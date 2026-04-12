Hyský: Vrátil se jiný Adu. Sestava měla vypadat jinak, od výkonu se dá odrazit
Proti Slavii uhráli v Edenu bod, remíza 0:0 se z pohledu Plzně hodnotí kladně. Martin Hyský navíc viděl, jak jeho mužstvo odehrává velmi solidní partii a lídra Chance Ligy mnohdy přehrávalo. Západočeský kouč po utkání vyzdvihl výkon většiny členů týmu i Prince Adua. Útočník Ghany po reprezentační přestávce odehrál zajímavé utkání a byl nejnebezpečnějším ofenzivním hráčem Viktorie. „Víme, že umí udělat rozdíl,“ chválil Hyský.
Jste spokojeni s výsledkem?
„Bereme bod. Asi to byla spravedlivá remíza, oba týmy měly v zápase situace k tomu, aby daly gól. Velmi dobrý výkon podali oba gólmani. Líbilo se mi, jak jsme odehráli hlavně druhý poločas. Byly tam pasáže, kdy jsme Slavii přehrávali, bohužel i přes některá zakončení se nám nepovedlo dát gól. Celkově se tady nevyhrává jednoduše, nevozí se odsud body snadno. Musím pochválit své mužstvo. V poslední době máme problémy se spoustou hráčů, co nejsou k dispozici. Ale pořád tvrdím, že kádr, co v Plzni máme teď k dispozici, byl obrovsky kvalitní a kluci to ukázali. Bylo tam spousty dobrých individuálních výkonů, počínaje brankářem a konče Mohamedem Tourem vepředu. Ukázal, že má potenciál hrát tyhle velké zápasy.“
Proč jste sáhli ke změně rozestavení?
„Chceme být variabilní. Rozestavení na papíře nikdy není určující během celého zápasu. Je to tom, jak se chováme, když hrajeme s míčem a když ho naopak nemáme. Snažili jsme se do zápasu jít s co nejvhodnější typologií hráčů. Sestava měla ještě včera vypadat trochu jinak, bohužel kvůli lehkému zranění vypadl Adam Kadlec. Snad bude v pořádku do příštího zápasu. Krčík hrál trošku jinde, než v poslední době. Ale ukázal, že to umí, nebylo to poprvé, kdy hrál víc zprava. Hrál takhle i v Karviné. Karel Spáčil nastoupil na postu, který umí a je mu vlastní. Jsme rádi, že je zpátky, byl také poslední dobu mimo. Všichni hráči to odehráli velmi slušně.“
Čím jste nastartovali Prince Adua, který odehrál za Plzeň nejlepší zápas na jaře?
„Všichni ho známe. Víme, že je to hráč, co umí udělat rozdíl, umí hrát velké zápasy. Jsem velmi rád, že se mu zápas povedl. Byl jeden z nejnebezpečnějších hráčů z naší strany. Škoda, že mu při první sóloakci v první půli nevyšlo lépe zakončení a nedal gól. Přesně tyhle věci do od něj vyžadujeme. Má teď před sebou velký cíl – dostat se na mistrovství světa za Ghanu. Moc mu pomohla reprezentační přestávka – zúčastnil se dvou příprav, nastoupil v základu. Po návratu z reprezentace jsem v něm viděl trošku jiného hráče, než jaký nás před pauzou opustil. Věřím, že takhle bude pokračovat a bude pro nás důležitý. Jsem rád, jak zápas zvládl.“
Viděl jste vyloučení Tomáše Chorého za údajné plivnutí na Sampsona Dweha?
„Neviděl jsem to, nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. To je věc pro rozhodčí, pro soupeře, ne pro mě. Škoda, že jsme měli převahu, bylo asi osm, devět minut i s nastavením do konce. Mohli jsme přesilovku v závěru využít efektivněji. Neměli jsme v tu chvíli správně postavené hřiště v závěrečné fázi. V tu chvíli je to hodně o fyzických silách, které při takhle intenzivním zápase logicky hráčům dochází. Škoda, že jsme si nevypracovali vážnější šanci a nedostali se do nebezpečnějších zakončení po centrech ze strany nebo středem.“
V čem se změnil Sampson Dweh oproti zápasu na podzim, kdy proti Slavii doma při inkasovaných brankách chyboval?
„Vstupovali jsme do dnešního zápasu v úplně jiném rozpoložení. Jestli si vzpomínáte, byli jsme na podzim necelé tři dny po povedeném zápase Evropské ligy s Fenerbahce, to sehrálo velkou roli. Teď jsme se chystali celý týden, ve fyzických silách například u Sampsona je to hodně znát. Podal výborný výkon, nebyl jenom on, ale celá obranná řada. Nechci z toho vyloučit ani Merchase (Doskiho). Velmi důležitou roli pro naše obránce hrál Patrik Hrošovský. Plnil přesně to, co jsme chtěli v nebezpečném prostoru pod obránci, pomohl nám v řadě situací.“
Je výkon na Slavii příslibem do závěru sezony?
„Je to velké povzbuzení. Klukům v kabině jsem poděkoval, řekl jim, že je to malý krok, uhráli jsme jenom jeden bod. Je potřeba zůstat pokorní a na zemi. Bod je důležitý a hlavně ten výkon, co jsme předvedli. Dá se od toho odrazit, čerpat energii a poučit se do dalších zápasů. Když budeme hrát s takovým nastavením, věřím, že budeme úspěšní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu