Trpišovský: Dietní zápas, čekal jsem víc. Chorého červená? Velké vaření z vody
Posledních pět střetů fotbalistů Slavie s Plzní přineslo pokaždé minimálně tři branky, tentokrát však střelci obou týmů mlčeli. „Čekal jsem víc, ale z obou stran to bylo takové dietní,“ prohlásil po remíze 0:0 ve 29. kole Chance Ligy zklamaně kouč Pražanů Jindřich Trpišovský. Vrátil se i k vyloučení Tomáše Chorého za údajné plivnutí na Sampsona Dweha. „Tohle je velké vaření z vody. Úmyslné a jasné plivnutí tam prostě nevidím,“ nechápal červenou kartu.
Jak jste situaci kolem Chorého viděl?
„Viděl jsem to až teď… Za sebe říkám, že tam jasné plivnutí prostě nevidím. Vzniklo to z toho, že tam jde naprosto zbytečně a řve na něj, to nemá dělat. Tomáš udělal faul, ten byl správně odpískaný, zbytečně šel k hráči a řval na něj, za což byl správně potrestaný. Podívejte se na reakci hráčů, nikdo na to nereaguje, Dweh se nerozčiluje… ale někdo to chtěl vidět.“
Jak dlouhý čekáte trest?
„Dostal červenou, takže trest se dá čekat, ale nechci předjímat. Sám nejsem odborník na pravidla a věřím, že potrestaný bude. Mě prostě překvapuje vyjádření rozhodčího, že viděl jasné plivnutí. Já občas taky na někoho omylem prsknu, když mluvím. Úmyslné a jasné plivnutí tam prostě nevidím. Tohle je velké vaření z vody. Když to rozhodnou takhle, tak to logicky potřebují obhájit, ale musí si uvědomit, že zasahují do života hráče a klubu. Z mého pohledu je to obrovský precedens. Všichni víme, že Tomáš není žádný svatoušek, co udělal na Slovácku, byl nesmysl, ale tohle…“
Pojďme k zápasu. Je pro vás remíza ztráta, nebo bod berete?
„Určitě je to ztráta, chceme všechny zápasy vyhrávat. Výsledek 0:0 nechcete v žádném zápase a už vůbec ne doma. Čekal jsem od toho víc, ale z obou stran to bylo takové dietní. Oba týmy se dobře dostupovaly, nebylo tam moc místa na kombinaci a presovalo se ve velkém počtu. My jsme navíc neměli takovou energii jako v minulých zápasech, což bylo dané i kvalitou soupeře.“
Co vám chybělo k výhře?
„Do ofenzivy by musel být náš výkon kvalitnější. Mohli jsme rozhodnout, ale vždycky nám chyběl krok nebo kousek štěstí. Navíc nám nešly ani standardky. Ve druhém poločase jsme byli i nebezpeční, ale málo jsme chodili za obranu, a když ano, byli jsme nepřesní.“
Spokojenost naopak může být s nulou vzadu…
„Do defenzivy jsme to zvládli relativně dobře. Oba týmy ukázaly, že mají velkou kvalitu dozadu a soustředily se na to, aby vyhrály souboje a nepropadly. V takových zápasech je to o prvním gólu, a pokud nepadne, tak nikdo nechce prohrávat a otevřít hru.“
V lize jste ztratili po osmi kolech a náskok je pořád osm bodů. Zas tolik se tedy neděje?
„Dokud není hotovo, není hotovo. Kvalita týmů jde nahoru a česká liga je hodně náročná, takže každý zápas je těžký. V krátké době jsme navíc přišli o několik důležitých hráčů, takže zdaleka není hotovo a musíme to zvládat i dál. Ztratili jsme dva body a příští týden musíme navázat na předešlou šňůru.“
Vypadl i Mojmír Chytil, pravděpodobně bude chybět také Chorý. Jak velká komplikace jsou pro vás absence v útoku a je to šance pro Erika Prekopa?
„Erik tentokrát do hry nešel, protože měl problémy s kyčlí, celou reprezentační pauzu v podstatě netrénoval a zapojil se až tento týden. K tomu teď máme vykartovaného i Tomáše Holeše a zraněných je víc. Teď jsme bez obou útočníků. Pokud vám někteří hráči chybí, tak se ukáže zastupitelnost nebo případná křehkost kádru. Je to pro nás další výzva. Za ty roky ve Slavii jsme zvyklí, že buď máme k dispozici všechny a nevejdeme se na lavičku, nebo máme osm zraněných. Nikdy tu není klid. V Hradci tak dostanou příležitost další ofenzivní hráči a bude na nich, aby ukázali, že umí týmu pomoct.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu