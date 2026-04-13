Shrnutí 28. kola iSport Fantasy: hned tři zástupci Karviné v ideální sestavě
Základní část české nejvyšší fotbalové soutěže finišuje. V iSport Fantasy se odehrálo osmadvacáté kolo, do nejlepší jedenáctky se dostalo trio hráčů Karviné. Opět zazářil Ondřej Mihálik, který se stal nejproduktivnějším hráčem kola. Trenérům připomínáme, že hlavní liga aktuálního ročníku iSport Fantasy končí až s nadstavbou.
Ideální sestava
Lukáš Haraslín se dostal do sestavy kola už pošesté. Čtvrtou účast zapsali Ayaosi, Lischka a Nebyla. Florian Wiegele zapsal třetí čárku. Podruhé se v ideální jedenáctce objevili Kačor, Krollis, Mihálik a Traoré. Ostatní poprvé.
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 29. kolem se to dotkne například Mihálika, Sochůrka či Wiegeleho.
Uzávěrka 29. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 18. dubna ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu