Předplatné

Haraslín už není na suchu: Chyběl mi klid. Asistenci od Sochůrka si pochvaloval

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Sparta 0:1. Nejtěsnější výhra hostů, hezkou akcí rozhodl Haraslín • Zdroj: iSport.tv
Děkovačka sparťanů v Teplicích
Jan Kuchta se v Teplicích dostal do hry ve druhém poločase
Trenér Sparty Brian Priske během zápasu v Teplicích
Trenér Sparty Brian Priske udílí pokyny Lukáši Haraslínovi
Gólová radost Lukáše Haraslína a Jakuba Martince
16
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Šest utkání ve sparťanských barvách byl na suchu, neskóroval. V Teplicích však Lukáš Haraslín soka pokořil svoji klasikou i specialitou. Navedl si míč, mazácky počkal na prostor a rozhodl o vítězství 1:0. „Dal jsem gól na repre, to se také počítá,“ povídal letenský kapitán.

Znervózňovalo vás období bez trefy?
„Na jaře jsem naskočil do gólového vagónu a potom přišly suchoty. Samozřejmě, měl jsem nějaký výpadek, proto jsem rád, že jsem tady pomohl mužstvu k důležitým třem bodům. Není to o tom, abych dával góly jen já, ale potřebujeme je od všech útočníků.“

Scházela vám lehkost? Proti Karviné jste měl několik šancí.
„Kdybych se trefil třikrát, tak by nikdo nic neřekl. Měl jsem tam ty svoje situace, ale vyřešil jsem je zle. Možná kdybych je dal, nerozhodl bych v Teplicích. V první řadě jsem rád, že se dostávám do těch situací, pak už jen na mě, jak si s nimi poradím.“

Před brankou jste měl jednoduchou ztrátu, míč vám utekl do autu. To se vám nestává…
„Narážíte na to jak mi Asgy Sörensen dal dlouhý křižný balon. Už jsem byl hlavou trochu napřed, díval jsem se, co udělám v situaci jedna na jedna. Tělem jsem byl před míčem a hned jsem věděl, že ho ztratím. Prostě musím nejdřív zpracovat a pak teprve vymýšlet. Na hřišti v Teplicích jsme potřebovali přesně ten klid, co mi chyběl v minulých utkáních.“

Ten jste zachoval při rozhodující situaci. Se střelou jste dlouho čekal. Proč?
„Přišla výborná průniková přihrávka od Huga Sochůrka. Chtěl jsem to nejdřív vyřešit, že si to zpracuju prvním dotykem a druhým to obstřelím, prostě klasicky. Jenže začalo mi to skákat pod nohou, proto jsem se snažil z té situace nějak vyjet. Ale opakuju, byla to výborná přihrávka od Huga, je to o tom náběhu a k tomu potřebujeme nahrávku.“

Gól byl nakonec jediný. Proč jste duel takzvaně nezabili?
„Každý zápas proti Teplicím a nejen jim je takový, že dominujeme na míči. Tentokrát jsme se vyvarovali ztrát na útočné polovině, které jsme dělali v prvním utkání s nimi, oni pak chodili do brejků. Když nezvládnete vstřelit druhou branku, je důležité ubránit 1:0.“

Těžkým soupeřem pro vás byl stoper Denis Halinský, vás jednou dokonce strčil do autu. Jak se proti němu hraje?
„Hraje tvrdě, přesně tak, jak má hrát každý stoper. Možná mě zbytečně zahodil do autu, když balon už byl dávno pryč. Ale to patří k fotbalu, v zápase nějaké popichovačky jsou, ale po něm si podáme ruku a jdeme každý domů.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia27207060:2067
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň27147649:3349
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

