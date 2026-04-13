Shrnutí 28. kola iSport Fantasy: hned tři zástupci Karviné v ideální sestavě

Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
David Jurásek lituje neproměněné šance proti Plzni
Adam Papoušek
Chance Liga
Základní část české nejvyšší fotbalové soutěže finišuje. V iSport Fantasy se odehrálo osmadvacáté kolo, do nejlepší jedenáctky se dostalo trio hráčů Karviné. Opět zazářil Ondřej Mihálik, který se stal nejproduktivnějším hráčem kola. Trenérům připomínáme, že hlavní liga aktuálního ročníku iSport Fantasy končí až s nadstavbou.

Ideální sestava

Lukáš Haraslín se dostal do sestavy kola už pošesté. Čtvrtou účast zapsali Ayaosi, Lischka a Nebyla. Florian Wiegele zapsal třetí čárku. Podruhé se v ideální jedenáctce objevili Kačor, Krollis, Mihálik a Traoré. Ostatní poprvé.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 29. kolem se to dotkne například Mihálika, Sochůrka či Wiegeleho.

Uzávěrka 29. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 18. dubna ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

