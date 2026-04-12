Charatišvili deptal Sigmu, fanoušci ostře kritizují Janotku. Pardubice se bojí o lídra
Jsou prohry, které bolí víc než jiné. Pro Olomouc v Pardubicích to platí dvojnásob, zvlášť po herně pravděpodobně nejlepším poločase v sezoně. Sigma v úvodní pětačtyřicetiminutovce drtila domácí, ale z východu Čech odjíždí i přes xG s hodnotou vysoko přes tři bez bodů (1:2). Co netrefilo tyčky, pochytal gruzínský brankář Luka Charatišvili. „Šíleně krutý výsledek,“ hodnotil kouč Hanáků Tomáš Janotka, který se ocitl pod tvrdou palbou kritiky od vlastních fanoušků. Šestka se vzdaluje.
Závěr základní části nezastihl Olomouc v dobrém rozpoložení. Jediný bod z posledních tří utkání proti celkům, které nefigurují v top šestce, a osm obdržených gólů nejsou dobrou vizitkou osmifinalisty Konferenční ligy. „Předtím jsme měli šňůru tří vítězství, pak remízu s Karvinou, teď máme dvě prohry. Tak to je...“ pokrčil rameny zklamaný trenér Tomáš Janotka. „Obrovsky zklamaný,“ upřesnil.
Jeho hoši odehráli podobný zápas jako v únoru v Ostravě, i tehdy v první půli dominovali, leč skončila nerozhodně a nakonec duel ztratili. Teď to bylo jako přes kopírák. Hosté si vypracovali na osm velkých šancí včetně penalty! Tu však Jan Kliment neproměnil. Stejně jako proti Irsku v baráži o mistrovství světa pálil ze svého pohledu doleva, ale Luka Charatišvili byl připravený. Gruzínec nestačil jen na ránu Michala Berana. Zbytek lapil, dvakrát za ním cinkala tyč.
„První poločas byl o tom, že hrál Luka proti Olomouci. Nemám pro to vysvětlení, hrajeme fotbal pro naše lidi, které chceme na stadionu, a takhle začneme... Jako bychom si dali opačně kopačky, nevyhráli jsme jeden souboj, nepresovali, nesprintovali. Kluky jsme nepoznávali. Byl to ostudný výkon, na střídání bylo všech deset hráčů. Pak už to bylo o něčem jiném, už hrály proti Olomouci celé Pardubice. Střídání vyšla, jsem rád. Použijeme některé kluky na zápas v Plzni,“ řekl kouč Jan Trousil.
Rozhodl žolík Jelínek: Fantastický pocit
Aby toho nebylo málo, klíčový středopolař Samuel Šimek, jenž nedávno navzdory zájmu větších klubů prodloužil v Pardubicích smlouvu, musel po půlhodině střídat kvůli zraněnému kotníku. Nahradil jej Tomáš Jelínek, jenž v 71. minutě mač svou premiérovou ligovou brankou rozhodl. Nejdříve srovnal v nastavení prvního poločasu Vojtěch Patrák z penalty po Mikulenkově nakopnutí Simona Bammense a host ze Slavie pak po rychlé Godwinově akci dokonal otočku skóre.
„Je to fantastický pocit, jsem moc rád, že můj první gól byl zrovna doma a že jsem pomohl k vítězství,“ usmíval se Jelínek. „Nikomu zranění nepřejete, doufám, že bude Sam co nejdřív v pohodě. A co se týče mě? Teď jsem tady do konce sezony, v létě se uvidí, co bude dál.“
Tohle platí i pro ambiciózní Sigmu. Taky se uvidí, co bude dál... Byť Liberec prohrál v Karviné, boj o elitní šestku se zkomplikoval. Sedmá Olomouc ztrácí na Slovan dva body, příště hostí doma Slovácko, pak jede na Slavii. Nejlepší pozici má v současnosti pátý Hradec Králové.
„Lhal bych, kdybych řekl, že jsme neznali ostatní výsledky,“ popisoval stoper Louis Lurvink. „Liberec taky prohrál, udělal nám místo, bohužel jsme to nezvládli. Neproměnili jsme spoustu šancí, to je celé. Musíme z nich skórovat, bylo by po zápase. Nebyli jsme efektivní, ale pořád je u boje o top šestku všechno možné.“
Švýcar byl pod drobnohledem, jeho zimní transfer na Moravu za zhruba padesát milionů korun byl třaskavý. Lurvink si přestup vytrucoval, záležitost se táhla několik týdnů. V Pardubicích ho však přivítali sympaticky.
„Popřáli jsme si štěstí, nemám k němu absolutně žádnou zášť. Taky jsem byl fotbalista, chce zajistit rodinu. Nevidím problém. Je to výborný fotbalista,“ uvedl Trousil, který zadal sportovnímu úseku úkol přivést pro příští sezonu středního obránce, neboť Mikuláš Konečný je po operaci kolene a problémy má zase i Tomáš Solil.
Sigma s Lurvinkem
Upřímně, Lurvinkovy výkony jsou zatím rozpačité. Byl u všech tří posledních zápasů jako člen základní sestavy a defenziva s ním na hřišti nepůsobí kdovíjak pevně. Byť se budou hodně omílat spálené tutovky Klimenta, Mikulenky nebo Sylly, úpadek Hanáků souvisí se zhoršenou obrannou fází. Gólman Jan Koutný přestal sbírat nuly, soupeř jednoduše trestá chyby. Platilo to pro Karvinou, Mladou Boleslav a nyní i pro Pardubice. Precizní kompaktnost, agresivita a důslednost se vytratily.
Mužstvo nepůsobí jako správně fungující parta, chemie není taková jako loni. Nepomohly ani změny v sestavě a rozestavení. Janotka tentokrát s sebou nevzal Jiřího Slámu, tradiční levý bek absentoval. „Nevešel se do nominace, potřebovali jsme jiné typy do systému,“ vysvětlil šéf lavičky.
Na Janotku se spustila ostrá kritika z řad fanoušků na sociálních sítích. Lidi mu vyčítají například pozdní střídání, ačkoli má v porovnání s konkurencí značně širší kádr. Předseda Ondřej Navrátil nad realizačním týmem však drží ochrannou ruku, byť je v tomto ohledu v kancelářích na Andrově stadionu již delší dobu názor nejednotný.
Dost možná tedy bude v příštích týdnech záležet na postoji hlavního bosse a donátora Pavla Hubáčka. S posilami za bezmála čtyři sta milionů korun je jeho cílem pochopitelně opět Evropa, či minimálně skupina o titul. Ta se teď vzdálila, ale Janotka už několikrát ukázal, že dokáže v kritických chvílích zabrat. V minulém ročníku to bylo podobné.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu