Roste lize nový Šulc? Kdybych měl stejnou kariéru, vůbec bych se nezlobil, culí se Kačor
Nejen pro karvinské fanoušky je naprostým zjevením. Přitom v první polovině sezony sbíral starty převážně za třetiligové béčko. Raketového vzestupu Pavla Kačora si všímají i jinde, třeba ve Slavii, za jejíž rezervu v minulém ročníku nastupoval. „Úplně to nevnímám. Všechno nechávám na agentovi, chci mít čistou hlavu a hrát za Karvinou. Co se stane v létě? Uvidíme,“ líčí devatenáctiletý záložník, jenž typologií připomíná svého jmenovce Šulce.
Zaslechl jste tohle přirovnání?
„Ano, slyšel jsem to. (usmívá se) Kdo by nechtěl být jako Pavel Šulc? Kdybych měl stejnou kariéru jako on, vůbec bych se nezlobil.“
Máte v hlavě zájem jiných klubů?
„Úplně to nevnímám. Všechno nechávám na agentovi, chci mít čistou hlavu a hrát za Karvinou, protože ona je můj klub, který mám v srdíčku, takže pro ni udělám cokoliv. Co se stane v létě? Uvidíme. Teď to vůbec neřeším.“
Znovu jste na sebe upozornil v nedělním zápase proti Liberci, v němž jste vybojoval nespočet faulů a nakonec i vstřelil gól. Napadly vás jiné varianty zakončení než rána na zadní tyč?
„Jak jsem běžel, koukal jsem, kde stojí brankář Koubek. Přemýšlel jsem, co bych s tím mohl udělat. Byla na to jen sekunda, takže jsem zvolil první věc, která mě napadla, a to uklidit míč k tyči. Jsem rád, že to tam padlo.“
Z kraje už to není ono
Trenér Marek Jarolím říkal, že jste se po reprezentačním srazu jednadvacítky nevrátil v nejlepší formě. Už se to po týdnu srovnalo?
„Poslední dva roky jsem nebyl úplně zvyklý na pravidelnou zátěž, takže jsem se cítil trochu nesvůj, což na Spartě asi bylo vidět. Ale když už jsme měli na odpočinek celý týden, cítil jsem se dobře a jsem jenom rád, že jsem to ukázal na hřišti. Cítím se lépe a lépe, už si na ligu zvykám.“
Nastoupil jste na pravé straně zálohy, přitom předtím jste hrál ve středu pole. Kde vám to vyhovuje víc?
„Musím říct, že teď asi ve středu. Na repre jsem hrál právě z kraje a řekl bych, že už to není úplně ono. Mám rád, když mám míč u nohy a rozdávám ho do lajny nebo útočníkům, což z lajny tolik nejde.“
Na první jarní ligové vítězství čekala Karviná do devátého zápasu. Cítíte úlevu?
„Samozřejmě je to velká vzpruha, protože všichni víme, že na nás ležela deka. Ale už před zápasem jsem cítil, a věděl to celý tým, že to zlomíme. Jsem rád, že se tak stalo a snad to teď už půjde jenom nahoru.“
Karviná si s největší pravděpodobností zahraje po základní části prostřední skupinu. Popravdě, pomýšleli jste po povedeném podzimu výš?
„Určitě jsme chtěli před jarní částí mířit na elitní šestku, ale bohužel stalo se. Teď už chceme skončit v prostřední skupině a vyhrát MOL Cup.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu