Priske zase chválil Sochůrka (17): Je fantastický. Přitom v tréninku neměl nejlepší týden
V poslední odpovědi na tiskové konferenci ocenil práci Zdenka Frťaly. „Je tady už pár let a udělal z Teplic nepříjemného soupeře,“ prohodil trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Vždyť v nedělním ligovém utkání porazil Severočechy (1:0) poprvé až ve třetí sezoně, co trénuje Letenské. „Tak je to pro nás určitě dobrá neděle,“ ulevil si dánský kouč.
Přitom jste přežili v závěru rohový kop Teplic. Jak vám bylo?
„Byl jsem nervózní, stejně jako každý, kdo má rád Spartu. Bylo jasné, že když jde brankář do vápna, půjde o nebezpečnou situaci. Ukázali jsme ale silnou mentalitu, kluci bojovali, nevypustili souboj, což není jednoduché proti týmům, jako jsou Teplice.“
Hrály dlouho v hlubokém bloku. Ulevilo se vám po gólu Lukáše Haraslína?
„Je to normální pocit, když hrajete proti dobře organizovanému soupeři. Věděli jsme, že první gól bude hodně důležitý. Hráli jsme možná prvních pětadvacet minut trochu pomalu, ale to je běžné v takových zápasech. Nakonec bylo opravdu hezké vidět, že balon skončil v síti. Jen si myslím, že jsme měli zápas zabít dřív.“
Proč se tak nestalo?
„Gól mohli dát Matyáš Vojta nebo Adam Ševínský. A prostě jsme nevyužili šance. Navíc jsme čekali, že si toho vytvoříme víc, chyběla nám poslední finální přihrávka, což je potom těžké.“
Vojta v první půli přestřelil branku z malého vápna a stále čeká na první ligový gól ve Spartě. Dostal se pod tlak?
„Myslím, že ano. Určitě cítí tlak, ale neřekl bych, že ho na něj vytváříme. Samozřejmě od něj chceme góly, ale stejně tak od všech útočníků. Maty se postupně zlepšuje, pomáhá týmu v mezihře, adaptuje se na styl, jakým se chceme prezentovat. Je důležité, aby ze sebe teď shodil tlak a soustředil se na práci. Jsem si jistý, že góly od něj brzy přijdou.“
Jak se vám líbil na pravém křídle Joao Grimaldo?
„Určitě se zlepšuje. Víme, jaké má dovednosti a kvality. Poslední měsíce se adaptoval na českou ligu, ještě mu trochu chybí k ideálu, ale udělal krok správným směrem. Jsem přesvědčený, že když bude takhle pokračovat, jeho vliv vzroste.“
Záložník Hugo Sochůrek zaznamenal druhou asistenci, když přihrál Haraslínovi. Jak naskočil do ligového tempa?
„Je těžké říct něco jiného než v minulých týdnech. Je v tuto chvíli fantastický. Vidíme u něj na hřišti stejné věci jako před pár týdny v přípravě. Jsem za něj šťastný a je pouze na něm, aby takhle pokračoval. Neměl sice nejlepší týden v tréninku, ale má silnou mentalitu, což dneska ukázal.“
Jak vypadá Sochůrkův horší týden?
„Je voják, pracoval dobře, ale chyběla mu kvalita v rozhodování. Neměl tak dobré přihrávky nebo první dotek. Tohle je pro mě úžasný signál, že i přes to je schopný se naladit do ligového zápasu a odevzdat takový výkon proti silnému týmu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu