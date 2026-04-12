Janotka končí v Sigmě, dočasně ho nahrazuje Hapal! Mluví se o špatné atmosféře v týmu

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 2:1. Sigma opět ztratila a je mimo top šestku • Zdroj: iSport.tv
Trenér Olomouce Tomáš Janotka v utkání proti Pardubicím
Tomáš Jelínek z Pardubic slaví gól proti Olomouci
Trenér Pardubic Jan Trousil během utkání proti Olomouci
Michal Kvasnica
Tomáš Janotka už není trenérem Sigmy Olomouc. Po porážce 1:2 v Pardubicích ho vedení klubu odvolalo a dočasným vedením pověřilo generálního sportovního manažera Pavla Hapala, jak se dříve či později očekávalo už po jeho podzimním nástupu na Andrův stadion. Podle informací iSportu je kromě posledních dvou proher a zkomplikování si situace v boji o elitní šestku důvodem konce čtyřiačtyřicetiletého kouče i špatná atmosféra uvnitř hráčského a realizačního týmu.

Janotka bude v klubové historii navždy zapsán jako ten, kdo se Sigmou vyhrál domácí pohár a došel s mužstvem do osmifinále Konferenční ligy. Další úspěchy už však nepřidá. „Chceme týmu dodat potřebný impuls před závěrem základní části Chance Ligy a bojem o postup do elitní skupiny,“ uvedl předseda olomouckého představenstva Ondřej Navrátil na oficiálních webových stránkách.

Přestože to z dálky mohlo vypadat, že na Hané po fajnové evropské jízdě a setrvávání v elitní šestce panuje idylka, dlouhodobě to tak nebylo. Nálada uvnitř byla toxická a stupňovala se, v posledních (tý)dnech přibývalo i hádek. Janotkova pozice byla nalomená už mnohem dříve, ačkoli to šéfové dementovali. Řešila se před Vánoci, již tehdy nepanovala interní shoda na jeho pokračování.

Hledá se Janotkův nástupce

Zdroje iSportu se shodují na tom, že se vlastně jen čekalo na to, až Janotka přestane dělat body, protože chemie se nepovedla vytvořit ani po okysličení kádru. To se po porážkách v Pardubicích a s Mladou Boleslaví stalo.

„Trenéru Janotkovi se sluší bezesporu poděkovat za všechny odvedené služby. V historii Sigmy bude zapsaný už navždy. Cítíme však, že v současné době potřebujeme udělat změnu nejen v souvislosti s aktuální situací v tabulce, ale i v dlouhodobějším horizontu,“ vysvětlil Navrátil.

Management pověřil dočasným vedením mužstva generálního sportovního manažera Pavla Hapala, který už bude řídit pondělní trénink. Podle redakčních informací se s funkcionářskou rolí šestapadesátiletý muž stejně neztotožnil natolik, aby ho to netáhlo zpátky na lavičku. Zároveň však platí, že vedení hledá Janotkova nástupce. Hapal by měl být opravdu jen dočasnou volbou, v neděli ho čeká domácí duel se Slováckem.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

