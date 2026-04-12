Sparta neumí zabít zápas. Ať si Vojta odpočine... Halinský patří do reprezentace!

Děkovačka sparťanů v Teplicích
Jan Kuchta se v Teplicích dostal do hry ve druhém poločase
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu v Teplicích
Trenér Sparty Brian Priske udílí pokyny Lukáši Haraslínovi
Gólová radost Lukáše Haraslína a Jakuba Martince
Lukáš Haraslín se raduje z gólu
Sparta si připsala povinné tři body z Teplic po výhře 1:0, jenže v závěru se bála o výsledek. Neumí totiž zabít zápas a soupeře dorazit. Proto Severočeši mohli pomýšlet na bod. Na vedoucí gól Lukáše Haraslína přesto nenašli odpověď. „Světový gól, prokličkoval přes tři hráče,“ chválil redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl v Prvním dojmu přímo z teplických Stínadel, kam dorazilo přes 15 tisíc diváků.

Po návratu ze zranění ale kapitán Letenských navzdory spektakulární trefě ještě není herně stoprocentní, nechodil příliš do soubojů 1 na 1, raději centroval a přihrával. Nepomáhají mu ani spoluhráči. „Matyáš Vojta by si měl odpočinout od základní sestavy a Grimaldo se do toho dostává pomalu. Musel hrát Mercado na levém beku, Zelený měl po minulém zápase zdravotní problémy. Pak ti chybí zbraň na pravé straně, je toho na něj moc,“ všiml si Fejgl. Z malého vápna Vojta dokonce v prvním poločase přestřelil prázdnou bránu, což na podzim při podobně zoufalé koncovce stálo Kevina Prince Millu místo v kádru Pražanů.

  • Kuchta zpátky na plac, dejte ho k Rrahmanimu
  • druhá ligová asistence Huga Sochůrka, opět v základu
  • Co (ne)ukázaly Teplice?
  • Speciální motivace slávisty Denise Halinského
  • Halinský brzy v reprezentaci? 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů