Chorého další červený úlet?! Plivnul na protihráče, úřadoval VAR. Sudí popsal, jak to viděl
Potenciálně to měl být gólový šlágr s akcemi nahoru a dolu. To nakonec zápas 29. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií a Plzní (0:0) nesplnil, navrch ale přidal i pořádnou nefotbalovou kaňku. V hlavní roli? Tomáš Chorý. Za plivnutí na ležícího Sampsona Dweha sudí Marek Radina ukázal útočníkovi domácích červenou kartu, jeho druhou v kariéře. Hrozí mu velký trest?
Zápasy se svým bývalým zaměstnavatelem zatím Chorého hodně bavily. Pokaždé, když byl proti Plzni v základu, vstřelil minimálně jeden gól. A pokaždé vyhrál. Pod nedělní remízu 0:0 se ale podepsal hodně negativním způsobem.
Byť se tradičně snažil být co nejvíce ve hře, nad Chorým tentokrát dominoval Sampson Dweh. Frustrace reprezentačního útočníka rostla, reagoval podrážděně na stopery soupeře, třeba střídajícího Václava Jemelku. Definitivně mu ale „ruply“ nervy v 87. minutě. Svého soka Dweha srazil ve vzdušném souboji a pak ležícímu Liberijcovi od plic zblízka vyčinil. Tak to alespoň v první chvíli vypadalo.
Opakované záběry ale odhalily, že kromě slov letěla směrem k ležícímu soupeři i slina. Marek Radina byl povolán k VAR a po zhlédnutí se vrátil s červenou kartou, předešlou žlutou zrušil.
Následně do kamer Oneplay Sport rozhodčí Radina řekl: „Hráč Chorý se sehnul nad soupeře a prvně jsem udělil žlutou kartu za nesportovní chování. Pak jsem dostal od VAR informaci, že se zkoumala potenciální červená karta za plivnutí na soupeře, což bylo podle mě na obrazovce prokazatelné.“
Za plivnutí na soupeře je podle pravidel červená karta a disciplinárně jej řeší paragraf o pohoršujícím, urážlivém nebo ponižujícím chování. Ten říká:
„Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.“
Podaného překvapila Chorého „nereakce“
Rozhodně se ale bude řešit, zda slina z útočníkových úst vyletěla s úmyslem, nebo šlo o vedlejší efekt jeho spílání Dwehovi. To z opakovaných záběrů nejde s jistotou určit, Chorý plivnutí odmítá. „Když na někoho křičíte v emocích, nemusíte ho mít ani pod sebou, tak vám sliny z pusy stříkají. Stojím si za tím, že jsem na něj neplivl,“ reagoval na tiskové konferenci.
„Když budu křičet a budu mít plná ústa slin, může to vyjít ven. Je divné to tady řešit, ale můj názor je takový, že na něj neplivnul. Záměr tam nevidím, překvapilo mě, jak to rozhodčí vyřešili rychle,“ řekl ve studiu Oneplay Sport expert Antonín Rosa.
„Nemůžu posoudit, zda to bylo schválně. Ale překvapila mě nereakce Chorého po červené kartě. Často se hádá kvůli malichernostem, ale teď to nechal být,“ dodal Jakub Podaný.
V neprospěch Chorého bude v případě viny hrát i fakt, že jde o recidivu, na začátku sezony byl vyloučen za úder do ležícího Milana Heči. Slavia tak možná nebude řešit absenci útočníka jen v příštím zápase v Hradci (chybí i zraněný Mojmír Chytil), ale zřejmě i směrem k nadstavbě.
„Chyběl nám v závěru zápasu a bude nám chybět i dál. Zbytečné. Slyšel jsem, že to mělo být plivnutí, ale neviděl jsem to. Někdo říkal, že jen řval. Ale i tak je to zbytečné,“ přiznal do kamer Oneplay Sport kouč Jindřich Trpišovský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
