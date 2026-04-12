Chorý se brání: Na Dweha jsem neplivl! Zákrok na Heču byl šílenství, toto je nesmysl
S překvapeným výrazem opustil v závěru základní hrací doby šlágru 29. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií a Plzní trávník. Od Marka Radiny totiž viděl červenou kartu. Tomáš Chorý měl podle VAR a sudího plivnout na ležícího Sampsona Dweha, ale útočník, který dorazil na tiskovou konferenci, se brání. „Ač mám nálepku jakoukoliv, tohle je poslední, co bych udělal, abych z 20 centimetrů plivnul na hráče. Jak jsem nad hráčem byl nakloněný a křičel, z úst mi kapaly sliny,“ popsal.
Tomáši, máte prostor se vyjádřit. Co se v té 87. minutě stalo?
„V první řadě jsem vůbec nevěděl, že se něco bude zkoumat. Bylo to v emocích, řval jsem. Ne, že ne. Jak jsem nad ním byl nakloněný a křičel, z úst mi kapaly sliny. Určitě jsem na něj ale neplivl. Když jsem viděl ty záběry, určitě spíše ty sliny vtahuju zpátky. Pokud mi něco letělo z úst, nebylo to na něj, ale mimo něj. Ač mám nálepku jakoukoliv, tohle je poslední, co bych udělal, abych z 20 centimetrů plivnul na hráče. Mrzí mě, že jsem oslabil tým a že se tohle zkoumalo. Neplivl jsem na něj.“
Jaká byla vaše prvotní reakce na červenou kartu? Ze hřiště jste odešel bez větších protestů.
„Nevěděl jsem, co se zkoumá. Nejdřív jsem myslel, že jsem dostal žlutou za ten faul a pak jsem si myslel, že se zkoumá to, jak jsem žďuchal do Jemelky. Nevím, jak rychle to tam rozhodčí našel, to je neuvěřitelné. Stojím si za tím, že jsem na něj neplivnul. U plivance je přece jasně vidět, jak potáhnete a pak plivnete. Ale tohle je nesmysl.“
Byla celá situace s Dwehem zbytečná?
„Se Sampsonem jsme oba hráli dobrý zápas, souboje, fauly, nefauly. On mi naložil, já jsem mu naložil. Křičel jsem na něj, on na mě, to k fotbalu patří. Podle mě to byl skvělý zápas, příležitosti byly na obou stranách. To, co se stalo, je absolutní nesmysl.“
Rozhodčí tvrdí, že to bylo plivnutí, je to tvrzení proti tvrzení. Myslíte si, že se vám verdikt podaří zvrátit u disciplinární komise?
„Těžko říct. Ale věřím, že se to podaří. S mojí nálepkou nevím... Jasné plivnutí tam není. Dělám chyby, udělal jsem věci, na které nejsem pyšný. Milan Heča, Asger Sörensen... Ale tohle je nesmysl.“
Mluvíte o nálepce. Myslíte, že to přispělo k tomu, že se tyto věci zkoumaly?
„Je to možné. Každý mě nějakým způsobem vnímá. Tohle mě mrzí. Když si vezmeme zákrok na Heču, to je šílenství. Ale když na někoho křičíte v emocích, nemusíte ho mít ani pod sebou, tak vám sliny z pusy stříkají. Stojím si za tím, že jsem na něj neplivl.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu