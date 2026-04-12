Janotka končí v Sigmě, dočasně ho nahrazuje Hapal! Mluví se o špatné atmosféře v týmu
Tomáš Janotka už není trenérem Sigmy Olomouc. Po porážce 1:2 v Pardubicích ho vedení klubu odvolalo a dočasným vedením pověřilo generálního sportovního manažera Pavla Hapala, jak se dříve či později očekávalo už po jeho podzimním nástupu na Andrův stadion. Podle informací iSportu je kromě posledních dvou proher a zkomplikování si situace v boji o elitní šestku důvodem konce čtyřiačtyřicetiletého kouče i špatná atmosféra uvnitř hráčského a realizačního týmu.
Janotka bude v klubové historii navždy zapsán jako ten, kdo se Sigmou vyhrál domácí pohár a došel s mužstvem do osmifinále Konferenční ligy. Další úspěchy už však nepřidá. „Chceme týmu dodat potřebný impuls před závěrem základní části Chance Ligy a bojem o postup do elitní skupiny,“ uvedl předseda olomouckého představenstva Ondřej Navrátil na oficiálních webových stránkách.
Přestože to z dálky mohlo vypadat, že na Hané po fajnové evropské jízdě a setrvávání v elitní šestce panuje idylka, dlouhodobě to tak nebylo. Nálada uvnitř byla toxická a stupňovala se, v posledních (tý)dnech přibývalo i hádek. Janotkova pozice byla nalomená už mnohem dříve, ačkoli to šéfové dementovali. Řešila se před Vánoci, již tehdy nepanovala interní shoda na jeho pokračování.
Hledá se Janotkův nástupce
Zdroje iSportu se shodují na tom, že se vlastně jen čekalo na to, až Janotka přestane dělat body, protože chemie se nepovedla vytvořit ani po okysličení kádru. To se po porážkách v Pardubicích a s Mladou Boleslaví stalo.
„Trenéru Janotkovi se sluší bezesporu poděkovat za všechny odvedené služby. V historii Sigmy bude zapsaný už navždy. Cítíme však, že v současné době potřebujeme udělat změnu nejen v souvislosti s aktuální situací v tabulce, ale i v dlouhodobějším horizontu,“ vysvětlil Navrátil.
Management pověřil dočasným vedením mužstva generálního sportovního manažera Pavla Hapala, který už bude řídit pondělní trénink. Podle redakčních informací se s funkcionářskou rolí šestapadesátiletý muž stejně neztotožnil natolik, aby ho to netáhlo zpátky na lavičku. Zároveň však platí, že vedení hledá Janotkova nástupce. Hapal by měl být opravdu jen dočasnou volbou, v neděli ho čeká domácí duel se Slováckem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu