Haraslín už není na suchu: Chyběl mi klid. Asistenci od Sochůrka si pochvaloval
Šest utkání ve sparťanských barvách byl na suchu, neskóroval. V Teplicích však Lukáš Haraslín soka pokořil svoji klasikou i specialitou. Navedl si míč, mazácky počkal na prostor a rozhodl o vítězství 1:0. „Dal jsem gól na repre, to se také počítá,“ povídal letenský kapitán.
Znervózňovalo vás období bez trefy?
„Na jaře jsem naskočil do gólového vagónu a potom přišly suchoty. Samozřejmě, měl jsem nějaký výpadek, proto jsem rád, že jsem tady pomohl mužstvu k důležitým třem bodům. Není to o tom, abych dával góly jen já, ale potřebujeme je od všech útočníků.“
Scházela vám lehkost? Proti Karviné jste měl několik šancí.
„Kdybych se trefil třikrát, tak by nikdo nic neřekl. Měl jsem tam ty svoje situace, ale vyřešil jsem je zle. Možná kdybych je dal, nerozhodl bych v Teplicích. V první řadě jsem rád, že se dostávám do těch situací, pak už jen na mě, jak si s nimi poradím.“
Před brankou jste měl jednoduchou ztrátu, míč vám utekl do autu. To se vám nestává…
„Narážíte na to jak mi Asgy Sörensen dal dlouhý křižný balon. Už jsem byl hlavou trochu napřed, díval jsem se, co udělám v situaci jedna na jedna. Tělem jsem byl před míčem a hned jsem věděl, že ho ztratím. Prostě musím nejdřív zpracovat a pak teprve vymýšlet. Na hřišti v Teplicích jsme potřebovali přesně ten klid, co mi chyběl v minulých utkáních.“
Ten jste zachoval při rozhodující situaci. Se střelou jste dlouho čekal. Proč?
„Přišla výborná průniková přihrávka od Huga Sochůrka. Chtěl jsem to nejdřív vyřešit, že si to zpracuju prvním dotykem a druhým to obstřelím, prostě klasicky. Jenže začalo mi to skákat pod nohou, proto jsem se snažil z té situace nějak vyjet. Ale opakuju, byla to výborná přihrávka od Huga, je to o tom náběhu a k tomu potřebujeme nahrávku.“
Gól byl nakonec jediný. Proč jste duel takzvaně nezabili?
„Každý zápas proti Teplicím a nejen jim je takový, že dominujeme na míči. Tentokrát jsme se vyvarovali ztrát na útočné polovině, které jsme dělali v prvním utkání s nimi, oni pak chodili do brejků. Když nezvládnete vstřelit druhou branku, je důležité ubránit 1:0.“
Těžkým soupeřem pro vás byl stoper Denis Halinský, vás jednou dokonce strčil do autu. Jak se proti němu hraje?
„Hraje tvrdě, přesně tak, jak má hrát každý stoper. Možná mě zbytečně zahodil do autu, když balon už byl dávno pryč. Ale to patří k fotbalu, v zápase nějaké popichovačky jsou, ale po něm si podáme ruku a jdeme každý domů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu