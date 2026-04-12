Sparta neumí zabít zápas. Ať si Vojta odpočine... Halinský patří do reprezentace!
Sparta si připsala povinné tři body z Teplic po výhře 1:0, jenže v závěru se bála o výsledek. Neumí totiž zabít zápas a soupeře dorazit. Proto Severočeši mohli pomýšlet na bod. Na vedoucí gól Lukáše Haraslína přesto nenašli odpověď. „Světový gól, prokličkoval přes tři hráče,“ chválil redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl v Prvním dojmu přímo z teplických Stínadel, kam dorazilo přes 15 tisíc diváků.
Po návratu ze zranění ale kapitán Letenských navzdory spektakulární trefě ještě není herně stoprocentní, nechodil příliš do soubojů 1 na 1, raději centroval a přihrával. Nepomáhají mu ani spoluhráči. „Matyáš Vojta by si měl odpočinout od základní sestavy a Grimaldo se do toho dostává pomalu. Musel hrát Mercado na levém beku, Zelený měl po minulém zápase zdravotní problémy. Pak ti chybí zbraň na pravé straně, je toho na něj moc,“ všiml si Fejgl. Z malého vápna Vojta dokonce v prvním poločase přestřelil prázdnou bránu, což na podzim při podobně zoufalé koncovce stálo Kevina Prince Millu místo v kádru Pražanů.
