujeme. Rozhodla červená karta, kvůli které jsme ztratili Toumiho (Diakiteho), který hraje skvěle. Velká škoda.“
Co jste vůbec říkal na první poločas? Hodně se v něm faulovalo a vaše lavička vypadala podrážděně.
„Vždycky je to o tom metru. Od začátku jsem věděl, že se to maličko vymyká z rukou. Nakonec z toho byl strašně moc rozkouskovaný zápas. Je to škoda, protože proti sobě nastoupily dva týmy, které chtějí hrát. Čekal jsem daleko lepší fotbal, hlavně v prvním poločase. Byl tam furt faul, neustále se to kouskovalo a nemohli jsme se dostat do intenzity. Bylo to spíš proti nám.“
Uklidňovali jste o přestávce emoce?
„Jo. Ani nevím, kolik těch žlutých karet bylo, ale řešili jsme to jako první. Hráčům jsme říkali, ať si dávají pozor. Nedostali jsme se do intenzity, kterou jsme potřebovali. Až teda ve druhém poločase, kdy to bylo dvacet minut na jednu bránu, jenže rozhodl moment, který rozhodl. Kačor už to tam potom propálil skvěle, takže si nakonec odvážíme nulu. Jsem hodně zklamaný, bylo to laciné. Zápas prohrát můžete, ale tohle bylo hodně o nás. I když Karvinou samozřejmě respektuju, protože Mára (Jarolím) to vede velmi dobře.“
Před zápasem vám vypadl stoper Ange N'Guessan. Co s ním je a jak moc chyběl?
„Ange je náš klíčový hráč, takže samozřejmě chyběl. Chtěl bych říct, že Miki (Jan Mikula) je vždycky připravený. Zvládl to velmi dobře, nebylo to jen o něm. Při prvním gólu se trošku nedomluvili, ale ještě se na to musím podívat. A jestli bude N'Guessan připravený na další víkend? Věřím, že ano. Uvidíme podle zdravotního stavu, v pondělí budeme vědět víc. Je to hráč, který týmu dodává strašný klid.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu